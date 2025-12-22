Che Dio ci aiuti, colpo di scena e nona stagione in bilico: le parole (allarmanti) di Elena Sofia Ricci Dopo il grande successo di Francesca Chillemi come protagonista, l’amatissima fiction di Rai 1 tornerà con una nuova stagione? Scopriamo di più.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Tra le fiction Rai più amate di sempre troviamo senza alcun dubbio Che Dio ci aiuti, una serie che per ben otto stagioni ha letteralmente conquistato i telespettatori italiani. Se per anni abbiamo visto la bella e talentuosa Elena Sofia Ricci come protagonista nei panni dell’iconica Suor Angela, l’ultima stagione ha visto invece il passaggio di testimone a Suor Azzurra, interpretata da Francesca Chillemi. Suor Angela ha infatti iniziato a comparire sempre meno, lasciando il ruolo da protagonista a una suora altrettanto pazzerella e inarrestabile, che si è rivelata un’ottima erede anche dal punto divista degli ascolti. Davanti al successo di questa fiction sono dunque in molti a chiedersi se presto potremo finalmente vedere sul piccolo schermo anche una nona stagione. Le ultime parole di Elena Sofia Ricci, però, lasciano sorgere qualche dubbio: scopriamo di più.

Che Dio ci aiuti, ci sarà la nona stagione? Le parole di Elena Sofia Ricci

Dopo una coinvolgente ottava stagione di Che Dio ci aiuti, sono tantissimi i fan di questa longeva fiction che non vedono l’ora di vedere la prossima. La domanda allora sorge spontanea: ci sarà una nona stagione di Che Dio ci aiuti? Durante una recente intervista, una giornalista ha chiesto proprio ad Elena Sofia Ricci se la rivedremo in Che Dio ci Aiuti e se si sa già qualcosa sulle riprese della nuova stagione.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

"Non so neanche se ci saranno delle riprese. Se ci saranno e mi vorranno far fare delle incursioni io quelle le farò perché sono molto affezionata a Suor Angela, sono molto affezionata a Francesca e quindi non escludo che se mai si farà una nona stagione andrò a fare dei saluti", ha dunque risposto l’attrice. Parole, dunque, che mettono in dubbio la possibilità di vedere effettivamente Che Dio ci aiuti 9, le cui riprese per il momento non sarebbero nemmeno in programma. Nulla però è ancora deciso, ed è doveroso sottolineare che la recente gravidanza di Francesca Chillemi ha inevitabilmente messo in pausa il suo lavoro, compreso quello sul set di Che Dio ci aiuti, e per il momento tutto è ancora possibile.

Che Dio ci aiuti, il successo dell’ottava stagione

Con l’ottava stagione Che Dio ci aiuti ha confermato di essere una delle fiction più solide e amate del palinsesto Rai, capace appunto di rinnovarsi senza tradire la propria identità. Un traguardo tutt’altro che scontato per una serie così longeva, che continua a parlare a un pubblico ampio e trasversale, stagione dopo stagione. Al centro del racconto abbiamo ritrovato Suor Azzurra, interpretata da una sempre più matura e convincente Francesca Chillemi, nel nuovo contesto di una casa famiglia piena di personaggi da amare e storie da scoprire. Davanti a un prodotto televisivo tanto amato, la Rai deciderà veramente di farne a meno? Staremo a vedere.

Potrebbe interessarti anche