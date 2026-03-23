Che tempo che fa: Mara Venier sceglie Fazio (e molla la Rai?), Orietta Berti nei guai con Osvaldo, Littizzetto da brividi
Nuova scoppiettante serata tra interviste, rivelazioni e momenti di intrattenimento: ecco cosa è accaduto ieri sera da Fazio sul canale Nove.
Ieri sera, domenica 22 marzo 2026, è andata in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, il programma di Canale Nove che vede alle redini Fabio Fazio accompagnato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Una serata scoppiettante che ha visto il susseguirsi di vari ospiti: dall’iconica Sabrina Ferilli che ha presentato il suo nuovo film, fino alla ‘crisi matrimoniale’ dell’esilarante Orietta Berti, passando per i dubbi sul futuro di Mara Venier a Domenica In: ecco nel dettaglio cosa è successo.
Che tempo che fa: Mara Venier sceglie Fazio (e molla la Rai?)
Tra gli ospiti di ieri sera a Che Tempo Che Fa, nonostante i ritardi ferroviari che hanno rallentato la sua corsa verso Canale Nove, abbiamo visto Mara Venier, reduce da un’altra scoppiettante puntata pomeridiana di Domenica In. "Non ti fermi mai", ha dunque commentato Fazio. "Ho anche un’età, ma lo faccio per te", ha quindi risposto Mara. Approfittando della presenza in studio della conduttrice, Fabio Fazio le ha poi chiesto qualche dettaglio in più sul suo presunto ‘addio’ a Domenica In a partire dalla prossima edizione. "Ho detto che a ottobre non ci sarò, ma chissà, dove sarò?!", ha quindi rivelato la Venier, lasciando aperte diverse ipotesi, compresa la sua presenza proprio a Che Tempo Che Fa.
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Spazio poi a Sabrina Ferilli, in collegamento per presentare il suo ultimo film: Notte prima degli esami 3.0, al cinema in questi giorni. Quale occasione migliore, se non questa, per ricordare proprio i nostalgici momenti di scuola. "Mi sono diplomata con un 44 o 46, non ricordo", ha rivelato Sabrina, prima di essere interrotta dall’orologio a cucù del suo bisnonno. "Ma è in anticipo", ha quindi sottolineato Fazio. Immediata la risposta della Ferilli, esilarante e spontanea come sempre: "Ringrazia che suona, c’ha più di cento anni".
CTCF, Orietta Berti nei guai con Osvaldo, Littizzetto da brividi
Immancabile anche l’iconica Orietta Berti che, ospite al tavolo di Che Tempo Che Fa, ha raccontato ironicamente che il suo lungo matrimonio con l’altrettanto iconico Osvaldo potrebbe essere a rischio a causa dei suoi 4mila vestiti che invadono casa. La soluzione del marito sarebbe dunque quella di spostare i tantissimi abiti della cantante in un capannone vicino alla loro casa. Ma Orietta non ci sta: "Gli ho detto di scegliere tra me e i vestiti".
Spazio infine alle provocazioni di Luciana Littizzetto, con un monologo sul voto in occasione del Referendum sulla Giustizia. Parole dirette agli ignavi, a coloro che ieri sera ancora non erano andati a votare: "Io voto perché per me non è un dovere, ma un privilegio: io voto perché nel mio voto c’è quello delle milioni di donne nel mondo che non possono ancora votare. Perché i nostri padri costituenti non avevano previsto il ‘non me ne frega niente’". E, come sempre, impossibile darle torto.
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26 Marzo 2026
Ore 14Rai 2
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