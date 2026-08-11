Chanel Totti trascina Ilary Blasi nell’avventura di Pechino Express: il siparietto a Formentera conquista i fan Un viaggio in pick up si trasforma in un inatteso tuffo nei ricordi, con Chanel che decide di far provare a Ilary almeno un piccolo assaggio dell’esperienza di Pechino Express.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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L’estate di Chanel Totti e Ilary Blasi continua tra mare, barche e giornate di assoluto relax a Formentera, ma anche durante una vacanza pensata per staccare dalla quotidianità non mancano le occasioni per divertirsi e improvvisare qualche piccola avventura. Questa volta a cambiare completamente ritmo è stata Chanel, che ha coinvolto la madre in una situazione insolita, capace di riportare immediatamente alla mente una delle esperienze televisive più importanti vissute dalla giovane.

Chanel Totti e Ilary Blasi: il viaggio sul pick up e il ricordo di Pechino Express

Tra le immagini condivise da Chanel sui social c’è infatti un momento decisamente diverso dai classici scorci estivi dell’isola. La diciannovenne si trova sul cassone di un pick up insieme ad alcuni amici e a Ilary Blasi, affrontando il tragitto in una posizione tutt’altro che comoda, ma evidentemente perfetta per scherzare sulla sua esperienza televisiva. A riconoscere subito la somiglianza con qualcosa già vissuto è proprio Ilary, che rivolgendosi alla figlia commenta: "È un déjà vu questo, Chani". Chanel risponde senza esitazione: "Io sono abituata". Una battuta che assume un significato preciso considerando che, solo pochi mesi prima, la ragazza aveva percorso migliaia di chilometri proprio a bordo di mezzi tutt’altro che confortevoli durante Pechino Express.

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Chanel vuole far provare il brivido anche alla mamma

La partecipazione al programma ha rappresentato per Chanel un’esperienza particolarmente significativa, anche perché le ha permesso di mostrarsi al pubblico in una veste molto diversa da quella legata semplicemente alla sua famiglia. In coppia con Filippo Laurino, suo amico d’infanzia, ha affrontato il viaggio nei paesi attraversati dal programma, arrivando fino alla conclusione del percorso e conquistando la vittoria dell’edizione. Dopo quella lunga avventura, evidentemente, Chanel non ha dimenticato le sensazioni provate lungo il percorso e ha deciso di regalare alla madre una versione decisamente più breve e decisamente più vacanziera di quell’esperienza. Poco dopo il video sul pick up, infatti, arriva un’altra storia social con una frase particolarmente eloquente: "Gli faccio provare il brivido di Pechino Express".

Una vacanza insieme prima dei prossimi impegni

Il siparietto racconta anche il rapporto complice tra Chanel e Ilary, che stanno trascorrendo insieme parte dell’estate prima di tornare entrambe ai rispettivi impegni. A Formentera non mancano le giornate in barca, il mare, le fotografie sul sup e i momenti condivisi con gli amici, ma la vacanza sembra lasciare spazio anche a iniziative più movimentate. Per Ilary, inoltre, l’estate rappresenta una pausa prima di un autunno ricco di appuntamenti. La conduttrice è attesa nuovamente alla guida del Grande Fratello Vip, mentre sul fronte personale si prepara alle nozze con Bastian Muller. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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