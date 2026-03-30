Che tempo che fa: Gianni Morandi festeggia con figlio e Jovanotti, Brignone da brividi, Orietta Berti svela il regalo di Pier Silvio Berlusconi Puntata scoppiettante sul Canale Nove, dove Fazio è riuscito ancora una volta ad alternare profondità e leggerezza: ecco cosa è accaduto.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Una domenica sera da incorniciare quella andata in onda ieri sul Canale Nove. La nuova puntata di Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio ha saputo toccare come sempre le corde dell’emozione, dell’ironia e della commozione, tenendo incollati allo schermo milioni di telespettatori dalla prima all’ultima battuta. Grandi ospiti, momenti inaspettati e un Tavolo come sempre caotico e irresistibile: ecco nel dettaglio cosa è successo.

Che Tempo Che Fa: Federica Brignone da ovazione, Gianni Morandi commuove

La serata si è aperta nel segno dello sport e dell’orgoglio nazionale. Federica Brignone è entrata in studio reduce da un’impresa che ha fatto la storia dello sci alpino italiano: due medaglie d’oro alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, nel supergigante e nello slalom gigante, conquistate a soli dieci mesi dal grave infortunio alla gamba sinistra che aveva messo in dubbio la sua stessa partecipazione. Il pubblico in studio l’ha accolta con una standing ovation più che meritata, e la campionessa ha poi rivelato quello che sarà il suo futuro, almeno a breve termine. "Il futuro al momento è cura e impegni, la gamba ha ancora bisogno di riposo", ha infatti sottolineato dimostrando di sapere perfettamente quando è il momento di correre e quando, invece, è giusto fermarsi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Spazio poi all’iconico Gianni Morandi, presente in studio per celebrare i 60 anni di C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, canzone che ha segnato un’epoca e una generazione intera. Ma in studio, accanto all’eterno ragazzo di Monghidoro, c’era anche un ospite a sorpresa: Jovanotti. I due amici hanno raccontato un legame che va ben oltre la stima professionale, e Morandi non ha nascosto quanto quella vicinanza significhi per lui: "Negli ultimi anni con Lorenzo ho avuto un rapporto straordinario". Dal canto suo, Jovanotti non si è trattenuto negli elogi: "I suoi concerti sono la cosa più divertente che possiate vedere, il mio sogno è sempre stato essere lui!". Infine, qualche commento di papà Gianni sul figlio Tredici Pietro, il giovane rapper e artista che ha da poco avuto un grande successo a Sanremo. Palese l’orgoglio di un padre che guarda il figlio trovare la sua strada.

Che Tempo Che Fa, Orietta Berti scatenata

Al Tavolo abbiamo poi ritrovato una scatenata Orietta Berti, capace come sempre di portare una ventata di allegria genuina in qualsiasi contesto. La cantante di Cavriago non ha deluso nemmeno stavolta: prima ha ammesso di aver ricevuto in dono un enorme uovo di Pasqua direttamente da Pier Silvio Berlusconi, poi si è lanciata nel racconto di un gesto di generosità nei confronti del giornalista e amico Gigi Marzullo, recentemente vittima di un furto. "Gli ho regalato i boxer coordinati, rigati come la camicia, mi sono costati un patrimonio", ha rivelato Orietta con quella sua inconfondibile cadenza emiliano. Come non amarla.

Potrebbe interessarti anche