Che Tempo Che Fa, pagelle: Loredana Bertè (8) 50 anni da ribelle, Alberto Angela guida turistica per Carlo e Camilla (7) Promossi e bocciati e top e flop della puntata dello storico talk show di Fabio Fazio di domenica 30 novembre 2025

Nuova domenica, nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa su Nove. Il salotto televisivo di Fabio Fazio riapre come sempre per la prima serata de dì di festa, accogliendo tanti personaggi e nomi noti del mondo della cultura, del giornalismo, della scienza e dello spettacolo. Tutti si accomodano sulla poltrona davanti al bancone-acquario del conduttore, coadiuvato, come sempre, nelle presentazioni, dalla fedele Filippa Lagerback.

La puntata di domenica 30 novembre 2025 inizia con l’attore Umberto Orsini, che continua la sua carriera teatrale e il 2 dicembre debutterà con il suo nuovo spettacolo. Poi il consueto spazio dedicato alla scienza e alla medicina con il professore Burioni e i suoi ospiti, stasera dedicato all’applicazione dell’RNA alla cura del cancro. Un’innovazione che porta nuove speranze per i malati e le loro famiglie, e Burioni e il suo ospite, il prof Paolo Antonio Ascierto, direttore dell’Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori della Fondazione Giovanni Pascale di Napoli, danno nuove speranze anche in caso di metastasi.

Poi arriva in studio Alfonso Signorini, in veste di scrittore del suo nuovo libro e primo romanzo, e, chiacchierando con Fabio Fazio, il giornalista annuncia che si sposa con il compagno "perché mi voglio sentire al sicuro, nel cuore e non solo, ma non è un discorso economico: se io entro in coma il mio compagno non può venire in ospedale".

Poi Michele Serra, che dedica la sua copertina alla vicenda della famiglia nel bosco e all’elogio del grigio.

Non manca l’usuale momento di riflessione sulle notizie più importanti della settimana, con i giornalisti Ferruccio De Bortoli, Massimo Giannini, Annalisa Cuzzocrea e Cecilia Sala. La discussione inizia con il collegamento con il direttore de La Stampa Andrea Malaguti, per parlare dell’assalto al quotidiano torinese di qualche giorno fa.

Altro ospite, altro libro: Alberto Angela arriva in studio per presentare il suo ultimo lavoro su Giulio Cesare.

Poi arriva a raccontarsi a Fabio Fazio "la regina del rock italiano" come la annuncia Filippa Lagerback, ovvero Loredana Bertè, anche lei con un libro in uscita, dedicato ai 50 anni di carriera, iniziando a contare del brano "Sei bellissima".

A chiudere questo momento, l’ampio spazio di Luciana Littizzetto.

Per chiudere, il momento conviviale de Il Tavolo, con: Mara Venier; Orietta Berti; Gabry Ponte, ; Alfonso Signorini; Nino Frassica; Mara Maionchi; Rocío Muñoz Morales; Gigi Marzullo; la Signora Coriandoli; Raul Cremona; Ubaldo Pantani e Giucas Casella.

Scopriamo ora, le cose che ci sono piaciute di più, e quelle che ci hanno convinto di meno della serata, con le pagelle della puntata di domenica 30 novembre di Che Tempo Che Fa.

Che Tempo Che Fa, pagelle domenica 30 novembre 2025

Loredana Bertè, voto: 8. Loredana Bertè arriva in studio per celebrare i suoi 50 anni di carriera, a partire dall’iconico brano "Sei bellissima" che, ricorda, "la cantano tutti, anche Taylor Swift quando è venuta a Milano l’ha cantata", e scusate se è poco. Ricorda Bertè che la sua carriera però è iniziata con il teatro: "Stavamo sempre in tribunale, erano più le volte che eravamo nudi che altro". La parola in cui si riconosce di più, lo dice senza tentennamenti, è "Ribelle". E sottolinea che lo è stata anche per i tempi in cui è vissuta: "Andavamo in autostop ovunque". Poi iniziano una serie di aneddoti incredibili e strepitosi, dall’incontro con Madonna al giubbotto regalatole da Michael Jackson, conosciuto in 15 giorni di tour in Germania, insieme a tutti i Jackson 5. Dice "Noi non volevamo diventare famosi, io, Mimì e Renato Zero, volevamo solo pagare le bollette e girare il mondo". Conferma poi che "Sei bellissima" è la canzone che canta della storia con Adriano Panatta. Racconta poi di Andy Warhol rivelando: "Di lui mi ricordo la disciplina, sembra un fuori di testa ma non lo era per niente: viveva come un atleta".

Alberto Angela, voto 7: Il divulgatore più amato della tv italiana, ospite del salotto di Che Tempo Che Fa, svela che, nella visita di questa primavera di Carlo e Camilla a Roma, i reali hanno chiesto espressamente che fosse lui a guidarli tra i tesori della città, in particolare nell’area dei Fori. "Ho trovato due persone dolcissime, attente, appassionate, erano molto interessati. Potevano essere qualcuno della mia famiglia, persone serie, interessate, mi sono trovato molto a mio agio, stranissimo! Poi lei mi ha detto: ‘Io ho visto la tua faccia’.

Umberto Orsini, voto: 7. Il ricordo delle gemelle Kessler, da parte dell’attore che fu per molti anni al fianco di Ellen, è molto sincero, un po’ di una grande tristezza nello svelare la lucidità della decisione delle gemelle, un po’ ancora pieno di ammirazione e affetto per quello che sono state. Ha detto Umberto Orsini: "È stato molto doloroso saperlo, e saperlo in quel modo. Avevo sentito Ellen qualche mese prima, le telefonavo sempre al suo compleanno che era il 20 agosto, e sapevo di questa loro intenzione. È stata una decisione terrificante. Però, in realtà, io ho vissuto con lei e anche con la sorella per molti anni, ed erano talmente legate che pensare che una sopravvivesse all’altra sarebbe stata una crudeltà, e hanno deciso questa cosa, una decisione non facile." E poi: "Erano due attrici, ballerine, cantanti, due donne di spettacolo esemplari, di cui tutta l’Italia era innamorata"

Fabio Fazio, voto 7: Infine, sottolineiamo come il ricordo di Ornella Vanoni sia ancora molto presente nel programma. A un certo punto, durante la conversazione con Michele Serra, Fabio Fazio dice, riferendosi alla cantante: "Sento solo una grande malinconia e un grande vuoto"

