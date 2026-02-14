Trova nel Magazine
Charlie's Angels, Sony prepara un nuovo reboot: Drew Barrymore ci sarà?

Sony sviluppa un nuovo film di Charlie's Angels: la sceneggiatura è affidata a Pete Chiarelli

Charlie’s Angels, Sony prepara un nuovo reboot: chi ci sarà?

Sony Pictures ci riprova, ed ecco un altro reboot di Charlie’s Angels, a sette anni dal precedente. Il nuovo film, al momento in fase di sviluppo, avrà la sceneggiatura firmata da Pete Chiarelli, autore noto per The Proposal (2009) e per l’adattamento di crazy rich asians (Crazy and Rich, del 2018). Non ci sono ancora indicazioni su cast e regia, e Sony non ha rilasciato commenti ufficiali sull’operazione, ma possiamo intanto vagliare i preliminari di quest’operazione… l’anticamera di un ennesimo buco nell’acqua o l’inizio di un nuovo successo?

Charlie’s Angels vedrà il ritorno di Drew Barrymore?

Chiaramente il trio di protagoniste sarà completamente rinnovato, ma in che chiave? E saranno presenti riferimenti o addirittura camei provenienti dai vecchi cast? Intanto, restano aperte anche le domande sul lato produttivo: non è chiaro chi stia producendo questa nuova versione, fonti segnalano un possibile ritorno di Drew Barrymore e della sua Flower Films, la società che aveva già sostenuto i primi film per il grande schermo a inizio anni duemila. In ogni caso, l’obiettivo è riportare al cinema il franchise action-crime al femminile, che ha conosciuto alti e bassi nella sua lunga corsa.

Un mito tra alti e bassi

Per capire perché Charlie’s Angels continui a tornare ciclicamente, basta guardare la sua storia: tutto nasce come crime drama televisivo su ABC, andato in onda dal 1976 al 1981, che trasformò le protagoniste Farrah Fawcett (Jill Munroe), Kate Jackson (Sabrina Duncan) in star e contribuì a consolidare Aaron Spelling come grande produttore TV. Il concept era quello di investigatrici molto capaci al servizio della Townsend Agency, guidata dal misterioso Charlie Townsend, col fido Bosley come figura di collegamento. Il titolo è poi esploso di nuovo al cinema nel 2000 con il film di Sony/Columbia diretto da McG e interpretato da Drew Barrymore, Cameron Diaz e Lucy Liu: fu un successo enorme, con 264,1 milioni di dollari incassati nel mondo (circa 493 milioni in valori attuali), seguito dal sequel del 2003 Charlie’s Angels: Full Throttle (Charlie’s Angels Più che mai). Nel 2011 c’è stato anche un tentativo di rilancio in TV, chiuso però dopo sette episodi.

Relativamente più recente la scorsa versione cinematografica del 2019, diretta da Elizabeth Banks (che interpretava anche Bosley), con Kristen Stewart, Naomi Scott ed Ella Balinska: un progetto accolto tiepidamente e considerato un insuccesso commerciale, con risultati molto deludenti al botteghino. Mentre la serie originale (molto nota anche nel nostro paese per tutti gli anni ’80) e il reboot con Barrymore riuscivano a canalizzare lo spirito dei film d’azione e spionaggio adattandolo ai tempi correnti, i reboot più recenti suonavano più blandi e meno incisivi, non riuscendo a connettersi col loro pubblico: la sfida per la nuova versione sarà trovare una formula adatta e proiettarla verso il futuro.

Articolo di Marco Lucio Papaleo

