Nuovo appuntamento fiume nella serata di domenica 9 novembre 2025 per Che Tempo Che Fa, lo storico programma di Fabio Fazio (sempre coadiuvato dalla fedele Filippa Lagerback), che ogni fine settimana, nello studio della Nove accoglie personaggi del mondo della cultura, dell’arte, del giornalismo, della politica, dell’attivismo, dello spettacolo, per approfondire i più scottanti temi di attualità, ma anche per regalare ai tanti telespettatori che si sintonizzano ogni domenica, leggerezza e spunti di riflessione.

Prima di ogni cosa, questa sera, si omaggia Beppe Vessicchio, scomparso ieri all’età di 69 anni. In apertura di puntata spazio allo scrittore Premio Strega e Premio Campiello Paolo Giordano e al climatologo Luca Mercalli.

La serata è continuata come sempre con la rubrica di attualità scientifica curata da Roberto Burioni, con ospite il professor Longoni dell’ospedale Bambino Gesù di Roma. Si è proseguito poi con un’intervista molto diversa a Federica Pellegrini e Matteo Giunta, la "Divina" del nuoto e una delle sportive italiane più grandi di sempre con 58 medaglie conquistate e 11 record del mondo realizzati, e il compagno e allenatore, sono autori del libro "In un tempo solo nostro" in cui raccontano, ciascuno secondo il proprio punto di vista, il primo anno da genitori della piccola Matilde.

Come di consueto spazio all’approfondimento della maggiori notizie degli ultimi giorni, dibattute in studio dai giornalisti Fiorenza Sarzanini, Massimo Giannini, Francesco Costa, e l’inviato di Avvenire Nello Scavo.

Spazio poi all’intrattenimento, , con una lunga intervista a Carlo Verdone e con quella a Pierfrancesco Favino che ha raccontato del suo ultimo film al cinema dalla prossima settimana Il Maestro, senza dimenticare l’immancabile spazio di Luciana Littizzetto.

A chiudere la serata in allegria, Il Tavolo, con: Alessia Marcuzzi, conduttrice del nuovo reality "The Traitors – Italia"; Mara Maionchi; Nek, new entry tra i coach di "The Voice Senior"; Nino Frassica; Enzo Miccio, ; Gigi Marzullo; la Signora Coriandoli; Raul Cremona,"; Ubaldo Pantani; Diego Abatantuono; Federica Pellegrini e Matteo Giunta; Giucas Casella.

Scopriamo ora, secondo noi, quali sono stati i momenti migliori e quelli meno entusiasmanti della serata, con le nostre pagelle della puntata di Che Tempo Che Fa di domenica 9 novembre. Pagelle che, come sempre, prendono in considerazione solo i momenti di intrattenimento.

Che Tempo Che Fa, pagelle 9 novembre 2025

L’omaggio a Beppe Vessicchio, voto:8. "Puntata un po’ difficile per noi perché questa sera abbiamo tutti sul cuore questo peso grosso perché come sapete abbiamo perso tutti una persona a cui volevamo bene, il pubblico italiano, e tutti noi di Che tempo che fa abbiamo perso un amico, che peraltro era atteso qui òa settimana scorsa e poi invece ha avuto questo problema per cui è stato ricoverato e non è potuto venire, ma ovviamente questa puntata è totalmente dedicata a lui nel senso che il nostro pensiero è totalmente per lui, e quindi salutiamo insieme Beppe Vessicchio". Queste le parole con cui Fabio Fazio apre la puntata di domenica 9 novembre. Poi la clip-omaggio per omaggiare e salutare Beppe Vessicchio che è illuminante per dimostrare una delle caratteristiche che hanno fatto tanto amare dal pubblico il maestro d’orchestra e compositore scomparso ieri all’età di 69 anni, ovvero la grande ironia e simpatia.

Carlo Verdone stronca il dottor Marzullo, voto:8. Il momento più divertente della divertente intervista a Carol Verdone è stato quando il regista, fresco di laurea honoris causa in medicina fa un test a Gigi Marzullo che si vanta di essere laureato in medicina e facciale, esilarante.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, voto: 7. La coppia più vincente della storia del nuoto italiano, come non l’abbiamo mai ascoltata raccontarsi, ovvero esattamente come coppia. Dal primo bacio a Halloween continuando con un amore vissuto per un bel po’ di nascosto, fino al coronamento del loro amore: la nascita, a gennaio 2024 della piccola Matilde che ha portato una vera e propria rivoluzione, "un’esperienza veramente potente" dice Federica Pellegrini, che dice che ora, che ha quasi 2 anni, finalmente "iniziamo a respirare". E se ha avuto difficoltà la "Divina", tutte le mamme possono sentirsi giustificate nel sentirsi affaticate e imperfette.

Adriano Panatta che lancia il film di Favino, voto: 7. Pierfrancesco Favino arriva in studio per raccontare il nuovo film "Il Maestro", l’ennesima pellicola in cui un ex campione in disarmo diventa un mentore per un giovane aspirante campione. La cosa più divertente dell’intervista è, senza dubbio, il lancio del film da parte di un vero ex campione come Adriano Panatta che parla del protagonista del film, tale Raoul Gatti, come se fosse davvero un ex collega, arrivato davvero agli ottavi di finale (addirittura) agli internazionali di Roma al Foro Italico. "Ho saputo che fanno un film su Raoul Gatti", dice Panatta, "Ormai fanno film proprio su chiunque" chiude, sarcastico.