Pif torna al cinema con un complice d’eccezione: il trailer del film è già un successo

Cosa c’entrano tra loro Pif, una pasticceria siciliana, una donna bellissima e il Papa? Per scoprirlo basta guardare questo imperdibile film: tutti i dettagli.

Pierfrancesco Diliberto, in arte semplicemente Pif, è pronto a conquistare di nuovo le sale cinematografiche italiane. Il regista e attore palermitano, già autore di successi come La mafia uccide solo d’estate e In guerra per amore, debutterà il 2 aprile 2026 al cinema con il film …che Dio perdona a tutti. Questa nuova e imperdibile pellicola è tratta dall’omonimo romanzo di Pif edito da Giangiacomo Feltrinelli Editore e nasce come una riflessione ironica e affettuosa sul cattolicesimo, l’amore e le contraddizioni della vita contemporanea. Proprio nelle ultime ore è stato pubblicato il trailer ufficiale del film, che finalmente rivela qualche dettaglio inedito di ciò che vedremo. Scopriamo di più.

Pif, il trailer ufficiale del nuovo film conquista tutti

Proprio oggi è stato pubblicato il trailer ufficiale di …che Dio perdona a tutti, un primo assaggio del film che si apre con immagini d’archivio che risalgono al momento in cui proprio Pif ebbe l’opportunità di incontrare Papa Francesco in Vaticano, in occasione di un’udienza speciale, anticipandogli che ‘per colpa sua’ stava scrivendo proprio il libro …che Dio perdona a tutti. Già dalle prime immagini capiamo che si tratta di una pellicola irriverente ma mai irrispettosa, capace di mescolare sapientemente leggerezza e profondità.

Il trailer rivela la presenza una storia d’amore che diventa un percorso spirituale goffo ma sincero, con il protagonista Arturo costretto a confrontarsi con una fede che non ha mai avuto attraverso la complicità silenziosa del Pontefice. Nella clip vediamo anche il protagonista interpretare Gesù durante una Via Crucis, trasformando quella che dovrebbe essere una prova di fede in un vero e proprio calvario personale, tra errori e gaffe ai limiti del blasfemo. Il tutto condito da pasticcerie siciliane, scorci di Palermo e una colonna sonora che rimane subito in testa.

…che Dio perdona a tutti al cinema, trama e cosa vedremo

Il film racconta la storia di Arturo, agente immobiliare felicemente scapolo il cui principale obiettivo nella vita è non cambiare nulla. Le sue uniche passioni sono le partite di calcetto con gli amici e, soprattutto, i dolci, in particolare quelli della migliore pasticceria di Palermo. Ed è proprio lì che entra in scena Flora, la figlia del proprietario: sveglia, intraprendente e profondamente cattolica. Flora diventa immediatamente la donna dei sogni di Arturo, ma la religione rappresenta un ostacolo non da poco.

Pur di non perdere la donna della sua vita, Arturo sceglie di fingersi credente e intraprende un percorso sentimentale e spirituale che lo porterà a confrontarsi con la fede e con la verità grazie ad un complice del tutto inatteso: il Papa. Il romanzo da cui è tratto il film, pubblicato nel 2018, ha venduto oltre 100mila copie, restando a lungo nella classifica dei bestseller italiani. Nel cast, insieme a Pif nei panni di Arturo e Giusy Buscemi in quelli di Flora, figurano anche Francesco Scianna, Carlos Hipólito, Maurizio Marchetti e l’amichevole partecipazione di Domenico Centamore.

