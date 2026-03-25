Apex, Charlize Theron braccata nel trailer del nuovo film Netflix (e c'è anche una star di Sing) Il colosso dello streaming ha diffuso il nuovo trailer del film action con protagonista l'attrice sudafricana, alle prese con incredibili e pericolosi stunt

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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Da poche ore è disponibile il nuovo trailer di Apex, nuovo film originale Netflix con Charlize Theron e Taron Egerton, in uscita in esclusiva in streaming il prossimo 24 aprile. Il sodalizio creativo fra il colosso dello streaming e l’attrice sudafricana continua spedito, dopo i due capitoli della saga The Old Guard, in cui interpreta una guerriera immortale. Il nuovo film action sembra una bomba e non ha intenzione di risparmiarsi: sarà infatti vietato ai minori, in modo tale da mantenere inalterata tutta la crudele violenza della selvaggia natura australiana. Ecco tutto ciò che abbiamo appreso finora su Apex con Charlize Theron, di cui vi lasciamo ovviamente il trailer in calce a questo articolo.

Il trailer di Apex con Charlize Theron: vietato ai minori per "violenza estrema"

La Motion Picture Association (MPA) statunitense ha assegnato un rating di "R" al nuovo film originale Netflix con protagonista Charlize Theron e Taron Egerton come antagonista. La pellicola è stata quindi vietata ai minori di 17 anni non accompagnati per "scene di estrema violenza", immagini raccapriccianti, nudità e linguaggio scurrile. Diretto dal regista islandese Baltasar Kormákur e basato su una sceneggiatura di Jeremy Robbins, il film vede Theron anche nei panni di produttrice insieme ai soci di Secret Menu.

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In Apex, Charlize Theron interpreta una donna in lutto che, volendo mettere alla prova i propri limiti fisici e psicologici nella natura selvaggia australiana, finisce incastrata in un gioco mortale da uno spietato predatore (Taron Egerton). Nel cast non solo il già citato Egerton, che interpreta un sadico armato di balestra, ma anche Eric Bana a impreziosire una produzione su cui Netflix, evidentemente, punta molto.

Un rigidissimo regime di allenamento in vista di Apex: quando esce il film in streaming

Per affrontare le dure scene di lotta e per eseguire i propri stunt, Charlize Theron ha affermato di essersi sottoposta a un rigidissimo regime di allenamento. Ha rivelato di praticare quotidianamente arrampicata e kayak, con l’obiettivo di incrementare la propria forza ed eseguire personalmente le complesse scene di scalata a piedi nudi sulle pareti rocciose in Australia.

Apex è stata descritto come un incrocio narrativo e visivo tra il documentario alpinistico Free Solo e il celebre cult del 1991 Il silenzio degli innocenti. Baltasar Kormákur non è nuovo a questo genere di film, avendo già diretto Everest, Adrift e Beast. Il film è stato girato, oltre che in Australia, sulle splendide Blue Mountains, anche nel Nuovo Galles del Sud. Secondo Netflix, il film "aggiunge profondità emotiva a una lotta per la sopravvivenza ad alto rischio". Qui sotto trovate il nuovo trailer di Apex con protagonista Charlize Theron: la data di uscita è fissata per il prossimo 24 aprile in streaming in esclusiva su Netflix.

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