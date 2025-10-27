Che Tempo Che Fa, pagelle: Giorgia pronta per condurre Sanremo (8), Paolantoni e il Telegatto scippato (5) Promossi e bocciati e top e flop della puntata di domenica 26 ottobre 2025 dello storico programma della domenica sera di Fabio Fazio

Un’altra lunga serata tra informazione, approfondimento, intrattenimento e leggerezza con la seconda puntata della nuova stagione di Che Tempo Che Fa, in onda domenica 12 ottobre in prima serata su Nove. Come ogni settimana, Fabio Fazio, coadiuvato da Filippa Lagerback, ha accolto nel suo storico salotto televisivo tanti ospiti, nomi illustri del mondo della cultura, del giornalismo, della scienza, del cinema, della musica, della tv e dello sport.

Come sempre, la prima parte della serata viene dedicata all’approfondimento e al racconto della realtà. Si inizia la serata con l’intervista al critico d’arte Flavio Caroli nelle librerie con "Come in uno specchio. Il diario segreto di Sofonisba Anguissola", poi lo spazio dedicato all’attualità scientifica con il professor Burioni e l’intervista a Cecilia Sala che presenta il suo libro I figli dell’odio. La giornalista di Chora Media partecipa anche al classico panel dedicato ai maggiori fatti di attualità che vede la partecipazione anche di Ferruccio de Bortoli, Annalisa Cuzzocrea, Massimo Giannini. Subito dopo, un faccia a faccia con la segretaria del PD, Elly Schlein.

La parte centrale della trasmissione è quella dedicata ai grandi ospiti del mondo dello spettacolo. Questa sera si accomodano al tavolo di Fabio Fazio, la coppia Enrico Brignano e Flora Canto, la cantante Giorgia, Luc Besson e Matilda De Angelis che presentano il flm Dracula e Paolo Virzì e Valerio Mastandrea che raccontano il loro ultimo film 5 Secondi.

Senza dimenticare lo spazio immancabile di Luciana Littizzetto.

A chiudere la puntata l’immancabile appuntamento con "Che tempo che fa – il Tavolo" con: Nino Frassica; Mara Maionchi; Massimiliano Rosolino, Gabriele Cirilli, Alan Sorrenti, il designer Takahide Sano, Gigi Marzullo; Francesco Paolantoni; Ubaldo Pantani; la Signora Coriandoli; Giucas Casella.

In tutto questo sontuoso menu, scopriamo quali sono stati, secondo noi, i piatti più gustosi, e quelli un po’ più sciapi della serata, con le nostre pagelle della puntata di Che Tempo Che Fa di ieri sera, domenica 26 ottobre 2025.

Che Tempo Che Fa, le pagelle domenica 26 ottobre 2025

Giorgia e il video con Emanuel Lo, voto: 8. Giorgia non è solo una grande cantante ma è una magnifica intrattenitrice. E stasera lo conferma, ancora una volta quando, dopo aver presentato il suo ultimo album in uscita. "G" si siete per pochi, sfolgoranti, minuti, davanti a Fazio e il botta e risposta è uno dei più brevi ma brillanti della serata. Sul video di Golpe, girato da Emanuel Lo, suo compagno, Giorgia svela: "lui è cattivo, lo sa che lo penso. C’è sempre un momento quando lavoriamo insieme che io sbrocco". Nel video, ci sono molti baci tra loro, spiegazione: "I baci c’è sempre qualcosa abbiamo rimandato e recuperato tutto lì". Dice poi"Lui insegnante ad Amici, io X Factor, nostro figlio ha paura quando gli parliamo che gli mattiamo i voti". "E, a proposito di X Factor dice che le piace molto fare la conduttrice ma ancora ha l’ansia prima di salire sul palco, anzi: "Ho l’ansia pure quando vado a fare la spesa". Presenterai Sanremo, la butta lì Fazio: "Ma non è vero, è una balla". risponde Giorgia. Ma che bello sarebbe!

Matilda De Angelis, voto: 7. L’attrice bolognese è sempre uno splendore. Questa sera è ospite di Fabio Fazio insieme a Luc Besson, regista di Dracula in cui ha un ruolo importante. Il voto però, va al fatto che proprio grazie a questo film Matilda De Angelis ha realizzato il sogno della mamma, che l’ha chiamata Matilda in onore del film Leon di Luc Besson essendo grande fan del film. "L’altra sera alla Festa del Cinema di Roma ho realizzato il sogno di mia mamma che ha conosciuto Luc Besson, io sono contenta della mia vita a questo punto". svela. Che soddisfazione!

La coppia Enrico Brignano e Flora Canto, voto 7. Entrano sulle note di Casa Vianello e in effetti sono molto divertenti nel raccontare il loro menage familiare, quello di coppia e quello di famiglia, allargato ai loro due figli, Martina e Niccolò, ovviamente a modo loro.

Valerio Mastandrea, voto: 7. Valerio Mastandrea racconta il rapporto del figlio quindicenne Giordano con la popolarità del padre: "Rimane allibito quando mi chiedono l’autografo, le foto: non riesce proprio a capacitarsi. Oggi mi hanno fatto una foto allo stadio di Reggio Emilia, ha iniziato a girare sul web e lui mii ha detto: ‘mi hanno chiamato tutti quando , manco fosse per le condoglianze’. Insomma, pare proprio che non ci sia niente di meglio di un figlio adolescente (e ironico) per tenerti con i piedi ben piantati a terra.

Paolantoni deve restituire il Telegatto, voto: 5. Povero Francesco Paolantoni! Nella serata in cui Fazio può sfoggiare con orgoglio il suo settimo telegatto, il malcapitato Paolantoni si presenta al Tavolo con un suo telegatto, risalente al 1995, e intestato a un programma radiofonico di Radio Kiss Kiss di cui faceva parte il comico. Peccato che, mentre lo mostra, non solo i "commensali"avanzano dubbi, visto che il gattone è intestato al programma ma il suo nome non compare da alcuna parte, ma arriva anche la telefonata del direttore della redio che lo rivuole indietro! Una gag simpatica, e il 5 è per chi gli "scippa" il premio, in solidarietà al povero comico napoletano.

