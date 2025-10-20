Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Che Tempo Che Fa, pagelle: Filippa Lagerback "hot" (8),imbarazza Fazio (6), Avati poetico (7)

Promossi e bocciata, top e flop della puntata di domenica 19 ottobre 2025 dello storico show della domenica sera

Valentina Di Nino

Valentina Di Nino

Giornalista

Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

Nuova puntata, domenica 19 ottobre 2025 sul Nove di Che Tempo Che Fa.
Come ogni settimana saranno tantissimi gli ospiti che si alterneranno nello storico salotto televisivo di Fabio Fazio, coadiuvato da Filippa Lagerback.
La serata, come sempre, inizia con un ampio spazio dedicato all’attualità. Ospiti di questa prima parte di trasmissione sono stati il parroco della Sacra Famiglia a Gaza, padre Gabriel Romanelli, Chiara Amirante, Don Davide Banzato, Roberto Burioni, Carlo Rovelli. E poi, Cecilia Sala, Massimo Giannini, Francesco Costa, Marco Varvello e poi come sempre, in apertura, l’editoriale di Michele Serra.
Subito dopo, si apre lo spazio dedicato allo spettacolo e all’intrattenimento, aperto dalla conversazione tra Fabio Fazio e Pupi Avati. Poi Bruce Springsteen insieme a Jeremy Allen White, in occasione dell’uscita in sala il 23 ottobre del film Springsteen: Liberami dal Nulla, dove l’attore interpreta il cantautore americano raccontando la genesi di "Nebraska".
Poi ancora cinema con Virginia Raffaele, Aldo Baglio e Diego Abatantuono, protagonisti del nuovo film di Riccardo Milani, "La vita va così", che ha aperto la Festa del Cinema di Roma . Immancabile anche l’ampio spazio dominato dalla comicità di Luciana Littizzetto.
A chiudere la puntata l’appuntamento con "Il Tavolo" con: Mara Venier; Francesco Gabbani, ; Nino Frassica; Mara Maionchi; Mago Forest, Francesco Paolantoni; Ubaldo Pantani; la Signora Coriandoli; Aldo Vitali, Diego Abatantuono; Gigi Marzullo; Giucas Casella.
Vediamo ora quali sono stati, a nostro giudizio, i momenti migliori e quelli meno convincenti di questa lunga serata di incontri, interviste, approfondimento ed intrattenimento con le pagelle di Che Tempo Che Fa di domenica 19 ottobre 2025.

Che Tempo Che Fa, pagelle di domenica 19 ottobre 2025

Filippa Lagerback, voto:8. Un’inedita Filippa Lagerback in versione hot è la sorpresa più grande di questa sera. La sempre elegante svedese spiazza infatti tutti e fa arrossire Fabio Fazio durante lo spazio di Luciana Littizzetto. La comica parla delle bizzarre "mutande con il pelo" commercializzate dalla influencer Kim Kardashan e Filippa a sorpresa, sembra più informata di lei sull’argomento. Dice infatti che online non sono più disponibili, sono andati sol out. Ma la battuta "hot" che fa arrossire lo studio arriva un secondo dopo, quando svela, tra le risate del pubblico: "noi, qui, nondisboschiamo!" facendo la gioia di Littizzetto.

Pupi Avati, voto:7. Questa sera il regista bolognese è in stato di grazia, forse aiutato anche dall’argomento della interessante conversazione con Fabio Fazio che parte dal suo ultimo libro, in cui racconta che, nella parte finale della vita, si sta rinnamorando delle persone (a iniziare dalla moglie che gli sta accanto da 60 anni) e delle cose, e da qui partono interessanti riflessioni, come quella sulla mancanza di se stesso che si percepirebbe a una certa età e altre riflessioni tra l’ironico e il poetico che è un piacere ascoltare.
Bruce Springsteen , voto: 6,5. Il grande colpo di Fabio Fazio questa sera, è il collegamento con Bruce Springsteen, che è un ospite difficile di avere, e in Italia si è dato pochissimo negli anni scorsi. Sebbene la maggior parte dell’intervista si sia concentrata ovviamente, sulla promozione del biopic in sala in Italia da giovedì 23, e quindi un po’ deludente, almeno alla fine si riesce ad avere risposte un po’ diverse, soprattutto quella finale in cui riconosciamo i toni e i temi delle sue canzoni, quando dice che ognuno deve fare del proprio meglio per questo momento difficile del mondo, e per questo momento dell’America. "È un momento dove non si può non avere dei dubbi. Non so dove stiamo andando, però questo Paese per 250 anni ha combattuto per la libertà, è stato il segno della speranza, del credere, è un esempio, speriamo, di democrazia positiva per la maggior parte dei Paesi del mondo. Naturalmente abbiamo fatto molti, molti errori, però abbiamo sempre cercato di fare del nostro meglio. Io credo che il nostro cuore sta nel luogo giusto e non abbiamo mai avuto una storia di autocrazia. Visto che ho dei figli, credo che la situazione cambi e allo stesso tempo cercherò di fare del mio meglio lavorando, cercando naturalmente, con la mia piccola influenza, di far sì che le cose cambino".
Fabio Fazio imbarazzato, voto: 6.Si guadagna questo voto solo per la reazione imbarazzata all’imprevista battuta "hot" di Filippa Lagerback, ma un po’ lo capiamo, quando dice, buttandola sul ridere, alla svedese e alla Littizzetto che minacciano di andare avanti nella discussione: "volete che vi lascio da sole???"
Jeremy Allen White, voto: 5. Accanto a Bruce Springsteen, l’attore che lo interpreta nel biopic che, come già in occasione dell’incontro a Roma con i giornalisti si limita a rimandare ogni risposta al film e non si può dire che ci colpisca in questo senso. Ma d’altronde, la vera star della sera è il boss accanto a lui.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Guida TV

Potrebbe interessarti anche

Che tempo che fa

Che Tempo Che Fa, anticipazioni 19 ottobre: Fazio canta con Bruce Springsteen e si riprende Mara Venier

Bruce Springsteen e Jeremy Allen White ospiti di Fabio Fazio per presentare “Springs...
Claudio Gioè e Fabio Fazio

Programmi tv, cosa vedere oggi 19 ottobre, Claudio Gioè torna per sfidare Fazio e Bruce Springsteen: il confronto

Tre prime serate per pubblici diversi: dal ritorno di Màkari ai nuovi ospiti di Fazi...
Che tempo che fa, puntata 12 ottobre: le pagelle

Che Tempo Che Fa, pagelle: Milly Carlucci rimbalzata da Michelle Obama (7). Littizzetto e la letterina da standing ovation (8)

Promossi e bocciati della seconda puntata di Che termpo che fa (12 ottobre): Fabio F...
Che Tempo Che Fa, anticipazioni: Mara Venier e gli ospiti di stasera 5 ottobre

Che Tempo Che Fa, Fazio soffia Mara Venier alla Rai e arruola una star di Hollywood: le anticipazioni

Fabio Fazio inaugura la nuova stagione di Che Tempo Che Fa con ospiti d’eccezione, l...
Anticipazioni che tempo che fa ospiti 12 ottobre

Che Tempo Che Fa, da Fazio Annalisa e la cantante simbolo della Rai (dopo Mara Venier): le anticipazioni e gli ospiti

Tutte le anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata del talk del canale Nove: da...
che tempo che fa 2025 2026 quando inizia

'Che tempo che fa', quando inizia la nuova stagione: la data della prima puntata e le due incognite di Fabio Fazio

Oggi 14 settembre niente Che tempo che fa: spazio a Ma che te ridi?! di Valentina Pe...
Che Tempo Che Fa reazioni social 5 ottobre 2025

Che Tempo Che Fa, bordate a Mara Venier ma il ritorno di Fazio esalta i social: "Quanto m'era mancato"

La nuova stagione del talk è stata accolta bene da pubblico ma la presenza della pad...
Annalisa e Veronica Gentili

Programmi tv, cosa vedere oggi 12 ottobre: Annalisa infuocata, compare a sorpresa e oscura le Iene

Una serata televisiva che mescola musica, inchieste e cronaca: dal palcoscenico di F...
Fabio Fazio e Veronica Gentili

Programmi stasera in tv, cosa vedere oggi 5 ottobre: Fabio Fazio torna in TV per battere Le Iene

Dal salotto di Fazio alle inchieste di Giordano, fino all’irriverenza delle Iene: tr...

Manifest Skin

Prendersi cura di sé

Il rituale della skincare e la consapevolezza della bellezza

LEGGI

Personaggi

Jeremy Allen White

Jeremy Allen White
Maria Soave

Maria Soave
Giacomo Poretti

Giacomo Poretti
L'imprenditore Pier Silvio Berlusconi

Pier Silvio Berlusconi

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963