Checco Zalone da record anche su Netflix: Buen Camino sbanca lo streaming dopo il box office Zalone è il primo comico italiano ad essere distribuito in ben 226 Paesi in contemporanea e a venire doppiato in 14 lingue

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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Lo avevamo lasciato a dominare il box office al cinema e lo ritroviamo a sbancare anche le statistiche di visualizzazioni in streaming: Checco Zalone regna nel catalogo di Netflix con il suo Buen Camino. Dopo aver collezionato 76 milioni di euro al botteghino con oltre 9 milioni di spettatori, il film del comico pugliese, tornato a lavorare col regista Gennaro Nunziante, è stato rilasciato in esclusiva streaming sulla piattaforma con la N rossa lo scorso 29 aprile. Per la prima volta in assoluto un comico italiano ottiene in contemporanea una distribuzione in ben 226 paesi e viene doppiato in oltre 14 lingue.

Checco Zalone sbanca Netflix con Buen Camino: i record del comico

Su Netflix, dopo Cado dalle Nubi, Che bella giornata, Sole a Catinelle, Quo Vado? e Tolo Tolo, arriva anche Buen Camino, ultimo, roboante successo di Checco Zalone. Il film del comico pugliese, girato assieme al solito Gennaro Nunziante, ha fatto man bassa al box office al cinema, collezionando ben 76 milioni di euro. E ora sta sbancando anche lo streaming. Per la prima volta un comico italiano viene distribuito in contemporanea in 226 paesi e viene doppiato in oltre 14 lingue.

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È l’ennesima riprova di quanto tutto ciò che Zalone tocca si trasforma in oro e di come la sua comicità riesce a essere trasversale per più Paesi.

Di cosa parla la trama di Buen Camino?

Il film racconta la storia di Checco, personaggio interpretato appunto da Checco Zalone, uomo privilegiato e profondamente viziato, abituato a un’esistenza fatta di lusso e agi grazie alle ricchezze del padre Eugenio Zalone, imprenditore nel settore della produzione di divani. La sua vita quotidiana si dipana tra ville sontuose, piscine, personale domestico, una giovane compagna messicana e vacanze in yacht condivise con amici altrettanto disimpegnati. Un equilibrio apparentemente perfetto, che tuttavia viene improvvisamente sconvolto dalla sparizione della figlia adolescente Cristal (Letizia Arnò).

Richiamato a Roma dall’ex moglie Linda (Martina Colombari), Checco deve scendere a patti con una realtà destabilizzante: conosce pochissimo sua figlia e non comprende davvero il suo mondo. Grazie all’aiuto di Corina, migliore amica della ragazza, scopre che Cristal si è diretta in Spagna per affrontare il Camino de Santiago, intraprendendo un pellegrinaggio di 800 chilometri nel tentativo di trovare un significato più profondo alla propria esistenza. Per recuperare la figlia, Checco si metterà in viaggio per lo stesso lunghissimo e faticosissimo percorso.

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