Che tempo che fa, colpaccio di Fabio Fazio: arriva in studio la leggenda vivente del cinema Ennesimo grande colpo per Che tempo che fa: Fabio Fazio riesce a portare sulla celebre poltrona uno dei registi più iconici del cinema mondiale

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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Domenica 3 maggio, a Che tempo che fa, Fabio Fazio ospiterà un vero gigante del cinema, che per ben due volte ha conquistato il premio Oscar. Non è la prima volta che il conduttore ospita, nel suo noto e longevo show, una star hollywoodiana, ma in questa occasione si tratta di un caso unico ed eccezionale, perché in studio arriverà Pedro Almodóvar.

Pedro Almodóvar a Che tempo che fa per presentare il suo ultimo film

Il regista spagnolo sarà in studio per raccontare il suo nuovo progetto, il film Amarga Navidad, che sarà presentato in anteprima mondiale a Cannes, per poi arrivare nei nostri cinema il 21 maggio. È una storia molto particolare che gioca tra presente e passato: da un lato c’è Elsa (Bàrbara Lennie), una regista che nel 2004 si prende una pausa dal lavoro durante le feste di dicembre; dall’altro c’è Raúl (Leonardo Sbaraglia), uno sceneggiatore dei giorni nostri che non riesce più a scrivere nulla di nuovo. La svolta arriva quando Raúl decide di scrivere proprio la storia di Elsa, trasformandola quasi in un suo "doppio" per ritrovare l’ispirazione perduta. La pellicola annovera nel cast anche Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo, Patrick Criado, Milena Smit, Quim Gutiérrez.

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Non serve certo presentare Almodóvar: con due Oscar e una sfilza di premi (tra cui i Leoni d’Oro e i David di Donatello), ha firmato capolavori che tutti abbiamo amato, da Tutto su mia madre a Volver, fino al più recente La stanza accanto.

Un nuovo, grande colpo per lo show di Fabio Fazio

Il regista ha deciso di presentare il suo ultimo lavoro proprio a Che Tempo Che Fa, che si conferma un programma seguitissimo. Da quando si è trasferito sul NOVE, il programma ha mantenuto una media di ascolti altissima, spesso diventando il terzo o quarto canale nazionale durante la messa in onda. Fabio Fazio viaggia stabilmente tra il 10% e il 13% di share, con punte che superano spesso i 2 milioni di telespettatori nella parte centrale (quella delle grandi interviste). Anche l’ultima parte, quella più leggera e conviviale, tiene incollati circa 1 milione di persone, con uno share che resta intorno all’8-9% nonostante l’ora tarda. Per godersi l’intervista al regista, basterà sintonizzarsi dalle 19:30 sul NOVE e in streaming su discovery+.

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