'Che tempo che fa', stop alle puntate inedite di Fabio Fazio: i motivi della lunga sosta e quando torna Il talk del canale Nove oggi, 5 aprile, va in onda in modalità best of, ma la pausa delle puntate inedite non si ferma qui: ecco quando tornerà in onda in diretta.

CONDIVIDI

La domenica sera del pubblico televisivo cambia ritmo, almeno per qualche settimana. Che tempo che fa si concede una pausa proprio in piena primavera, lasciando temporaneamente spazio a una formula diversa. Un’interruzione che non sorprende del tutto, ma che arriva in un momento particolarmente positivo per il talk condotto da Fabio Fazio, ormai stabilmente tra i protagonisti della stagione del Nove.

Che tempo che fa sul Nove nel 2026: ascolti e successo

Il 2026 si sta rivelando un anno più che solido per il programma, che continua a dimostrare come il passaggio sul Nove sia ormai pienamente consolidato. Anche l’ultima puntata prima dello stop ha registrato numeri importanti: circa 1,6 milioni di spettatori e uno share superiore all’8%, con picchi che hanno sfiorato il 9%. Che tempo che fa si conferma anche un fenomeno della rete, capace di generare milioni di visualizzazioni e centinaia di migliaia di interazioni. Un risultato che testimonia la capacità del format di parlare a pubblici diversi, sempre grazie al suo bel concentrato d’informazione, intrattenimento e interviste di alto profilo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Fabio Fazio a parte, restano colonne portanti del programma Filippa Lagerbäck e Luciana Littizzetto, protagoniste di un equilibrio rodato, prima in casa Rai, e dal 2023 sul Nove. E cosa dire dei tanti ospiti fissi di Che tempo che fa – Il Tavolo? Della sezione più leggera del talk va quantomeno ricordato il sempre irresistibile Nino Frassica.

Perché Che tempo che fa si ferma e quando torna

Lo stop scatta domenica 5 aprile 2026, in coincidenza con la Pasqua, una collocazione tradizionalmente delicata per la programmazione televisiva. La pausa proseguirà anche la settimana successiva, 12 aprile, seguendo una logica ormai consolidata nei palinsesti: evitare la competizione diretta durante i ponti festivi, quando le abitudini del pubblico cambiano sensibilmente.

Al posto delle puntate inedite, il Nove propone due speciali intitolati Che tempo che fa – Best Of, una selezione dei momenti più significativi di questa stagione. Una scelta che permette di mantenere vivo il legame con gli spettatori, ma niente timore: il ritorno è già fissato per domenica 19 aprile 2026. Da quel momento, il programma riprenderà la sua corsa verso la parte finale della stagione, con la consueta struttura, con tanto di grandi ospiti, dialoghi serrati, cultura e divertimento.

Gli ospiti di questo inizio 2026

Le prime puntate dell’anno hanno visto, tra gli ospiti più rilevanti, importanti nomi del cinema, della musica e delle istituzioni.

Parlando di star di portata planetarua spicca Demi Moore, star di film come Ghost – Fantasma e candidata al premio Oscar per The Substance; e poi Noah Wyle, protagonista assoluto e premiato dell’acclamata serie The Pitt. Grande spazio anche al cinema e alla tv si casa nostra con Paolo Sorrentino e il suo nuovo film La Grazia; Marco Bellocchio insieme a Fabrizio Gifuni per la serie Portobello; Carlo Verdone per presentare il suo nuovo film Scuola di seduzione.

La musica ha avuto un ruolo centrale con Fiorella Mannoia, Geolier, Gianni Morandi, e il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo Sal Da Vinci, live con il brano Per sempre sì; mentre l’intrattenimento ha visto protagonisti nomi amatissimi come il duo Vanessa Incontrada e Ficarra e Picone.

Non sono mancati ospiti dal mondo istituzionale, come Roberta Metsola, e figure dello sport come Federica Brignone, reduce da due esaltanti medaglie d’oro alle recenti Olimpiadi invernali.

Di certo nomi che raccontano bene la natura del programma, uno spazio in cui mondi diversi si incontrano, mantenendo sempre al centro il racconto delle persone e della società. E proprio da lì, il 19 aprile, si ripartirà.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

Potrebbe interessarti anche