Che tempo che fa, l’ultimo show di Fazio: Lino Guanciale innamorato (e ubriaco) e Natalia Estrada riappare 30 anni dopo Cos’è successo nell’ultima puntata stagionale di CTCF in onda su Nove: il racconto dell’attore e il ‘ritorno’ della protagonista de Il Ciclone con PIeraccioni

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Si chiude un’altra annata di Che Tempo Che Fa. Ieri domenica 24 maggio 2026, infatti, è andata in scena l’ultima puntata di questa stagione del talk show di Fabio Fazio. In prima serata su Nove è calato il sipario sulla 23esima edizione del programma (la terza dopo il passaggio a Discovery) e, come sempre, non sono mancati gli ospiti, da Christine Lagarde a Gino Cecchettin e Barbara Poggio fino a Leonardo Pieraccioni, Elio, Lino Guanciale e non solo. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Lino Guanciale a Che Tempo Fa: il racconto della festa

Tra i protagonisti dell’ultimo appuntamento stagionale di Che Tempo Che Fa c’è stato Lino Guanciale, che ha divertito il pubblico con un aneddoto molto personale raccontato durante l’intervista con Fabio Fazio. L’attore, ospite per promuovere il film Innamorarsi e altre pessime idee, si è lasciato andare in una conversazione spontanea e ironica, culminata nel racconto legato a una ragazza che gli confessò il suo amore in adolescenza in occasione della sua festa di compleanno. "Io non l’avevo capito" ha scherzato Guanciale: "Ho fatto l’unica cosa sensata per me all’epoca: sono scappato". "Mi sono ubriacato per movimentare la serata" ha proseguito l’attore. Poi, il disastro: "Mi sono lanciato sulla torta della ragazza". Il pubblico in studio ha reagito con risate e applausi, mentre sui social il siparietto è diventato rapidamente virale.

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Natalia Estrada torna e saluta Leonardo Pieraccioni da Fazio

Tra i momenti più emozionanti dell’ultima serata di CTCF c’è stato sicuramente anche il ‘ritorno’ in tv di Natalia Estrada. In collegamento con Fazio e il suo ospite in studio Leonardo Pieraccioni, l’ex showgirl ha ricordato il suo rapporto con il regista, presente in trasmissione proprio per celebrare i trent’anni de Il Ciclone. "Io dico sempre che Il Ciclone non è stato un film, è stato un fenomeno atmosferico a tutti gli effetti, un tornado che ci ha preso in pieno a tutti e che incredibilmente continua a girare nonostante siano passati 30 anni" ha raccontato Estrada, ripercorrendo quello che è stato un episodio unico nella sua carriera: "Ed è davvero buffo perché nel frattempo io ho cambiato vita, ho cambiato ritmo e il film mi ha quasi cambiato nome. Infatti proprio qui vicino ho due puledri che ho allevato che portano i nomi di Penelope e Selvaggia. Chissà come mai. Ho fatto tante cose in tv, ma essere stata attrice in un film che è rimasto indelebile nei ricordi di un pubblico così trasversale è stato davvero un regalo gigantesco. Grazie per tutto Leo, un beso a Fabio".

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