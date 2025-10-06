Che Tempo Che Fa, critiche a Mara Venier ma il ritorno di Fazio esalta i social: "Quanto m'era mancato" La nuova stagione del talk è stata accolta bene da pubblico ma la presenza della padrona di casa di Domenica In non è piaciuta per nulla: "Cambierò canale".

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Che Tempo Che Fa è tornato. La 23esima stagione del talk (20 in Rai e 3 su Discovery) è ripartita ieri sera, domenica 5 ottobre 2025, sul canale Nove con il solito brio e una carrellata di ospiti incredibili. Da Richard Gere con il suo documentario ‘Dalai Lama – La saggezza della felicità‘ e un analisi sul Trump, a Dan Brown con il nuovo romanzo ‘L’ultimo segreto‘, passando per Enzo Iacchetti, Cecilia Sala, Massimo Giannini, Giovanni Floris, Serena Brancale e la tanto attesa intervista a Mara Venier. La conduttrice di Domenica In, dopo il tira e molla con la Rai, è riuscita finalmente a sedersi nel salotto di CTCF ed avere il nulla osta da Viale Mazzini per partecipare come presenza fissa all’iconico Tavolo della trasmissione. Il pubblico, però, non ha accolto con grande entusiasmo questa novità, e sui social tante sono state le critiche.

CTCF, Fazio accolto con affetto e Mara Venir stroncata sui social: "Quando ci sarà lei io cambierò canale"

Il ritorno di Che Tempo Che Fa sul canale Nove è stato accolto con grande entusiasmo dal pubblico. Da mesi i telespettatori aspettavano che Fabio Fazio tornasse in onda con il suo talk e ieri sera, nella prima puntata, sui social, in molti hanno esultato per la nuova stagione e tutti i personaggi che sono tornati, da Luciana Littizzetto a Ornella Vanoni, fino ai componenti del mitico Tavolo: "Il tavolo #chetempochefa #CTCF QUANTO M’ERA MANCATO AHAHAHHA HO LE LACRIMEE", "Quando Luciana Littizzetto e Ornella Vanoni sul palco di #CTCF diventano la risposta perfetta alle nostre domande sulla vita e – ammettiamolo – anche sui maschi! Tra risate e battute taglienti, il talk show che non teme di dire ciò che pensiamo tutti", "#fazio #chetempochefa meno male che siete tornati…", si legge su X.

Molto diversa, invece, l’accoglienza a Mara Venier, finalmente a CTCF dopo l’ok delle Rai. I telespettatori hanno criticato l’ospitata della conduttrice, addirittura dicendosi pronti a cambiare canale dopo aver saputo che resterà presenza fissa del Tavolo in questa edizione: "Mara al Tavolo già sta organizzando la sua exit strategy dopo questa Domenica in (che a questo giro sarà realmente l’ultima)", "No dai Fabio che male abbiamo fatto per sorbirci Mara Venier?! ". E sulla pagina Instagram della trasmissione la musica non cambia: "Un programma che ho sempre visto ma ultimamente mi sta scadendo soprattutto con ospiti come la Venier che vanno a parlare di aria fritta e Fazio che non formula una domanda sensata", "Perché vuoi imporci alla 9 la Venier lasciala alla rai anzi farebbe bene ad andarsene in pensione", "Quando c’è la Venier avvisatemi che cambio velocemente canale", "Quando ci sarà lei io cambierò canale come ho già fatto ieri sera", "Vai! Così è la volta che smetto di seguire anche Che tempo che fa! Mi stava antipatica in Rai… ogni anno è l’ultima edizione ed è sempre lì, poi da quando ha iniziato a censurare i cantanti…".

