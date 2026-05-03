Che tempo che fa, colpaccio di Fabio Fazio: arriva in studio la leggenda vivente del cinema
Ennesimo grande colpo per Che tempo che fa: Fabio Fazio riesce a portare sulla celebre poltrona uno dei registi più iconici del cinema mondiale
Domenica 3 maggio, a Che tempo che fa, Fabio Fazio ospiterà un vero gigante del cinema, che per ben due volte ha conquistato il premio Oscar. Non è la prima volta che il conduttore ospita, nel suo noto e longevo show, una star hollywoodiana, ma in questa occasione si tratta di un caso unico ed eccezionale, perché in studio arriverà Pedro Almodóvar.
Pedro Almodóvar a Che tempo che fa per presentare il suo ultimo film
Il regista spagnolo sarà in studio per raccontare il suo nuovo progetto, il film Amarga Navidad, che sarà presentato in anteprima mondiale a Cannes, per poi arrivare nei nostri cinema il 21 maggio. È una storia molto particolare che gioca tra presente e passato: da un lato c’è Elsa (Bàrbara Lennie), una regista che nel 2004 si prende una pausa dal lavoro durante le feste di dicembre; dall’altro c’è Raúl (Leonardo Sbaraglia), uno sceneggiatore dei giorni nostri che non riesce più a scrivere nulla di nuovo. La svolta arriva quando Raúl decide di scrivere proprio la storia di Elsa, trasformandola quasi in un suo "doppio" per ritrovare l’ispirazione perduta. La pellicola annovera nel cast anche Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo, Patrick Criado, Milena Smit, Quim Gutiérrez.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Non serve certo presentare Almodóvar: con due Oscar e una sfilza di premi (tra cui i Leoni d’Oro e i David di Donatello), ha firmato capolavori che tutti abbiamo amato, da Tutto su mia madre a Volver, fino al più recente La stanza accanto.
Un nuovo, grande colpo per lo show di Fabio Fazio
Il regista ha deciso di presentare il suo ultimo lavoro proprio a Che Tempo Che Fa, che si conferma un programma seguitissimo. Da quando si è trasferito sul NOVE, il programma ha mantenuto una media di ascolti altissima, spesso diventando il terzo o quarto canale nazionale durante la messa in onda. Fabio Fazio viaggia stabilmente tra il 10% e il 13% di share, con punte che superano spesso i 2 milioni di telespettatori nella parte centrale (quella delle grandi interviste). Anche l’ultima parte, quella più leggera e conviviale, tiene incollati circa 1 milione di persone, con uno share che resta intorno all’8-9% nonostante l’ora tarda. Per godersi l’intervista al regista, basterà sintonizzarsi dalle 19:30 sul NOVE e in streaming su discovery+.
Guida TV
-
04 Maggio 2026
Hot in Cleveland1 | 2Comedy Central
-
04 Maggio 2026
Hot in Cleveland1 | 3Comedy Central
-
04 Maggio 2026
Hot in Cleveland1 | 8Comedy Central
-
04 Maggio 2026
Hot in Cleveland2 | 2Comedy Central
-
04 Maggio 2026
Hot in Cleveland2 | 3Comedy Central
-
04 Maggio 2026
Hot in Cleveland1 | 9Comedy Central
-
05 Maggio 2026
Hot in Cleveland1 | 4Comedy Central
-
05 Maggio 2026
Hot in Cleveland1 | 5Comedy Central
-
05 Maggio 2026
Hot in Cleveland1 | 10Comedy Central
-
05 Maggio 2026
Hot in Cleveland2 | 4Comedy Central
Potrebbe interessarti anche
Cannes 2026, che fine ha fatto l'Italia? Tutte le sorprese tra i film in concorso per la Palma d’Oro
Ventuno pellicole in gara, decine di stelle del cinema e un solo obiettivo: conquist...
Che Tempo Che Fa, smacco alla Rai: Fazio gioca d'anticipo e accoglie Alberto Angela (e una star mondiale)
Scopriamo gli ospiti di oggi, domenica 3 maggio 2026 del talk del Nove: Fabio Fazio ...
Lino Guanciale e Andrea Delogu innamorati persi al cinema, ma Giampaolo Morelli è pronto a rubare la scena: tutti i film in uscita a maggio 2026
Grandi novità al cinema nel mese di maggio tra drammi, commedie e horror, ma a colpi...
Che tempo che fa, Fabio Fazio (ancora) assente sul Nove: perché e quando torna in onda
Stasera - domenica 12 aprile 2026 niente puntata inedita del talk show di Nove, ferm...
Fabio Fazio torna in Rai, clamorosa indiscrezione: “Con l’aiuto di Stefano De Martino”
Stando agli ultimi rumor il nuovo direttore artistico di Sanremo potrebbe avere invi...
Che Tempo Che Fa: da Fazio le parole di Silvia Salis in esclusiva e il Carlo Conti inedito dopo l'addio a Sanremo
Ecco chi sono gli ospiti di oggi, domenica 26 aprile 2026 del talk del Nove: Fabio F...
'Che tempo che fa', stop alle puntate inedite di Fabio Fazio: i motivi della lunga sosta e quando torna
Il talk del canale Nove oggi, 5 aprile, va in onda in modalità best of, ma la pausa ...
Che Tempo Che Fa: cosa dirà Stefano De Martino e chi è l'ospite musicale di Fazio
Tutti gli ospiti di oggi, domenica 19 aprile 2026 del talk del Nove: Fabio Fazio inc...