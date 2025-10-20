Che Tempo Che Fa, pagelle: Filippa Lagerback "hot" (8),imbarazza Fazio (6), Avati poetico (7) Promossi e bocciata, top e flop della puntata di domenica 19 ottobre 2025 dello storico show della domenica sera

Come ogni settimana saranno tantissimi gli ospiti che si alterneranno nello storico salotto televisivo di Fabio Fazio, coadiuvato da Filippa Lagerback.

La serata, come sempre, inizia con un ampio spazio dedicato all’attualità. Ospiti di questa prima parte di trasmissione sono stati il parroco della Sacra Famiglia a Gaza, padre Gabriel Romanelli, Chiara Amirante, Don Davide Banzato, Roberto Burioni, Carlo Rovelli. E poi, Cecilia Sala, Massimo Giannini, Francesco Costa, Marco Varvello e poi come sempre, in apertura, l’editoriale di Michele Serra.

Subito dopo, si apre lo spazio dedicato allo spettacolo e all’intrattenimento, aperto dalla conversazione tra Fabio Fazio e Pupi Avati. Poi Bruce Springsteen insieme a Jeremy Allen White, in occasione dell’uscita in sala il 23 ottobre del film Springsteen: Liberami dal Nulla, dove l’attore interpreta il cantautore americano raccontando la genesi di "Nebraska".

Poi ancora cinema con Virginia Raffaele, Aldo Baglio e Diego Abatantuono, protagonisti del nuovo film di Riccardo Milani, "La vita va così", che ha aperto la Festa del Cinema di Roma . Immancabile anche l’ampio spazio dominato dalla comicità di Luciana Littizzetto.

Francesco Gabbani, ; Nino Frassica; Mara Maionchi; Mago Forest, Francesco Paolantoni; Ubaldo Pantani; la Signora Coriandoli; Aldo Vitali, Diego Abatantuono; Gigi Marzullo; Giucas Casella. A chiudere la puntata l’appuntamento con "Il Tavolo" con: Mara Venier , ;

Vediamo ora quali sono stati, a nostro giudizio, i momenti migliori e quelli meno convincenti di questa lunga serata di incontri, interviste, approfondimento ed intrattenimento con le pagelle di Che Tempo Che Fa di domenica 19 ottobre 2025.

Che Tempo Che Fa, pagelle di domenica 19 ottobre 2025

Filippa Lagerback, voto:8. Un’inedita Filippa Lagerback in versione hot è la sorpresa più grande di questa sera. La sempre elegante svedese spiazza infatti tutti e fa arrossire Fabio Fazio durante lo spazio di Luciana Littizzetto. La comica parla delle bizzarre "mutande con il pelo" commercializzate dalla influencer Kim Kardashan e Filippa a sorpresa, sembra più informata di lei sull’argomento. Dice infatti che online non sono più disponibili, sono andati sol out. Ma la battuta "hot" che fa arrossire lo studio arriva un secondo dopo, quando svela, tra le risate del pubblico: "noi, qui, nondisboschiamo!" facendo la gioia di Littizzetto.

Pupi Avati, voto:7. Questa sera il regista bolognese è in stato di grazia, forse aiutato anche dall’argomento della interessante conversazione con Fabio Fazio che parte dal suo ultimo libro, in cui racconta che, nella parte finale della vita, si sta rinnamorando delle persone (a iniziare dalla moglie che gli sta accanto da 60 anni) e delle cose, e da qui partono interessanti riflessioni, come quella sulla mancanza di se stesso che si percepirebbe a una certa età e altre riflessioni tra l’ironico e il poetico che è un piacere ascoltare.

Bruce Springsteen , voto: 6,5. Il grande colpo di Fabio Fazio questa sera, è il collegamento con Bruce Springsteen, che è un ospite difficile di avere, e in Italia si è dato pochissimo negli anni scorsi. Sebbene la maggior parte dell’intervista si sia concentrata ovviamente, sulla promozione del biopic in sala in Italia da giovedì 23, e quindi un po’ deludente, almeno alla fine si riesce ad avere risposte un po’ diverse, soprattutto quella finale in cui riconosciamo i toni e i temi delle sue canzoni, quando dice che ognuno deve fare del proprio meglio per questo momento difficile del mondo, e per questo momento dell’America. "È un momento dove non si può non avere dei dubbi. Non so dove stiamo andando, però questo Paese per 250 anni ha combattuto per la libertà, è stato il segno della speranza, del credere, è un esempio, speriamo, di democrazia positiva per la maggior parte dei Paesi del mondo. Naturalmente abbiamo fatto molti, molti errori, però abbiamo sempre cercato di fare del nostro meglio. Io credo che il nostro cuore sta nel luogo giusto e non abbiamo mai avuto una storia di autocrazia. Visto che ho dei figli, credo che la situazione cambi e allo stesso tempo cercherò di fare del mio meglio lavorando, cercando naturalmente, con la mia piccola influenza, di far sì che le cose cambino".

Fabio Fazio imbarazzato, voto: 6.Si guadagna questo voto solo per la reazione imbarazzata all’imprevista battuta "hot" di Filippa Lagerback, ma un po’ lo capiamo, quando dice, buttandola sul ridere, alla svedese e alla Littizzetto che minacciano di andare avanti nella discussione: "volete che vi lascio da sole???"

Jeremy Allen White, voto: 5. Accanto a Bruce Springsteen, l’attore che lo interpreta nel biopic che, come già in occasione dell’incontro a Roma con i giornalisti si limita a rimandare ogni risposta al film e non si può dire che ci colpisca in questo senso. Ma d’altronde, la vera star della sera è il boss accanto a lui.

