Che Tempo Che Fa, stasera Fabio Fazio non va (ancora) in onda: quando inizia e perché parte più tardi del solito Fabio Fazio torna sul Nove domenica 11 ottobre: dopo la pausa estiva, il programma riparte con una stagione che raddoppia anche al mercoledì.

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Chi questa sera, domenica 4 ottobre, accenderà il Nove aspettandosi di trovare Fabio Fazio potrebbe rimanere deluso. Che Tempo Che Fa non torna ancora in onda: per il debutto della nuova stagione del talk show bisognerà avere ancora un po’ di pazienza. Ma cosa va in onda stasera al posto di Fazio? E soprattutto, quando bisognerà segnare sul calendario la data del ritorno? Ecco tutte le informazioni per non perdersi la ripartenza dello show simbolo del Nove.

Che Tempo Che Fa, quando torna Fazio sul Nove

Per rivedere Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa bisognerà aspettare domenica 11 ottobre 2026. La nuova stagione partirà alle ore 19:30, riportando sul Nove il consueto appuntamento domenicale con il conduttore ligure e il suo ormai celebre tavolo. Il Nove, in realtà, aveva già riportato Fazio in prima serata la scorsa domenica. Il 27 settembre è andato infatti in onda Che Tempo Che Fa Speciale – Ornella senza fine, lo speciale dedicato a Ornella Vanoni, riproposto in prima serata alle 21:30. Non si trattava però della partenza della nuova stagione, ma della replica della serata speciale trasmessa a gennaio in onore della cantante milanese scomparsa lo scorso novembre.

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C’è anche un piccolo dettaglio curioso sulla data del ritorno. Nelle ultime due stagioni Fazio era già ripartito nella prima settimana di ottobre: il 6 ottobre nel 2024 e il 5 ottobre nel 2025. Quest’anno, invece, il debutto è fissato all’11 ottobre. Non è stato indicato un motivo ufficiale per questo piccolo slittamento, ma è possibile che la preparazione della nuova stagione, che prevede anche il debutto del Tavolo in prima serata, abbia richiesto qualche giorno in più di organizzazione.

Stasera, domenica 4 ottobre, alle 21:30, il Nove propone invece Comedy Match, lo show comico nel quale due squadre di professionisti si sfidano a colpi di improvvisazione. Dunque, niente Fazio per questa domenica. Ma l’appuntamento con Che Tempo Che Fa è semplicemente rimandato di sette giorni.

Il Tavolo di Che Tempo Che Fa raddoppia: Fazio anche al mercoledì

La novità più importante della nuova stagione arriverà però pochi giorni dopo il ritorno domenicale. Da mercoledì 14 ottobre alle 21:15 debutterà infatti in prima serata Il Tavolo di Che Tempo Che Fa. Per Fazio si tratta di un vero raddoppio dell’appuntamento settimanale. Dopo anni trascorsi con Che Tempo Che Fa protagonista della domenica, prima in Rai e poi sul Nove, il conduttore avrà quindi due serate dedicate al mondo del suo programma.

Il mercoledì sarà quello del Tavolo, con la parte più conviviale e informale dello show, fatta di ospiti vip, conversazioni, risate e improvvisazione. Una scelta che conferma il peso conquistato da Fazio nel palinsesto del Nove.

Il raddoppio arriva inoltre in una fase di riposizionamento dell’emittente, dopo l’esperienza di Amadeus, che ha lasciato il gruppo Warner Bros. Discovery pochi mesi fa. La rete sembra quindi voler puntare ancora di più sul conduttore di Che Tempo Che Fa, trasformando il suo programma in uno dei punti di riferimento dell’offerta del Nove e affidandogli anche la sfida della prima serata del mercoledì, che lo scorso anno territorio proprio di Amadeus con La Corrida.

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