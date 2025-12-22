Trova nel Magazine
Che Tempo Che Fa, Benigni spacca i social tra ovazioni e critiche: "Che delusione"

Sul web il pubblico si è diviso tra chi ha applaudito il regista e chi invece lo ha trovato "Stucchevole".

A pochi giorni dalla serata evento con il monologo Pietro – Un uomo nel vento, Roberto Benigni è tornato in Tv. Ieri sera, domenica 21 dicembre 2025, il regista premio Oscar è stato ospite a Che Tempo Che Fa, dove ha parlato della sua carriera, ma anche e soprattutto del suo incontro con Papa Leone XIV, in cui hanno discusso del senso della vita e della crudeltà della guerra: "Il Papa ha detto una cosa scandalosa e vera: è assurdo che per avere la pace si debba preparare la guerra. Le armi dovrebbero stare in un museo, come strumenti di tortura. La guerra non va umanizzata, va abolita. È una volgarità immensa". Poi, parole dure per Trump, elogi alla bellezza dell’Europa, e all’articolo 11 della Costituzione italiana che la guerra la ripudia. Sui social, però, la presenza di Benigni da Fabio Fazio ha spaccato l’opinione pubblica, tra chi ha applaudito a tutte le sue riflessioni, e chi invece lo ha trovato retorico.

Roberto Benigni, pioggia di critiche a Che Tempo Che Fa: "Retorica stucchevole"

L’ultima puntata prima delle feste natalizie di Che Tempo Che Fa è andata in onda con una carrellata di ospiti d’eccezione: da Flavio Cobolli e Filippo Volandri, a Christian De Sica, passando per Roberto Benigni. Proprio l’attore, attesissimo in studio, ha suscitato tra i telespettatori sentimenti discordanti: chi lo trova un uomo dalla cultura immensa, e chi è rimasto deluso dal non vedere più la comicità che lo distingueva agli inizia. Su X il pubblico si è infatti spaccato, tra critiche e ovazioni: "CHE DELUSIONE BENIGNI", "Non mi sei mai piaciuto", "Da comunista a cattolico è un attimo", "Potremmo ascoltarlo per ore… Ma anche no", "Una retorica stucchevole e soprattutto inutile", "Andare in TV per raccontare l’ ovvietà e poi passare per Genio", "Il divulgatore dell’ovvio infatti c era bisogno che lo dicesse lui per capire che la guerra fa schifo", Benigni una volta era un comico ma adesso non si capisce più cosa sia diventato", "Venditore di fumo il nulla assoluto", "Non basta nascere in toscana per essere Dante Alighieri", "Fazio e benigni insieme… menomale non ho la televisione". Ma anche: "Benigni, patrimonio dell’umanità", "Quanto fa rosicare Benigni , solo per questo gli darei il Nobel e un altro Oscar", "Strepitoso non si può non ascoltarlo la sua cultura immensa i suoi pensieri unici grande grande Benigni".

Programmi

