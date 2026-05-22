La star di Stranger Things si dà al crimine: prime foto sul set di Peaky Blinders Il volto di Jonathan Byers entra ufficialmente nel cast della serie con protagonista la nuova generazione della famiglia Shelby, scritta da Steven Knight

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

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Netflix e BBC hanno diffuso da pochissimo la prima foto che ritrae Charlie Heaton, il Jonathan Byers di Stranger Things, nei panni di Charles Shelby, membro della nuova generazione di Peaky Blinders, scritta e creata da Steven Knight. Prodotta da Kudos (SAS Rogue Heroes, House of Guinness), società del gruppo Banijay UK, e da Garrison Drama (Peaky Blinders S1-6, Peaky Blinders: The Immortal Man) per la Bbc nel Regno Unito e per Netflix nel resto del mondo, i nuovi episodi di Peaky Blinders sono attualmente in fase di produzione presso i Digbeth Loc. Studios di Birmingham e nelle aree circostanti.

Charlie Heaton sarà Charles Shelby nei nuovi episodi di Peaky Blinders su Netflix

La trama ruoterà appunto attorno a Charles Shelby, reduce da una violenta guerra, combattuta in gran parte dietro le linee nemiche, e che desidera solamente tornare a una vita normale. Da anni non vede il fratellastro Duke, interpretato da Jamie Bell (All of Us Strangers, Rocketman): Charles ha tagliato ogni legame con la banda dei Peaky Blinders e con lo stile di vita edonistico tipico della famiglia Shelby.

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Ma tagliare del tutto i legami con le proprie origini è impossibile. In questa nuova era di Peaky Blinders, ambientata dieci anni dopo la seconda guerra mondiale, la ricostruzione di Birmingham, una città sospesa tra opportunità senza precedenti e pericoli costanti, si trasforma in una lotta feroce.

Il cast della nuova stagione di Peaky Blinders e quando esce su Netflix

Nel cast di Peaky Blinders troviamo anche Jessica Brown Findlay (Silo, The Flatshare), Lashana Lynch (The Day of the Jackal, No Time to Die) e Lucy Karczewski (Stereophonic), al suo debutto televisivo. In produzione ci sono due stagioni composte da 6 episodi da 60 minuti, che debutteranno su Bbc iPlayer e Bbc One nel Regno Unito e su Netflix nel resto del mondo.

Da quando è uscito per la prima volta nel 2013, Peaky Blinders è immediatamente diventato un fenomeno globale, conquistando fan in tutto il mondo e portando a casa svariati premi, tra cui il Bafta 2018 come Miglior Serie Drammatica. Il film Peaky Blinders: The Immortal Man, uscito su Netflix, è inoltre diventato il film più visto al mondo sul servizio subito dopo la sua uscita. Al momento non si hanno notizie certe sulla data di uscita dei nuovi episodi di Peaky Blinders con Charlie Heaton, quindi non vi resta che rimanere sintonizzati su queste pagine per scoprire tutte le future notizie.

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