Che tempo che fa, brividi per Ornella Vanoni, Fazio ‘brucia’ Sanremo e polemica contro la Rai: “Che lezione” La prima puntata dell’anno del talk show di Nove è stata un omaggio alla cantante milanese: dalla lettera di Luciana Littizzetto a Mollica, trionfo sui social

Il 2026 di Che Tempo Che Fa si apre nel segno di Ornella Vanoni. Ieri domenica 18 gennaio 2026, infatti, la prima puntata dell’anno del talk show condotto da Fabio Fazio è stata un grande omaggio alla cantante milanese, scomparsa lo scorso novembre. Tra tantissimi ospiti e varie testimonianze, la serata è stata un bel ricordo e giusto tributo a Ornella, come testimoniato anche dal successo sui social. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Che Tempo Che Fa, l’omaggio di Fabio Fazio a Ornella Vanoni su Nove

Ieri domenica 18 gennaio 2026 – come detto – è andata in onda la prima puntata del nuovo anno di Che Tempo Che Fa. La serata è stata dedicata a Ornella Vanoni, scomparsa lo scorso autunno e omaggiata da Fabio Fazio con una sorta di piccolo ‘Sanremo’ per ricordare la cantante attraverso la musica prima ancora che con la retorica. Sul palco si sono alternati tantissimi ospiti, da Annalisa a Gianni Morandi, Mahmood, Noemi, Loredana Bertè, Fiorella Mannoia, Toquinho fino a Mengoni, Elisa e altri ancora. Toccante anche la testimonianza di Vincenzo Mollica, intervenuto in collegamento nonostante la malattia: "È stata una donna libera e coraggiosa che, per cantare le sue canzoni che dovevano assomigliarle, ci metteva grande sforzo. Le sue erano canzoni popolari in forma di poesia". Immancabile anche la lettera di Luciana Littizzetto: "Se Roma ha la lupa, Milano ha l’Ornella (…) Con le tue canzoni hai fatto innamorare e tradire, sorridere e piangere".

La reazione dei social (che ‘bacchettano’ la Rai)

Come anticipato, la puntata di Che Tempo Che Fa dedicata a Ornella Vanoni è stata accolta benissimo sul web, dove si trovano tantissimi commenti d’elogio a Fabio Fazio per la serata riuscitissima così come alcune ‘frecciate’ alla Rai. Il tributo di Nove alla cantante, infatti, non si è mai visto sulla tv di Stato, che oltre che a Ornella (a cui probabilmente verrà dedicato un blocco a Sanremo 2026) non ha ancora organizzato nulla del genere nemmeno ai compianti Pippo Baudo o Raffaella Carrà. "La Rai non riesce a organizzare una serata evento per Raffaella Carrà, quella per Baudo è ancora in dubbio. In tre settimane Fazio omaggia, nel modo migliore e con un cast di primo livello, Ornella Vanoni. Ma lui su Rai3 era lo scandalo per TeleMeloni…" ha scritto anche il giornalista Giuseppe Candela, seguito da tanti altri sui social: "Fabio Fabio sul Nove sta dando lezioni a Rai e Mediaset di come si fa tv, oltre a ricordare Ornella Vanoni nel modo più giusto. Bravo!", "Diciamoci la verità: la serata omaggio alla Vanoni è una mancanza e un’occasione persa per la Rai", "E con questa serata la vera dimostrazione di quanto la Rai abbia perso nel lasciare andare via Fabio Fazio. Grazie Fabio Grazie per questo tributo ad una Grande Ornella Vanoni e grazie a tutti gli artisti che l’hanno omaggiata", "Mentre stasera Fazio omaggia Ornella Vanoni in grande stile, la Rai dopo anni non è stata ancora capace di organizzare l’omaggio a Raffaella Carrà e chissà se quello su Pippo Baudo vedrà la luce", "Grande spettacolo questa sera a Che tempo che fa, in ricordo di Ornella Vanoni. La Rai se lo sogna!", "Quello che sta andando in onda sul Nove, condotto e pensato da Fabio Fazio, sarebbe dovuto andare in onda sulla Rai, che ricordo è servizio pubblico". Tantissimi, infatti, i complimenti dal popolo del web: "Questo omaggio organizzato da Fazio per Ornella Vanoni è semplicemente TUTTO, la commozione vera, meritava la prima serata della Rai", "Tributo perfetto. Fazio ha confezionato una serata degna dell’artista e della persona, ma ci è riuscito così bene anche perché Vanoni ha lasciato un segno umano e professionale davvero profondo in coloro che ha incontrato".

