Giusy Buscemi dimentica la fiction "Vanina" e si fa 'guidare' da Papa Francesco: il nuovo film trasforma il Pontefice in un mentore
Nel nuovo film in uscita oggi, ...Che Dio Perdona a Tutti, Pif e Giusy Buscemi affrontano un percorso di fede sotto la guida di un Papa ispirato a Bergoglio.
Il 2 aprile 2026, nelle sale cinematografiche italiane è arrivato Che Dio Perdona a Tutti, un film diretto e interpretato da Pif e con protagonista Giusy Buscemi. Un duo d’eccezione, che in questa pellicola si ritrovano come figura di riferimento un Papa che ha le sembianze del compianto Papa Francesco, il quale funge da guida spirituale. Vediamo insieme tutti i dettagli.
Pif e Giusy Buscemi in ...Che Dio Perdona a Tutti, un film che esalta le qualità di Papa Francesco
Come vi abbiamo anticipato, se decidete di andare al cinema oggi, sappiate che tra i film in uscita c’è anche …Che Dio Perdona a Tutti, un film diretto e interpretato da Pif, tratto dall’omonimo romanzo. La pellicola racconta con un pizzico di ironia ma con estrema sensibilità un percorso che unisce fede, amore e crescita personale. Il protagonista è Arturo, un agente immobiliare siciliano di 35 anni dalla vita semplice, che cambia quando incontra Flora, una donna affascinante e profondamente religiosa. Per conquistarla, Arturo decide di seguire gli insegnamenti della fede per tre settimane. Durante questo percorso entra in gioco una figura fondamentale: un Papa ispirato a Papa Francesco, interpretato da Carlos Hipólito, che funge da guida spirituale. Non si tratta di una rappresentazione reale (ricordiamo che Papa Bergoglio è morto quasi un anno fa) ma di un personaggio che ne richiama l’umanità, la vena ironia, la simpatia e, soprattutto, la vicinanza alle persone.
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Attraverso il confronto con questo "mentore", Arturo si trova ad affrontare domande profonde sul significato della fede e sulla differenza tra una pratica superficiale e una autentica. Il film non vuole essere un’opera religiosa in senso stretto, ma usa la figura del Papa come riferimento morale per stimolare riflessioni. Inoltre, in questo modo, la pellicola affronta temi come l’identità, l’amore, la sincerità nei rapporti e il rapporto tra religione e vita reale, inducendo a riflettere anche chi non è particolarmente religioso.
…Che Dio Perdona a Tutti, Giusy Buscemi personaggio-chiave del film
In una recente intervista, Giusy Buscemi ha dichiarato di essere felice per questo ruolo e di come il suo personaggio abbia avuto un forte ascendente su Arturo: "È un personaggio che parte con le pretese di una donna spirituale. Ma è anche una donna che ha una sua sensualità una sua passionalità. La sfida è stata raccontare entrambi i lati: una Flora che seduce Arturo attraverso i dolci, ma che poi si aspetta da lui un impegno alto per quel che riguarda la vita spirituale. Arturo, con le sue scelte, poi mette in discussione la vita stessa di Flora".
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