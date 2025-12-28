Fabio Fazio, 'Che tempo che fa' non va più in onda sul Nove: stop lunghissimo, quando torna Il talk del Nove stasera 28 dicembre non va in onda: Fazio sostituito da Giorgio Panariello. Ecco quando riprenderanno le puntate di Che tempo che fa.

Fabio Fazio va in vacanza. Inizia oggi, domenica 28 dicembre 2025, la lunga pausa invernale di Che tempo che fa, che a partire da questa sera non andrà in onda per diverse settimane. Il talk show del Nove, uno dei programmi più seguiti del palinsesto domenicale, chiuderà i battenti fino alla metà di gennaio. Ecco tutti i dettagli.

Che tempo che fa, Fabio Fazio non va in onda sul Nove da domenica 28 dicembre

Il 2025 di Che tempo che fa è terminato domenica scorsa, 21 dicembre, data dell’ultima puntata dell’anno della trasmissione. Fazio ha chiuso con l’intervista-evento al premio Oscar Roberto Benigni, apparso per la prima volta sul Nove, con una puntata che ha sfiorato il 10% di share conquistando oltre 1,7 milioni di spettatori. I fan del programma CTCF potranno consolarsi con l’immancabile ciclo best of di inizio anno, con le interviste più belle della stagione, piazzato da Nove in prime time a partire da domenica 4 gennaio 2026.

Finora i risultati di share di Che tempo che fa sono stati eccellenti, perché la trasmissione di Fazio in questa prima parte della stagione (iniziata lo scorso ottobre) ha raccolto una media di poco superiore al 9% di share. Il talk è stato stabilmente sul podio dei programmi più visti della domenica, con picchi interessanti legati al target dei giovani (15-24 anni) al pubblico dei laureati, due delle categoria più pregiate in ambito pubblicitario.

Giorgio Panariello rimpiazza Fabio Fazio

Stasera, 28 dicembre, lo slot di Fabio Fazio sarà occupato da Giorgio Panariello. A partire dalle ore 21.30 è infatti in programma lo show intitolato ‘Favola mia’, l’adattamento televisivo dello spettacolo teatrale in cui – con un mix di comicità, irriverenza e nostalgia – il comico toscano ripercorre i suoi 30 anni di carriera. Sarà l’occasione giusta per rivedere tutti i personaggi più riusciti di Panariello, dal bagnino Mario a Pierre, fino a Renato Zero, in una serata all’insegna delle risate e della spensieratezza

Quando torna in onda Che tempo che fa: il calendario del talk

La sosta invernale di Fabio Fazio sarà piuttosto lunga e durerà quattro settimane. Il ritorno in onda di Che tempo che fa è fissato per domenica 18 gennaio, quando il talk inizierà la seconda parte della stagione che durerà fino a maggio. Fazio ha inoltre annunciato che la prima puntata del 2026 sarà speciale: sarà tutta dedicata a Ornella Vanoni, la cantante scomparsa lo scorso 21 novembre all’età di 91 anni, e intitolata Ornella senza fine.

"Per il 18 gennaio stiamo immaginando una serata totalmente dedicata a Ornella. Lavoreremo durante le vacanze per costruire questo piccolo evento, per noi molto significativo" Visualizza questo post su Instagram

Ecco la programmazione del prime time domenicale del Nove durante le festività:

Domenica 28 dicembre: Giorgio Panariello – Favola mia

Giorgio Panariello – Favola mia Domenica 4 gennaio: Che tempo che fa – Best of

Che tempo che fa – Best of Domenica 10 gennaio: Che tempo che fa – Best of

Che tempo che fa – Best of Domenica 18 gennaio: Che tempo che fa – Ornella senza fine

