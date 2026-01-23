Trova nel Magazine
Checco Zalone, "Buen Camino" fa la storia: Pier Silvio Berlusconi lo ringrazia pubblicamente

L’ad Mediaset ha deciso di ringraziare l’attore per il suo successo con una pagina a lui dedicata sui principali quotidiani italiani: ecco tutti i dettagli.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

L’iconico Checco Zalone, con il suo ultimo film Buen Camino, ha colpito in modo significativo il mondo del cinema italiano, attirando nelle sale cinematografiche un numero altissimo di spettatori di tutte le età. Ma, ancora non contento, è addirittura riuscito a fare il record d’incassi nella storia cinematografica del nostro Paese, con oltre 70milioni di euro incassati al botteghino. Questo risultato straordinario ha spinto Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, a ringraziare pubblicamente Zalone dedicandogli una pagina su tutti i principali quotidiani italiani: scopriamo di più.

Checco Zalone, il ringraziamento di Pier Silvio Berlusconi

Come rivelato dall’ANSA, Pier Silvio Berlusconi ha voluto esprimere la sua gratitudine verso Checco Zalone, riconoscendogli non solo il merito di aver raggiunto un risultato industriale eccezionale, ma anche quello di aver riportato gli spettatori nelle sale cinematografiche, dedicandoli un’intera pagina su tutti i principali quotidiani italiani. "Grazie Checco. Buone Camino il più grande successo del cinema italiano", riporta la pagina in questione.

Il film Buen Camino è stato coprodotto proprio dal gruppo Mediaset, e da questo è nata dunque la scelta di fare un ringraziamento pubblico per celebrare il talento di Checco Zalone e i risultati del film vissuti come un successo condiviso. Un gesto, quello dell’Amministratore Delegato Berlusconi, che riflette l’importanza del progetto per Mediaset, che ha accompagnato la produzione lungo tutto il percorso, sostenendo un titolo che alla fine è riuscito a trasformare la visione del film in un’esperienza collettiva.

Fenomeno Checco Zalone: Buen Camino conquista proprio tutti

I numeri al botteghino parlano da soli: Buen Camino è diventato il film più visto e più remunerativo della storia del cinema italiano. La pellicola, capace di mescolare comicità, satira sociale e una narrazione dal ritmo travolgente, ha intercettato il bisogno del pubblico di tornare a vivere il cinema come evento vero e proprio. Il film è riuscito addirittura a mettere d’accordo pubblico e critica, cosa che ad oggi accade più raramente di quanto si possa immaginare.

Oltre al grande successo commerciale, Buen Camino ha infatti ricevuto un riscontro positivo anche da parte dei critici. Molti recensori hanno sottolineato l’equilibrio tra la comicità coinvolgente di Zalone e la capacità del film di proporre riflessioni su temi sociali e culturali importanti. Un giudizio che inevitabilmente contribuisce a confermare come questo film non sia solo un fenomeno di incassi, ma un progetto cinematografico dal valore artistico e comico, che riesce a intrattenere e stimolare allo stesso tempo, consolidando il ruolo di Zalone come uno degli interpreti più influenti del cinema italiano contemporaneo.

