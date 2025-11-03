Che Tempo che fa, pagelle: il 'Doc' Argentero offeso con Verdone (8), Ornella Vanoni regala bare (7), Greta Thunberg dà buca a Fazio (4) Promossi e bocciati e top e flop della puntata di domenica 2 novembre 2025 dello storico talk show di Fabio Fazio

Nuovo appuntamento fiume nella serata di domenica 2 novembre 2025 per Che Tempo Che Fa, lo storico programma di Fabio Fazio (sempre coadiuvato dalla fedele Filippa Lagerback), che ogni fine settimana, nello studio della Nove accoglie personaggi del mondo della cultura, dell’arte, del giornalismo, della politica, dell’attivismo, dello spettacolo, per approfondire i più scottanti temi di attualità, ma anche per regalare ai tanti telespettatori che si sintonizzano ogni domenica, leggerezza e spunti di riflessione.

In questa nuova puntata, tra gli ospiti di spicco intervistata da Fabio Fazio, la maggiore attesa riguardava sicuramente Greta Thunberg simbolo globale della lotta per il clima e dell’impegno per la pace, a meno di un mese dalla fine della sua detenzione in Israele che purtroppo non è sta presente a causa di un’indisposizione. Il conduttore ha accolto in collegamento invece, un altro grande personaggio internazionale, la scrittrice canadese Margaret Atwood, celebre in tutto il mondo per il romanzo "Il racconto dell’ancella" da cui è stata tratta anche una famosissima serie tv.

La serata è stata aperta come sempre dalla rubrica di attualità scientifica curata da Roberto Burioni, e si è proseguito come di consueto con l’approfondimento della maggiori notizie degli ultimi giorni, dibattute in studio dai giornalisti Gad Lerner Annalisa Cuzzocrea, Massimo Giannini e Nello Scavo.

Spazio poi all’intrattenimento, con il ritorno dell’amatissima Ornella Vanoni, con la lunga intervista ad Antonella Clerici e con quella a Luca Argentero e Valentina Lodovini che hanno raccontato del loro ultimo film al cinema da giovedì 6 novembre, senza dimenticare l’immancabile spazio di Luciana Littizzetto.

A chiudere la serata in allegria, Il Tavolo, con: Antonella Clerici; Suor Myriam e Suor Eleonora,; Carl Brave; Nino Frassica; Mara Maionchi; Cristiano Malgioglio; Enzo Iacchetti; la Signora Coriandoli; Simone Di Pasquale; Ubaldo Pantani; Diego Abatantuono; Giucas Caselli e Gigi Marzullo.

Scopriamo ora, secondo noi, quali sono stati i momenti migliori e quelli meno entusiasmanti della serata, con le nostre pagelle della puntata di Che Tempo Che Fa di domenica 2 novembre. Pagelle che, come sempre, prendono in considerazione solo i momenti di intrattenimento.

Che Tempo Che Fa, pagelle 2 novembre 2025

Luca Argentero pronto per la laurea in medicina, voto: 8. Il dottor Andrea Fanti sta per tornare, e anche se il cuore dell’intervista con Fabio Fazio di questa sera è il nuovo film in uscita giovedì 6 novembre "Una famiglia sottosopra", sul finale non può mancare un riferimento all’amatissima serie, e agli "effetti" che ha avuto il suo protagonista, il quale si dice offesissimo che a Carlo Verdone sia stata riconosciuta una laurea in medicina prima che a lui. Anche perché, dice Argentero, la gente gli chiede le ricette e lui si sentirebbe pronto a farle se fosse titolato, racconta che ultimamente ha anche praticato la manipolazione dell’addome sulla figlia che stava male e, insomma, ormai è pronto…

Valentina Lodovini difende il cinema, voto:7. Sempre in prima linea, Valentina Lodovini anche questa sera riesce a dire due parole per cercare di far capire come i tagli sul cinema non vanno a colpire i grandi nomi, le star, i registi, ma un numero enorme di lavoratori che spesso prestano l’opera a chiamata, e in ultimo la società tutta. Che mondo sarebbe senza cinema? Oltre a questo ricorda un dato oggettivo di cui nessuno parla mai, e cioè che la legge sul tax credit italiana è copiata da tutta Europa, perchè funziona ed è dimostrato che crea ricchezza per tutti i territori interessati dai set. Informata, chiara e appassionata.

Ornella Vanoni regala bare, voto:7. Strepitosa Ornella Vanoni, che stasera si sbizzarrisce sul tema che viene invitata in studio il 2 novembre. Per esempio, svela che lei ha trovato un’idea regalo geniale per persone a cui non si sa mai cosa regalare: una bara. In attesa dell’uso specifico si può sempre utilizzare per riporre oggetti. Da tenere in considerazione.

Antonella Clerici e le grandi verità, voto:8. Il tatuaggio in comune con la figlia: "La cultura è libertà", per convincere la figlia a studiare ma anche per la passione per la lettura: "Leggere lo trovo consolatorio, mi apre la testa, il cuore tutto". E ancora:"Io nella vita ogni volta incontro mezze calzette e sono sempre quelli che se la tirano di più con il codazzo". "Io ultimamente vedo molte persone in tv, sui giornali o nella musica che ormai non so chi sono. Quasi tutti non hanno un cognome, a me verrebbe da dire, come dice una mia amica: ‘fuori i passaporti'". Antonella Clerici sgrana verità mentre conversa con Fabio Fazio. Come sempre parla senza filtri, con tutta la sua schiettezza e simpatia. L’intervista doppia a Fazio e Littizzetto poi, la vede perfettamente a suo agio dietro il tavolone dello studio a fare domande, come fosse a casa sua. E, dulcis in fundo l’incontro con le suore che cucinano: regina della serata.

Greta Thunberg non c’é, voto: 4. Il voto va all’attesa delusa, causa influenza per l’ospite che sicuramente destava più curiosità della serata, che peccato!

