"Mi ha fatto ottenere il primo ruolo a Hollywood": Arnold Schwarzenegger piange la morte di Charles Gaines, l'autore di Uomo d'acciaio L'ex mister Olympia è stato protagonista del documentario che Gaines ha contribuito a scrivere e che ha permesso al mondo di conoscerlo

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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Si è spento a 84 anni il 21 luglio 2026 Charles Gaines, autore del libro e poi documentario Uomo d’acciaio, che ha contribuito a lanciare la carriera di Arnold Schwarzenegger. Proprio l’ex culturista e Mister Olympia ha annunciato sui propri social la morte di quello che ha definito "l’amico di tutta una vita". Nato a Jacksonville, in Florida, il 6 gennaio 1942, Gaines è stato bodybuilder a sua volta da ragazzo, prima di inseguire il sogno della scrittura. Lascia la moglie, Patricia Ellisor Gaines, con cui era sposato dal 1963, e tre figli, Latham, Greta e Shelby.

Morto Charles Gaines, autore di Uomo d’acciaio: aveva contribuito a lanciare la carriera di Arnold Schrwarzenegger

Lungo l’arco di tutta la sua carriera, Gaines ha scritto oltre 25 libri e ha contribuito a svariati magazine come Harper’s, GEO, Sports Illustrated, Town & Country, Playboy e Outdoor Life. Il suo lavoro più famoso è il libro del 1974 Uomo d’acciaio, in originale Pumping Iron, che nel 1977 è stato traslato in una docuserie omonima sulla rivalità tra Arnold Schwarzenegger e Lou Ferrinho per il titolo di Mister Olympia. Scritto e narrato dallo stesso Gaines, e diretto da George Butler e Robert Fiore, il documentario ha contribuito a lanciare la carriera di Schwarzenegger, nonché di aver resto il bodybuilding mainstream.

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"Ha scalato montagne, fatto trekking sul ghiaccio, cacciato e pescato in ogni continente, scrivendo di ogni sua avventura in modo da catturare il cuore e le menti delle persone. Era interessato a tutto, e il suo interesse risultava contagioso", ha scritto Schwarzenegger di Gaines sui social. "La mia fortuna è che fosse sempre alla ricerca di nuove frontiere, e in questo modo ha trovato me e il nostro sport, il bodybuilding, un’attività di nicchia. È così che il suo libro e film Uomo d’acciaio mi hanno lanciato nel mainstream e mi hanno fatto ottenere il primo ruolo a Hollywood nel film Stay Hungry, scritto anche questo da Charles", ha continuato.

L’inventore del Paintball

Gaines è anche uno degli inventori dello sport del paintball, nato durante una discussione con il broker di borsa Hayes Noel riguardo al fatto se chi è cresciuto in città avesse lo stesso spirito di sopravvivenza di chi è cresciuto a contatto con la natura, quando si tratta di cacciare, pescare e costruirsi un rifugio. Ispirato dal dibattito Gaines, che allora viveva in una fattoria nel New Hampshire, ha ideato un gioco di sopravvivenza che utilizzasse armi caricate a pallini di vernice, ospitando la prima vera competizione di paintball sul suo terreno nel 1981. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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