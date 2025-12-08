Che Tempo Che Fa, pagelle: Sara Errani e Jasmine Paolini (8) strepitose anche per la simpatia, Orietta Berti regina del gin tonic (7) Promossi e bocciati e top e flop della puntata di domenica 7 dicembre dello storico salotto della domenica sera di Fabio Fazio

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

Nuova domenica, nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa nella lunghissima prima serata del 7 dicembre del Nove. Come ogni fine settimana, il salotto di Fabio Fazio si apre all’arrivo di tanti ospiti prestigiosi e autorevoli con il conduttore, coadiuvato dalla fidata Filippa Lagerback, pronto a dialogare con loro.

La serata inizia con l’immancabile spazio dedicato alla scienza con il professor Burioni, questa sera particolarmente interessante, perché si parla di AIDS, la malattia che ha terrorizzato almeno una generazione, e che oggi, grazie ai progressi della scienza, quantomeno nel mondo occidentale, può essere tenuta a bada attraverso una terapia mirata.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Poi, spazio a una divertente chiacchierata con Alessandro Preziosi, al momento in tv con la nuova versione di Sandokan con Can Yaman che, dopo la prima puntata è già un enorme successo.

Subito dopo arriva in studio Antonio Scurati che parla di guerra in Ucraina.

Poi è il momento del panel sull’attualità e dell’approfondimento delle notizie più importanti della settimana che vede il conduttore conversare con Massimo Giannini, Aldo Cazzullo, Annalisa Cuzzocrea e Francesco Costa.

Subito dopo si torna allo spazio dell’intrattenimento con Vincenzo Salemme che racconta del suo ultimo spettacolo teatrale, ma non solo.

Poi arrivano in studio le ospiti più attese della serata: Sara Errani e Jasmine Paolini, fuoriclasse del tennis italiano, terze migliori tenniste nella classifica di doppio e campionesse olimpiche. Insieme hanno vinto 9 tornei di cui 4 solo nel 2025: i WTA 1000 di Doha e Pechino, gli Internazionali di Roma e il Roland Garros, che segna il primo Slam nella carriera di Jasmine Paolini. L’oro olimpico ottenuto a Parigi 2024 è la prima medaglia d’oro olimpica in tutta la storia del tennis italiano.

A chiudere la puntata l’immancabile appuntamento con Il Tavolo con: Vincenzo Salemme; Alessia Marcuzzi, Orietta Berti, Fabio Rovazzi, Roberto Giacobbo, Nino Frassica, Mara Maionchi ,Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Ubaldo Pantani, Diego Abatantuono, Giucas Casella.

Scopriamo ora quali sono stati, secondo noi, i momenti migliori e quelli meno riusciti di questa lunga serata con le pagelle di domenica 7 dicembre 2025 di Che Tempo Che Fa, con l’avvertenza che prendiamo in considerazione solo i momenti di intrattenimento della puntata.

Che Tempo Che Fa, pagelle di domenica 7 dicembre 2025

Jasmine Paolini, voto: 8. La giovane stella del nostro tennis arriva in studio con la compagna di doppio Sara Errani, 48 ore dopo aver portato la fiamma olimpica da Atene a Roma per farle iniziare il viaggio verso Milano dove arriverà per le Olimpiadi il 6 febbraio. E l’intervista doppia è l’occasione per riapprezzarne la simpatia, la soralità e la schiettezza, per esempio quando dice che da ragazzina seguiva molto di più Francesca Schiavone che Sara Errani, ovvero la grande avversaria della sua compagna di medaglia olimpica (oro), che ha conosciuto per la prima volta quando lei faceva la raccattapalle a bordo campo di un match di Errani. Secondo Sara Errani: Jasmine Paolini "capita che diventa pazza da un momento all’altro e ti sembra di entrare in un film comico". Poi Fabio Fazio lancia un "video dei sorrisi di Jasmine, da guardare quando uno è un po’ depresso".

Sara Errani, voto: 8. Simpaticissima Sara Errani, che ospite insieme alla compagna di doppio Jasmine Paolini, per descrivere il momento del tennis femminile, dice che sono passati 12 anni dall’ultima volta che è stata ospite di Fazio, e dice: "Sì, in questo periodo il tennis femminile è andato molto avanti, pure quello maschile, va benino"…Poi scopriamo che, nella dinamica del doppio con la collega, lei che è veterana è quella che piange e si commuove (ancora in studio riguardando la medaglia delle Olimpiadi), mentre la giovane collega è quella che reagisce ridendo.

Alessandro Preziosi, voto: 7. L’interprete di Yanez de Gomera nel nuovo Sandokan dice quello che pensiamo tutti noi della stessa generazione: "sentire quella sigla mi commuove", poi spiega quanto si è divertito a fare il fido braccio destro di Sandokan, la Tigre della Malesia, un successo televisivo già eccezionale dopo la prima puntata. Dice poi di essersi ispirato nei movimenti e in altro, come è evidente, al suo predecessore, Philip Leroy. E poi la conclusione: "Sembrerà strano, ma questa serie mi ha dato la possibilità di gettare la maschera e fare quello che ho sempre voluto fare nella vita: il pirata!"

Orietta Berti, voto: 7. Dopo averla confessata a Belve ed essere diventata un divertente meme social per questo, la cantante continua a raccontare la sua passione sfrenata per il gin tonic, aggiungendo dettagli sempre più spassosi. Stasera scopriamo non solo che va in giro con la fiaschetta in borsa pronta all’uso, cioè alla preparazione del suo cocktail preferito, ma anche che il suo luogo prediletto per consumarlo è un bar in autostrada. Le sorprese continuano.

Littizzetto, voto: 7. Luciana Littizzetto parla, meritevolmente, nella sua letterina dei salatissimi prezzi che devono affrontare gli studenti e i lavoratori fuori sede per tornare a casa per le feste e del paradosso che, per tornare a Catania da Torino conviene passare per Varsavia, o giù di lì. Problemi che riguardano migliaia di persone, di cui si parla troppo poco.

Potrebbe interessarti anche