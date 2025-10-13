Che Tempo Che Fa, pagelle: Milly Carlucci rimbalzata da Michelle Obama (7). Littizzetto, letterina da standing ovation (8) Promossi e bocciati della seconda puntata di Che termpo che fa (12 ottobre): Fabio Fazio dice no a Ballando con le stelle, show di Malgioglio e Panariello.

Un’altra lunga serata tra informazione, approfondimento, intrattenimento e leggerezza con la seconda puntata della nuova stagione di Che Tempo Che Fa, in onda domenica 12 ottobre in prima serata su Nove. Come ogni settimana, Fabio Fazio, coadiuvato da Filippa Lagerback, ha accolto nel suo storico salotto televisivo tanti ospiti, nomi illustri del mondo della cultura, del giornalismo, della scienza, del cinema, della musica, della tv e dello sport. Come sempre, la prima parte della serata viene dedicata all’approfondimento e al racconto della realtà. Si inizia con Antonio Di Bella che presenta il saggio "Gli zar alla Casa Bianca" a Gianrico Carofiglio, anche lui accolto in studio per parlare del suo ultimo libro ma che allarga molto il discorso al dibattito politico, alla comunicazione più o meno democratica del potere e di altro. Carofiglio partecipa anche al classico panel dedicato ai maggiori fatti di attualità che vede la partecipazione anche di Annalisa Cuzzocrea, Massimo Giannini e Aldo Cazzullo. In collegamento da Gerusalemme c’è invece Nello Scavo.

La parte centrale della trasmissione è quella dedicata ai grandi ospiti del mondo dello spettacolo. Questa sera si accomodano al tavolo di Fabio Fazio, la conduttrice Rai Milly Carlucci, la cantante Annalisa e il comico Giorgio Panariello. Senza dimenticare lo spazio immancabile di Luciana Littizzetto.

A chiudere la puntata l’immancabile appuntamento con "Che tempo che fa – il Tavolo" con: Nino Frassica; Mara Maionchi; Paola Iezzi, Cristiano Malgioglio; Enzo Iacchetti; Ubaldo Pantani; Giacomo Poretti, Francesco Paolantoni; la Signora Coriandoli; Giucas Casella; Giobbe Covatta e Roberta Tagliavini, protagonista di "Cash or Trash ".

In tutto questo sontuoso menu, scopriamo quali sono stati, secondo noi, i piatti più gustosi, e quelli un po’ più sciapi della serata, con le nostre pagelle della puntata di Che Tempo Che Fa di ieri sera, domenica 12 ottobre 2025.

Che Tempo Che Fa, le pagelle domenica 12 ottobre 2025

Luciana Littizetto, voto: 8. Uno degli applausi più calorosi ma sentiti alla fine delle letterine di Luciana Littizzetto che stasera racconta a modo suo la sua esperienza disastrosa nel tentativo di rinnovare lo SPID. Una lettera che è un crescendo e diventa un’invettiva anti-spid e un appello accorato a rendere la cosa più semplice, visto che è obbligatoria e che si conclude con una vera e propria ovazione del pubblico. "Lei trova le parole per dire quello che tutti pensiamo" dice Fazio mentre il pubblico ancora non smette di applaudire. E noi ci uniamo a questo applauso.

Milly Carlucci, voto: 7. La regina del sabato sera entra in studio ed è subito suo, anche se è la prima volta che mette piede nella Nove e prende subito in mano la situazione. È lei quella che guida rispetto a Fazio. Entra e sottolinea che non è vero che Ballando con le Stelle è il programma più lungo della televisione italiana, sottolineando la durata "monstre" di Che Tempo Che Fa (5 ore e mezza), poi decide lei dove sedersi, ovvero sulla scrivania, in postazione Littizzetto e da lì conversa con il conduttore. Alla prima domanda, quando Fazio parla dei suoi esordi, grazie a Renzo Arbore, lei subito attacca "giacché l’hai nominato voglio mandare un messaggio a Renzo: ti aspettiamo a Ballando con le stelle". Finisce qui? Certo che no, perché subito dopo dice: "Io in realtà sono qui perché ho un sogno, Fazio vieni a ballare", lui con un pizzico d’imbarazzo dice: "No, guarda, viene Filippa Lagerback con il marito", ma Milly non fa un passo indietro: "Lei si vede che balla, noi vogliamo te". Poi svela che ha invitato a Ballando con le Stelle anche Bill Clinton e Michelle Obama, per il primo arrivò anche la risposta, per la moglie dell’ex presidente USA invece no: "E questo un po’ mi è dispiaciuto". Che dire, Milly come sempre punta in alto. Poi ovviamente, la chiacchierata si concentra sui 20 anni del dance show del sabato sera di Rai Uno. Spazio che diventa esilarante quando entrano, uno nelle braccia dell’altra due concorrenti, Francesco Paolantoni (che ha partecipato l’anno scorso) e la signora Coriandoli (attualmente ancora impegnata nella gara).

Giorgio Panariello (e Cristiano Malgioglio), voto: 7. Esilarante il futuro immaginato da Giorgio Panariello e al centro del suo nuovo spettacolo: dalle macchine volante, alle vacanze su Marte che sembra Ostia, dalle bistecche illegali al nuovo cibo strisciante, ma le risate aumentano quando arriva ad affiancare l’attore toscano anche Cristiano Malgioglio suo compagno d’avventura in Tale e Quale Show che Panariello si diverte sempre a prendere in giro anche nella trasmissione di Carlo Conti. Un momento e un divertimento, possibile grazie all’ironia di Panariello ma anche all’autoironia di Malgioglio.

Edoardo Leo, voto:7. Un tema importante quello al centro del nuovo film che vede protagonista Edoardo Leo, ovvero l’Alzheimer, raccontato attraverso la storia vera di Mattia Piccoli, il bambino di 12 anni nominato Alfiere della Repubblica dal Presidente Mattarella, perché si è preso cura del papà Paolo, colpito da una rara forma precoce della malattia degenerativa a soli 43 anni. Una storia vera e forte, che ha prodotto, lavorandoci sopra per tirarne fuori un film, coinvolgimento e un’emozione che traspare dal racconto dell’attore.

