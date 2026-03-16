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Che tempo che fa: Belen rinasce da Fazio, Bebe Vio da brividi, Sal Da Vinci con Verdone (40 anni dopo)

Tra interviste, rivelazioni, commenti, momenti cult e molto di più, ecco cosa è accaduto nella puntata di ieri dell’iconico programma di canale Nove.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Ieri sera, domenica 15 marzo 2026, è andata in onda una nuova puntata di Che Tempo Che fa, il programma condotto da Fabio Fazio sul canale Nove, con la presenza fissa di Filippa Lagerbäck e dell’esilarante Luciana Littizzetto. Una domenica sera resa ancor più interessante dagli ospiti presenti in studio, ovvero la showgirl argentina Belen Rodriguez, la campionessa Bebe Vio, l’attrice Jasmine Trinca, il cantante e vincitore di Sanremo 2026 Sal Da Vinci e l’iconico Carlo Verdone. Vediamo nel dettaglio ciò che è accaduto.

Che tempo che fa: Belen rinasce da Fazio, Bebe Vio da brividi

Tra gli ospiti di ieri sera a Che Tempo Che Fa anche la bella Belen Rodriguez, che molto presto potrà finalmente ottenere la tanto desiderata cittadinanza italiana. La showgirl argentina ha parlato proprio di questo con il padrone di casa, dando vita a un siparietto molto simpatico. "Mi faranno un esame di italiano, mi chiederanno le coniugazioni, me la cavo piuttosto bene dai", ha rivelato Belen, che ad aprile dovrà appunto sostenere un esame di italiano proprio come ultimo step per ottenere la cittadinanza. A quel punto, Fabio Fazio ha dunque sarcasticamente proposto Lapo Elkann come tutor, e la risposta ironica di Belen non ha certo tardato ad arrivare. "Bellissima idea, per essere bocciata. Se mi aiuta lui non mi faranno passare mai. Tu vuoi che io sbagli così mi rinviti di nuovo e mi hai al fianco un’altra volta".

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Spazio poi a Bebe Vio, presente come Ambassador dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La campionessa, con il sorriso in volto e una forza disarmante, ha annunciato il bisogno di ritirarsi dalla scherma. "Ho avuto parecchi problemi fisici dopo Tokyo e Parigi quindi purtroppo è finita con la scherma, non ce la faccio più fisicamente. Ma ho iniziato con l’atletica con i 100 metri", ha rivelato Bebe Vio, sottolineando però l’intenzione di cambiare direzione dedicandosi all’atletica. Un momento molto commovente.

CTCF, l’incontro tra Sal Da Vinci e Carlo Verdone (40 anni dopo)

Uno dei momenti più iconici della serata è stato però l’incontro tra Sal Da Vinci e Carlo Verdone dopo ben 40 anni. I destini del cantante napoletano e dell’iconico attore si erano incontrati nell’ormai lontano 1986 durante le riprese del film Troppo Forte, e la reunion di ieri sera ha scaldato il cuore di tutti. "Tu sei una persona davvero per bene! Ci metti passione, entusiasmo e canti quello che ti senti di cantare. Non stare a pensare alle critiche, continua a fare quello che ti piace fare. Pensi che i film miei piacciono a tutti? No", ha detto Verdone all’amico Sal prima di congedarsi e lasciare a lui i riflettori con la sua iconica canzone Per sempre sì.

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