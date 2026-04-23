Charlize Theron più sexy che mai sul red carpet di "Apex": è la diva indiscussa dell'evento Netflix
Look vedo non vedo per l'attrice sudafricana alla prima globale del nuovo film di Netflix con Taron Edgerton nei panni di un sadico assassino
Il 24 aprile 2026 in streaming su Netflix debutta Apex, nuovo film horror thriller con protagonisti Taron Edgerton e Charlize Theron. Proprio l’attrice sudafricana ha stupito tutti con un look audace e sexy nella tappa newyorkese del tour promozionale della pellicola, che la vede nei panni di una scalatrice che si ritrova preda di un cacciatore spietato (Edgerton) nell’Australia più selvaggia. Sul tappeto rosso, la star, tra gli altri, di Mad Max: Fury Road, The Italian Job e Monster, ha catturato l’attenzione di tutti, prendendosi di diritto le prime pagine dei magazine e delle testate web.
Charlize Theron incanta alla Première di Apex: look sexy e magnetico sul red carpet di New York
Tailleur nero Dior, composto da pantaloni eleganti a gamba ampia e blazer monopetto con spalle strutturate. Un classico completo nero, almeno in apparenza, che l’attrice ha voluto rendere unico con due elementi molto particolari. Prima di tutto colletto plissettato con gala in raso extralong d’ispirazione quattrocentesca. In secondo luogo, un tocco sensuale aggiunto indossando la giacca sulla pelle nuda. Il risultato? Al Paris Theatre di New York tutti gli sguardi erano magneticamente attratti dalla biondissima sudafricana, che ha anticipato la collezione autunno/inverno 2026 e le tendenze della prossima stagione: spalle arrotondate e oversize e silhouette dai volumi extralarge.
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Il volto della fragranza J’Adore e ambasciatrice della maison Dior da oltre vent’anni non di rado ha omaggiato il brand fondato nel 1946 da Christian Dior scegliendo suoi capi per le proprie uscite pubbliche.
Di cosa parla Apex e quando esce su Netflix
In Apex, Charlize Theron veste i panni di Sasha, una donna alle prese con un grave lutto. Per elaborarlo, decide di mettere alla prova i propri limiti fisici e psicologici nella natura selvaggia australiana, finisce incastrata nel gioco mortale di uno spietato predatore (Taron Egerton). Nel cast non solo il già citato Egerton, che interpreta un sadico armato di balestra, ma anche Eric Bana a impreziosire una produzione su cui Netflix, evidentemente, punta molto.
Il film è stato descritto come un incrocio tra Free Solo e Il silenzio degli innocenti. Il regista, Baltasar Kormákur, non è nuovo a questo genere di storie, avendo già diretto Everest, Adrift e Beast. Come location, oltre alle Blue Mountains in Australia, è stato scelto anche il Nuovo Galles del Sud. Apex debutta ufficialmente in streaming su Netflix da venerdì 24 aprile 2026.
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