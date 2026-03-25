Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Apex, Charlize Theron braccata nel trailer del nuovo film Netflix (e c'è anche una star di Sing)

Il colosso dello streaming ha diffuso il nuovo trailer del film action con protagonista l'attrice sudafricana, alle prese con incredibili e pericolosi stunt

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Da poche ore è disponibile il nuovo trailer di Apex, nuovo film originale Netflix con Charlize Theron e Taron Egerton, in uscita in esclusiva in streaming il prossimo 24 aprile. Il sodalizio creativo fra il colosso dello streaming e l’attrice sudafricana continua spedito, dopo i due capitoli della saga The Old Guard, in cui interpreta una guerriera immortale. Il nuovo film action sembra una bomba e non ha intenzione di risparmiarsi: sarà infatti vietato ai minori, in modo tale da mantenere inalterata tutta la crudele violenza della selvaggia natura australiana. Ecco tutto ciò che abbiamo appreso finora su Apex con Charlize Theron, di cui vi lasciamo ovviamente il trailer in calce a questo articolo.

Il trailer di Apex con Charlize Theron: vietato ai minori per "violenza estrema"

La Motion Picture Association (MPA) statunitense ha assegnato un rating di "R" al nuovo film originale Netflix con protagonista Charlize Theron e Taron Egerton come antagonista. La pellicola è stata quindi vietata ai minori di 17 anni non accompagnati per "scene di estrema violenza", immagini raccapriccianti, nudità e linguaggio scurrile. Diretto dal regista islandese Baltasar Kormákur e basato su una sceneggiatura di Jeremy Robbins, il film vede Theron anche nei panni di produttrice insieme ai soci di Secret Menu.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

In Apex, Charlize Theron interpreta una donna in lutto che, volendo mettere alla prova i propri limiti fisici e psicologici nella natura selvaggia australiana, finisce incastrata in un gioco mortale da uno spietato predatore (Taron Egerton). Nel cast non solo il già citato Egerton, che interpreta un sadico armato di balestra, ma anche Eric Bana a impreziosire una produzione su cui Netflix, evidentemente, punta molto.

Un rigidissimo regime di allenamento in vista di Apex: quando esce il film in streaming

Per affrontare le dure scene di lotta e per eseguire i propri stunt, Charlize Theron ha affermato di essersi sottoposta a un rigidissimo regime di allenamento. Ha rivelato di praticare quotidianamente arrampicata e kayak, con l’obiettivo di incrementare la propria forza ed eseguire personalmente le complesse scene di scalata a piedi nudi sulle pareti rocciose in Australia.

Apex è stata descritto come un incrocio narrativo e visivo tra il documentario alpinistico Free Solo e il celebre cult del 1991 Il silenzio degli innocenti. Baltasar Kormákur non è nuovo a questo genere di film, avendo già diretto Everest, Adrift e Beast. Il film è stato girato, oltre che in Australia, sulle splendide Blue Mountains, anche nel Nuovo Galles del Sud. Secondo Netflix, il film "aggiunge profondità emotiva a una lotta per la sopravvivenza ad alto rischio". Qui sotto trovate il nuovo trailer di Apex con protagonista Charlize Theron: la data di uscita è fissata per il prossimo 24 aprile in streaming in esclusiva su Netflix.

Potrebbe interessarti anche

The Old Guard 2, le location del film Netflix on Charlize Theron

Charlize Theron tra laghi d’Italia e misteri internazionali: svelate le location segrete di The Old Guard 2

Dal Lago di Como a Vancouver, The Old Guard 2 svela location reali e sorprendenti ch...
The Studio 2, Madonnaa fotografata sul set a Venezia della seconda stagione della serie Apple TV

La star del pop conquista Venezia con ciak segreti: set blindato per lei

La popstar è stata avvistata tra le strade veneziane sul set di The Studio 2: ripres...
Cerimonia Milano Cortina, le pagelle: telecronaca Rai da incubo (5) e show è strepitoso (9). Ma la star più attesa è un mezzo flop

Cerimonia Milano Cortina, le pagelle: telecronaca Rai da incubo (5) e show è strepitoso (9). Ma la star più attesa è un mezzo flop

Promossi e bocciati della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali trasmessa i...
Charlize Theron, le curiosità sul film che le è valso l'Oscar

Charlize Theron, cosa non sapete sul film che le ha dato l’Oscar (meritatissimo): bellezza letale e segreti svelati

Da modella a star di Hollywood, Charlize Theron ha stregato il mondo con un ruolo sh...
Mariah Carey e Laura Pausini

Cerimonia d'apertura delle Olimpiadi 2026: Pausini ignora la critiche web, Mariah Carey col gobbo di Carmen Di Pietro

Tra polemiche, paragoni ingombranti e un gobbo diventato meme, le esibizioni olimpic...
One Piece 2, il trailer finale del live action ci tuffa nella Rotta Maggiore!

One Piece 2, l'attesa è quasi finita: la serie ci immerge nella Rotta Maggiore

Un ultimo sguardo prima di partire: ormai manca davvero pochissimo alla stagione 2, ...
Chris Hemsworth soffia il posto a Channing Tatum ed entra nel cast del nuovo film di Matt Ross

La star Marvel si immerge nel mondo della malavita in questo nuovo film: Channing Tatum dimenticato

Chris Hemsworth entra nel cast del nuovo film del regista Matt Ross, Kockroach, pren...
Luca Marinelli, il suo ruolo indimenticabile (nato da un rapimento)

Luca Marinelli, il suo ruolo indimenticabile (nato da un rapimento)

Stasera, mercoledì 18 febbraio 2026, Fabrizio De André - Principe libero racconta l'...
Spider-Man: Brand New Day, Peter Parker rinasce nel trailer del nuovo film MCU

Spider-Man: Brand New Day, Peter Parker rinasce nel trailer del nuovo film MCU

Sul web ha fatto la sua comparsa il trailer del prossimo film di Spidey, in uscita i...

Compass

Consapevolezza e sostenibilità

Piccole azioni quotidiane che fanno la differenza

LEGGI

Personaggi

Ayca Aysin Turan

Ayca Aysin Turan
Emanuela Grimalda

Emanuela Grimalda
Pilar Fogliati

Pilar Fogliati
Saul Nanni

Saul Nanni

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963