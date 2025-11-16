Che Tempo Che Fa, pagelle: la sorpresa di Sinner (9), le avventure di Renato Zero (8), la gaffe terribile di Fabio Fazio (5) Promossi e bocciati e top e flop della puntata di domenica 16 novembre 2025 dello storico show della domenica su Nove

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

Nuovo appuntamento fiume nella serata di domenica 16 novembre 2025 per Che Tempo Che Fa, lo storico programma di Fabio Fazio (sempre coadiuvato dalla fedele Filippa Lagerback), che ogni fine settimana, nello studio della Nove accoglie personaggi del mondo della cultura, dell’arte, del giornalismo, della politica, dell’attivismo, dello spettacolo, per approfondire i più scottanti temi di attualità, ma anche per regalare ai tanti telespettatori che si sintonizzano ogni domenica, leggerezza e spunti di riflessione.

In apertura di puntata l’editoriale di Michele Serra e poi spazio all’intervista a Gino Cecchettin, a due anni dalla scomparsa della figlia Giulia e a pochi giorni dalla "Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne" del 25 novembre. È fondatore insieme ai figli Elena e Davide della "Fondazione Giulia Cecchettin", per la parità di genere e contrastare la violenza sulle donne.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nella prima parte della serata non manca l’usuale appuntamento con le notizie dal mondo della scienza e della medicina, con il prof. Roberto Burioni e Alberto Mantovani, Presidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca.

Poi lo spazio di dibattito e approfondimento delle maggiori notizie della settimana con un panel formato da: Corrado Formigli; Don Davide Banzato, Carlo Cottarelli; e Massimo Giannini.

Poi, come sempre, si fa il salto nel mondo dell’intrattenimento, con grandi ospiti del mondo dello spettacolo. Domenica 16 novembre Fabio Fazio accoglie nel suo salotto Renato Zero, uno degli artisti più amati della musica, fresco d’uscita con l’ultimo album, "L’ORAZERO", e presto in tournée. Subito dopo si passa a due amatissimi attori: Alessandro Gassmann e Luisa Ranieri, protagonisti della commedia natalizia "Natale senza Babbo", in cui interpretano Babbo Natale e sua moglie Margaret.

Poi, naturalmente, non può mancare l’ampio spazio in cui spadroneggia Luciana Littizzetto, prima con i suoi particolari ospiti, pescati scandagliando il ricco mare del web, poi con il suo personale spazio di riflessioni ironiche, satira, comicità e, per finire, l’immancabile letterina.

In tutto questo, la grande sorpresa del collegamento con Jannik Sinner.

Che tempo che fa – il Tavolo" con: Mara Maionchi; Nino Frassica; Gialappa’s Band, ; Iva Zanicchi,"; Alessia Marcuzzi; Cristiano Malgioglio; Gigi Marzullo; la Signora Coriandoli; Raul Cremona; Simone Di Pasquale; Ubaldo Pantani; Giucas Casella. A chiudere la puntata l’immancabile appuntamento con "– il Tavolo" con:, ;,";

Scopriamo qui le cose che ci sono piaciute di più e quelle, secondo noi, meno riuscite della serata, con le pagelle della puntata di domenica 16 novembre 2025 di Che Tempo Che Fa. Come sempre, prendiamo in considerazione solo i momenti di intrattenimento.

Che Tempo Che Fa pagelle domenica 16 novembre 2025

L’ovazione per Jannik Sinner, voto:9. Bellissima sorpresa per il pubblico di Che Tempo Che Fa, ovvero il collegamento con Jannik Sinner poco dopo la sua vittoria delle Atp finals di Torino. Dice Sinner che è contento di dare gioia ai tifosi, ma dice che gli vogliono bene "quando si vince, ma anche no, perché non si può sempre vincere", anche se lui in pratica vince sempre. Poi dice che uno dei segreti della sua crescita di campione è la rivalità con lo spagnolo Carlos Alcaraz che, dice, "vedo più della mia famiglia", perché questo dualismo lo spinge a migliorare sempre. Fazio è emozionatissimo, Jannik è sorridentissimo, il pubblico applaude tantissimo. Che meraviglia!

Le straordinarie avventure di Renato Zero, voto: 8. Renato Zero è uno di quei personaggi (ce ne sono diversi in giro, e su per giù della sua generazione) che, ogni volta che li ascolti sono in grado di tirare fuori dal cilindro un aneddoto nuovo, un ricordo inedito, una rivelazione mai condivisa. E sono sempre aneddoti strabilianti. Oggi, per esempio, ancora prima di sedersi sulla poltrona davanti al bancone di Fabio Fazio, Renato Zero ne tira fuori uno straordinario, ovvero racconta che lui ha iniziato come ballerino e faceva parte di un gruppo di danzatori che lavoravano al Brancaccio e che, lo dice così come niente fosse, aprirono il concerto di Jimi Hendrix quando venne a Roma. E, ripetiamo, l’intervista non era ancora nemmeno iniziata. Successivamente racconta una montagna di aneddoti, poi fa un bellissimo discorso sulla promiscuità dei suoi tempi e sul sesso e sulle relazioni vissute all’epoca come gioco, esperienza leggera e positiva e soprattutto strumento per conoscere gli altri e quindi diventare anche più aperti ed empatici.

Alessandro Gassmann, voto: 8. Si scatena più del figlio (meno della moglie) al concerto di Jamiroquai. Poi svela che non si ricorda i nomi, ma comunque va in palestra, scia, nuota. Insomma, può sfottere quanto vuole Fabio Fazio, ma i 60 anni di Alessandro Gassmann rimangono invidiabili, e se qualche volta ci si dimentica qualche nome, pazienza: dove si firma per arrivarci così?

Luisa Ranieri, voto: 7. La luminosa Luisa Ranieri svela uno dei suoi segreti per tenersi in forma, ovvero, le barre. Quegli esercizi che i danzatori fanno alla barra così, tanto per scaldarsi, e che per i comuni mortali sono invece esercizi parecchio impegnativi anche perché, come sottolinea l’attrice, sono tutti movimenti che puntano sulla forza. Di certo, anche in questo caso i risultati si vedono e questa sera potrebbe essere stato lanciato un nuovo trend nel mondo del fitness in Italia.

La gaffe di Fabio Fazio, voto: 5. Parlando con Luisa Ranieri del nuovo film natalizio, chiede all’attrice di un video di auguri di Natale dell’anno scorso, realizzato insieme al marito. Peccato che, invece di chiamarlo "Luca", cioè il nome giusto del marito di Ranieri, l’attore Zingaretti, dice "Nicola", che è il nome del fratello dell’attore, politico del Pd ex presidente di regione. L’attrice, ovviamente sbotta a ridere, niente male come gaffe/lapsus.

Potrebbe interessarti anche