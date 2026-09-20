Che tempo che fa, quando inizia: la scelta di Fabio Fazio sulla nuova stagione La nuova stagione di Che tempo che fa porta una grande novità: Il Tavolo diventa un appuntamento autonomo del mercoledì sera. Ecco quando parte.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Che tempo che fa si prepara a tornare sul NOVE con una novità destinata a cambiare le abitudini del pubblico. Dopo anni trascorsi a chiudere la puntata della domenica, Il Tavolo conquista infatti una serata tutta sua. Fabio Fazio raddoppia così l’appuntamento settimanale, senza però rinunciare alla formula che ha permesso al programma di diventare uno dei titoli di punta di Warner Bros. Discovery. La domenica resterà dedicata alle interviste, mentre il mercoledì sarà il momento della parte più informale e imprevedibile dello show. Per la nuova stagione, però, bisognerà ancora attendere l’annuncio ufficiale della data di debutto.

Quando inizia Che tempo che fa 2026/2027

La nuova edizione di Che tempo che fa è attesa per ottobre 2026, ma al momento non è stata ancora comunicata ufficialmente la data della prima puntata. Un dettaglio che alimenta le ipotesi sul possibile esordio. Il 4 ottobre, infatti, cade di domenica e potrebbe rappresentare una delle date più probabili per il ritorno di Fabio Fazio sul NOVE. La domenica manterrà il suo ruolo centrale: sarà ancora la serata delle grandi interviste, con protagonisti provenienti dal mondo dello spettacolo, della cultura, della politica, dello sport e dell’informazione. I nomi degli ospiti, come da tradizione, dovrebbero essere annunciati soltanto a ridosso delle puntate, così da preservare l’effetto sorpresa.

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Non cambia nemmeno la squadra storica del programma. Luciana Littizzetto sarà ancora al fianco di Fazio con i suoi interventi sull’attualità, mentre Filippa Lagerbäck continuerà a introdurre gli ospiti e a fare da presenza ormai inseparabile dello studio.

Il Tavolo arriva in prima serata il mercoledì

La vera svolta della stagione 2026/2027 riguarda però Il Tavolo di Che tempo che fa. Dopo circa vent’anni trascorsi come segmento conclusivo della domenica, la parte più scanzonata del programma viene promossa in prima serata e diventa uno show autonomo del mercoledì. L’idea è quella di valorizzare una delle componenti più amate dal pubblico: conversazioni senza una scaletta troppo rigida, battute, ospiti ricorrenti e quella sensazione di caos che, dietro le quinte, è molto più organizzata di quanto sembri. Il nuovo appuntamento dovrebbe quindi conservare l’atmosfera informale che ha reso il Tavolo un piccolo cult televisivo.

Tra i volti abituali figurano Nino Frassica, Orietta Berti, Mara Maionchi, Francesco Paolantoni, Gigi Marzullo, Ubaldo Pantani e la Signora Coriandoli. Nel corso delle ultime stagioni si sono aggiunti anche personaggi come Simona Ventura, Enzo Iacchetti, Giovanni Esposito e Cristiano Malgioglio. Tra le possibili presenze della nuova edizione spunta inoltre Alessia Marcuzzi, indicata dalle anticipazioni come possibile presenza fissa del mercoledì. Una novità che potrebbe rendere ancora più movimentata la serata dedicata al Tavolo. Mara Venier, invece, non dovrebbe essere una presenza stabile: la sua conferma alla guida di Domenica In lascia spazio alla possibilità di una partecipazione soltanto occasionale come ospite. La scelta di Fazio, insomma, è chiara: raddoppiare senza stravolgere.

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