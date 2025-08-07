Trova nel Magazine
Charlize Theron, cosa (non) sapete sul film che le ha dato l’Oscar (meritatissimo): bellezza letale e segreti svelati

Da modella a star di Hollywood, Charlize Theron ha stregato il mondo con un ruolo shock: tutte le curiosità e verità mai dette sul film che le cambiò la vita.

Charlize Theron, un nome, una garanzia. E’ una delle attrice più apprezzate, ammirate e talentuose nel panorama cinematografico internazionale. Nel corso della sua vita, ha saputo costruire un percorso artistico di grande successo, che l’ha vista vincere un Premio Oscar e affermarsi come una vera e propria icona di Hollywood ma, nonostante l’immenso successo, è rimasta (come si sul dire) ‘con i piedi per terra’, profondamente legata alle sue radici. Dopo un primo ingresso nel mondo dello spettacolo come modella, è stato il suo straordinario talento attoriale, insieme una notevole capacità trasformista, a consacrarla tra le figure più autorevoli del cinema contemporaneo.

Monster, il film che è valso l’Oscar a Charlize Theron: le curiosità e dove vederlo in streaming

Come vi abbiamo anticipato nel paragrafo introduttivo, Charlize Theron ha una lunghissima carriera di successo alle spalle. Verso la fine degli anni Novanta, l’attrice inizia a farsi notare nel mondo del cinema, interpretando ruoli in film come L’Avvocato del Diavolo, dove ha recitato accanto ad Al Pacino e Keanu Reeves, Le Regole della Casa del Sidro, The Astronaut’s Wife – La Moglie dell’Astronauta, La Leggenda di Bagger Vance e Sweet November – Dolce Novembre, in cui ha ritrovato Keanu Reeves come co-protagonista. Ha preso poi parte a film d’azione come Aeon Flux (2005) e, in seguito, a Mad Max: Fury Road (2015), dove ha vestito i panni dell’iconica Furiosa, un personaggio che ha rivoluzionato la figura femminile nel cinema d’azione. Il riconoscimento internazionale è arrivato nel 2003 grazie alla sua straordinaria interpretazione in Monster. dove interpreta la serial killer Aileen Wuornos. Per questo ruolo, ha affrontato una profonda trasformazione fisica e psicologica, che le è valso l’Oscar come Miglior attrice protagonista nel 2004.

Per interpretare al meglio Aileen Wuornos, ha preso peso, modificato le sopracciglia, indossato protesi dentarie e trucco pesante. Tuttavia, è stata la profondità emotiva della sua interpretazione a colpire maggiormente la critica e il pubblico. Theron ha anche prodotto il film e si è preparata con grande rigore, studiando materiali sulla vita di Wuornos e lavorando intensamente su voce e movenze. La sua performance è stata così straordinaria che Roger Ebert l’ha definita "una delle migliori nella storia del cinema". Questa pellicola la trovate in streaming sulle seguenti piattaforme: Netflix e Prime Video.

Le cose che (forse) non sapete su Charlize Theron

Pensate di conoscere bene Charlize Theron? Non crediamo proprio, per questo adesso, vi sveleremo delle cose che, probabilmente, non conoscete. La star, sudafricana di madrelingua afrikaans, ha modificato la pronuncia del suo cognome per adattarla all’inglese americano. Fin da bambina ha studiato danza, ma a 19 anni un infortunio ha interrotto la sua carriera. A 15 anni ha vissuto un episodio traumatico: suo padre violento è stato ucciso dalla madre in legittima difesa, e Charlize ha nascosto la verità per anni. La sua carriera di attrice è iniziata casualmente quando un agente la notò mentre cercava di incassare un assegno rifiutato in banca e le offrì il suo supporto.

