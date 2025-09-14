Trova nel Magazine
'Che tempo che fa', quando inizia la nuova stagione: la data della prima puntata e le due incognite di Fabio Fazio

Oggi 14 settembre niente Che tempo che fa: spazio a Ma che te ridi?! di Valentina Persia su NOVE. Fazio riparte il 5 ottobre con le incognite Mara Venier e Simona Ventura.

La nuova stagione di Che tempo che fa partirà domenica 5 ottobre 2025 su NOVE. Oggi, 14 settembre, l’ammiraglia del gruppo Discovery trasmetterà in prima serata ‘Ma che te ridi?!, il one-woman-show di Valentina Persia. Come ormai da tradizione dal 2023, data del passaggio di Fabio Fazio al Nove dopo il divorzio dalla Rai, la serata seguirà la scaletta consolidata: apertura con Che tempo che farà, proseguimento intorno alle 20 con Che tempo che fa e chiusura con Il Tavolo. La produzione resta affidata a l’OFFicina, società del Gruppo Banijay per Warner Bros. Discovery.

Che tempo che fa 2025, quando inizia la nuova stagione e i casi Venier e Ventura

Accanto a Fabio Fazio saranno confermatissime Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, che da anni accompagnano il conduttore genovese al timone del suo talk show. C’è grande attesa per Mara Venier, invitata da Fazio a partecipare in pianta stabile al Tavolo. La conduttrice di Domenica In, in partenza il 21 settembre, sarebbe ben disposta ad accettare la proposta, ma la Rai gradisce l’ipotesi che il suo volto simbolo della domenica diventi presenza fissa in un programma della concorrenza. Secondo Dagospia, si arriverà a un compromesso con Mara Venier che potrebbe partecipare a un massimo di 10 puntate del talk show sul Nove.

Dubbi anche sulla presenza di Simona Ventura, che lo scorso anno ha presenziato a diverse puntate nel Tavolo di Che tempo che fa. Da quest’anno, però, ‘super Simo’ sarà la padrona di casa del nuovo Grande Fratello NIP (in partenza lunedì 29 settembre su Canale 5), un impegno lavorativo importante e ingombrante che potrebbe precluderle la partecipazione al talk del Nove. La showgirl piemontese, però, ha già fatto sapere che vorrebbe continuare il rapporto lavorativo con Fazio. In un’intervista a Sorrisi ha detto: "Non lo so ancora se sarà a Che tempo che fa, ma ci tengo moltissimo. Fazio mi ha dato luce, è un fratello per me. Non lo abbandonerò, il Tavolo mi piace e lo trovo terapeutico". Resta da capire se Mediaset darà l’ok.

Fabio Fazio uomo di punta del Nove

Anche in questa nuova stagione televisiva Che tempo sarà il programma di punta del Nove, dopo le ottime prestazioni della passata edizione premiata con ascolti compresi tra il 7 e il 10% di share e tantissime interazioni sui social. Fabio Fazio, insomma, è riuscito a traslocare dalla Rai al NOVE mantenendo ascolti stellari, un traguardo finora unico nel panorama televisivo italiano. In confronto, Amadeus, che lo ha seguito lo scorso anno al NOVE con Chissà chi è, Like a star e The Cage, ha ottenuto delusioni, riuscendo a registrare buoni dati di share solo alla guida con La Corrida.

Programmi

