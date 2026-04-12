Che tempo che fa, Fabio Fazio (ancora) assente sul Nove: perché e quando torna in onda Stasera - domenica 12 aprile 2026 niente puntata inedita del talk show di Nove, fermo per due settimane: ecco cosa andrà in onda sul Nove

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I fan di Fabio Fazio resteranno delusi anche stasera. La pausa di primavera di Che tempo che fa, infatti, si prolunga ben oltre il periodo pasquale e anche domenica 12 aprile il talk show non sarà trasmesso in diretta sul Nove. Per tornare ad ammirare il conduttore ligure e la sua colorata truppa di ospiti in una puntata inedita bisognerà avere ancora un po’ di pazienza. Ecco perché.

Che tempo che fa, stasera 12 aprile niente puntata live: le anticipazioni del best of

Che tempo che fa sarà l’ultimo programma a riaccendere i motori dopo la sosta pasquale. Le ‘ferie’ di Fabio Fazio, infatti, sono ancora in corso. Proprio come accaduto nel giorno di Pasqua, anche l’appuntamento del 12 aprile sarà dedicato a una puntata Best of, che ripercorrerà i momenti migliori dell’edizione partita lo scorso ottobre. Spazio dunque al replay delle interviste più importanti e intriganti, con un bacino a cui attingere molto vasto. Anche questa edizione, infatti, ha ospitato grandi nomi per interviste spesso e volentieri diventate virali: dalle star internazionali Richard Gere (puntata del 5 ottobre), Bruce Springsteen (19 ottobre), Luc Besson (26 ottobre), Demi Moore (1 marzo), Greta Thunberg (2 novembre), Daniel Craig (30 marzo), fino ai vip nostrani come Annalisa (12 ottobre), Luca Argentero (2 novembre), Lorella Cuccarini (23 novembre), Roberto Benigni (21 dicembre), Belen (1 febbraio), Achille Lauro (9 marzo), Federica Brignone (16 marzo). Senza dimenticare la grande Ornella Vanoni, per anni presenza fissa del programma, scomparsa lo scorso 21 novembre, celebrata con una puntata speciale il 18 gennaio.

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Questa sera, insomma, la puntata best of di Che tempo che fa sarà un modo per rivedere alcuni di questi personaggi, e alcune delle interviste più intriganti realizzate da Fabio Fazio.

Quando torna in onda Che tempo che fa

Lo stop di Che Tempo Che Fa è solo momentaneo: dopo una pausa di tre settimane, il talk tornerà in onda in diretta su Nove in prima serata, come di consueto intorno alle 19:30, a partire da domenica 19 aprile 2026. Al momento, l’emittente non ha ancora ufficializzato quando sarà trasmessa l’ultima puntata stagionale, ma è probabile che la trasmissione si concluda tra la seconda e la terza domenica del prossimo mese (10 o 17 maggio), seguendo lo schema già visto negli anni precedenti.

Ascolti tv Che tempo che fa: i successi di Fabio Fazio

Nella stagione 2025/2026 Che Tempo Che Fa si sta confermando il titolo di punta del Nove, con una media tra 1,3 e 1,6 milioni di spettatori e uno share tra l’8% e il 10% di share, con picchi oltre 2 milioni e 12% nelle puntate evento. Il programma di Fazio si è posizionato spesso alle spalle dei big generalisti (Rai1 e Canale 5), confermandosi come terza forza della domenica sera e leader tra le reti minori, con forte impatto social.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

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