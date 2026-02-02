Che tempo che fa, Belén smentisce Corona: “Ho imparato da Maria De Filippi”. Poi svela: “In amore sto cambiando gusti” Ospite di Fabio Fazio nella puntata di ieri domenica 1° febbraio 2026 su Nove, la showgirl argentina ha parlato di carriera e vita privata: cosa ha detto

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Belén Rodríguez tra passato e futuro. Ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa nella puntata di ieri domenica 1° febbraio 2026, la showgirl argentina ha parlato della sua carriera e della sua vita privata. Da Maria De Filippi e le figure più importanti del suo percorso professionale al prossimo impegno a Sanremo 2026 fino alla sua ‘nuova’ vita da single, Belén si è raccontata senza troppi filtri. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Belén Rodríguez a Che Tempo Che Fa, le parole su Maria De Filippi

A creare ‘scompiglio’ – ancora una volta – era stato Fabrizio Corona con il suo podcast Falsissimo, nel quale aveva parlato di presunte tensioni tra Maria De Filippi e Belén Rodríguez a Tú sí que vales che portarono all’addio della showgirl argentina a Mediaset. Nella puntata di ieri domenica 1° febbraio 2026 Fabio Fazio ha accolto tra gli ospiti di Che Tempo Che Fa Belén, che ha parlato proprio del suo rapporto con la conduttrice di Amici, Uomini e Donne e C’è posta per te. "Lei ha una mente incredibile. Ed è quello che ho imparato, a pensare in modo costruttivo. È molto intelligente, davvero… Molto una psicologa, Maria. Tutte le volte in cui ho parlato con lei, ho imparato qualcos’altro. Mi evolvevo mentre parlavo con lei" ha raccontato l’ex moglie di Stefano De Martino, smentendo di fatto qualsivoglia lite con Maria De Filippi all’origine del suo addio a Le Iene e al Biscione. "E poi è una che c’è, quando uno ha bisogno c’è" ha aggiunto Fazio, trovandosi d’accordo con Belén: "Sì, sì. C’è, c’è".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il rapporto con Simona Ventura e Mara Venier, la nuova vita da single e Sanremo

Nel corso dell’ospitata di ieri a Che Tempo Che Fa – come anticipato – Belén Rodríguez ha parlato non solo di Maria De Filippi ma, più in generale, delle figure televisive che più l’hanno influenzata (e aiutata) nel corso della sua carriera. Tra queste c’è anche Simona Ventura, definita dalla showgirl argentina "una mamma televisiva", ma anche Mara Venier. "Maria, Ventura, Venier (…) "Tre donne importantissime lavorativamente e umanamente parlando della mia vita. Nel bene e nel male perché poi 15 anni di carriera insomma per me davvero gli italiani sono ormai come una grande famiglia, mi hanno accompagnato…".

Belén si è anche aperta sulla sua vita privata e sentimentale, confessando di essere single e di trovarsi bene ("Sono sola, non mi piace nessuno. Credo che i miei gusti stiano cambiando"), ma ha anche parlato del suo prossimo impegno, vale a dire il Festival di Sanremo 2026. La conduttrice argentina sarà infatti sul palco del teatro Ariston nella serata dei duetti e delle cover, dove affiancherà Samurai Jay: "Cantare mi imbarazza tantissimo, è più forte di me. Se invece devo presentare, mi sento molto più a mio agio".

Potrebbe interessarti anche