Che Tempo Che Fa, pagelle: Filippa Lagerback "hot" (8),imbarazza Fazio (6), Avati poetico (7)
Promossi e bocciata, top e flop della puntata di domenica 19 ottobre 2025 dello storico show della domenica sera
Che Tempo Che Fa, pagelle di domenica 19 ottobre 2025
Filippa Lagerback, voto:8. Un’inedita Filippa Lagerback in versione hot è la sorpresa più grande di questa sera. La sempre elegante svedese spiazza infatti tutti e fa arrossire Fabio Fazio durante lo spazio di Luciana Littizzetto. La comica parla delle bizzarre "mutande con il pelo" commercializzate dalla influencer Kim Kardashan e Filippa a sorpresa, sembra più informata di lei sull’argomento. Dice infatti che online non sono più disponibili, sono andati sol out. Ma la battuta "hot" che fa arrossire lo studio arriva un secondo dopo, quando svela, tra le risate del pubblico: "noi, qui, nondisboschiamo!" facendo la gioia di Littizzetto.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Guida TV
-
20 Ottobre 2025
Hot in Cleveland3 | 7Comedy Central
-
20 Ottobre 2025
Hot in Cleveland3 | 8Comedy Central
-
20 Ottobre 2025
Hot in Cleveland3 | 9Comedy Central
-
20 Ottobre 2025
Hot in Cleveland3 | 10Comedy Central
-
20 Ottobre 2025
Hot in Cleveland3 | 5Comedy Central
-
20 Ottobre 2025
Hot in Cleveland3 | 6Comedy Central
-
20 Ottobre 2025
Hot in Cleveland3 | 7Comedy Central
-
21 Ottobre 2025
Hot in Cleveland3 | 9Comedy Central
-
21 Ottobre 2025
Hot in Cleveland3 | 10Comedy Central
-
21 Ottobre 2025
Hot in Cleveland3 | 11Comedy Central
Potrebbe interessarti anche
Che Tempo Che Fa, anticipazioni 19 ottobre: Fazio canta con Bruce Springsteen e si riprende Mara Venier
Bruce Springsteen e Jeremy Allen White ospiti di Fabio Fazio per presentare “Springs...
Programmi tv, cosa vedere oggi 19 ottobre, Claudio Gioè torna per sfidare Fazio e Bruce Springsteen: il confronto
Tre prime serate per pubblici diversi: dal ritorno di Màkari ai nuovi ospiti di Fazi...
Che Tempo Che Fa, pagelle: Milly Carlucci rimbalzata da Michelle Obama (7). Littizzetto e la letterina da standing ovation (8)
Promossi e bocciati della seconda puntata di Che termpo che fa (12 ottobre): Fabio F...
Che Tempo Che Fa, Fazio soffia Mara Venier alla Rai e arruola una star di Hollywood: le anticipazioni
Fabio Fazio inaugura la nuova stagione di Che Tempo Che Fa con ospiti d’eccezione, l...
Che Tempo Che Fa, da Fazio Annalisa e la cantante simbolo della Rai (dopo Mara Venier): le anticipazioni e gli ospiti
Tutte le anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata del talk del canale Nove: da...
'Che tempo che fa', quando inizia la nuova stagione: la data della prima puntata e le due incognite di Fabio Fazio
Oggi 14 settembre niente Che tempo che fa: spazio a Ma che te ridi?! di Valentina Pe...
Che Tempo Che Fa, bordate a Mara Venier ma il ritorno di Fazio esalta i social: "Quanto m'era mancato"
La nuova stagione del talk è stata accolta bene da pubblico ma la presenza della pad...
Programmi tv, cosa vedere oggi 12 ottobre: Annalisa infuocata, compare a sorpresa e oscura le Iene
Una serata televisiva che mescola musica, inchieste e cronaca: dal palcoscenico di F...