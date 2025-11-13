Chanel Totti ‘sparita’, gli auguri mancati al fratello Cristian e il viaggio della svolta: cosa succede Da giorni nessuna traccia online della figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, Chanel potrebbe essere già volata in Oriente per la sua prima avventura tv con Pechino Express.

Da qualche tempo Chanel Totti ha smesso di aggiornare i suoi social, un’assenza che non è passata inosservata tra i tanti che la seguono quotidianamente. Nessuna foto e, fatto ancora più sorprendente, nessun messaggio pubblico per il compleanno del fratello Cristian, con cui ha sempre mostrato un legame forte e affettuoso. Un silenzio insolito per una ragazza così attiva online come lei, abituata a condividere quasi ogni momento della sua vita.

Chanel Totti: il primo passo nel mondo dello spettacolo con Pechino Express

Tra chi si è accorto per prima di questa sparizione c’è stata Deianira Marzano, che ha risposto ai suoi follower ipotizzando una motivazione ben precisa. Secondo lei, Chanel potrebbe essere già impegnata con le riprese del nuovo Pechino Express, di cui si parla da settimane. Deianira ha spiegato che "Secondo me Chanel è già partita da un po’, perché non pubblica nulla e non ha fatto nemmeno gli auguri al fratello nonostante gli ottimi rapporti tra i due". Un’osservazione che ha rapidamente acceso il dibattito sui social, alimentando la curiosità dei fan.

Se l’indiscrezione dovesse trovare conferma, per Chanel Totti si tratterebbe di una vera svolta. Sarebbe la sua prima esperienza televisiva vera e propria, un debutto in grande stile in uno dei programmi più seguiti e amati dal pubblico. A Pechino Express 2026, la giovane dovrebbe partecipare in coppia con il suo migliore amico Filippo Laurino, formando la squadra chiamata "I Raccomandati". Una scelta che gioca con ironia sul suo cognome e sull’immaginario che la accompagna sin da bambina.

Per Chanel, abituata a vivere sotto i riflettori fin da piccola, questa potrebbe essere un’occasione per mostrare un lato diverso di sé. Un viaggio impegnativo, tra prove fisiche e resistenza mentale, che potrebbe farla crescere e far conoscere al pubblico la sua personalità autentica.

Pechino Express torna con un’edizione "estrema"

Il programma di Sky e Now sta per tornare con una nuova edizione ambientata tra Indonesia, Cina e Giappone. La rotta, intitolata Pechino Express – L’Estremo Oriente, promette paesaggi mozzafiato e sfide ancora più dure rispetto al passato. A condurre ci sarà sempre Costantino della Gherardesca, affiancato quest’anno da Giulia Salemi, Lillo e Guido Meda, ognuno impegnato a raccontare una tappa diversa del viaggio. Tra le coppie in gara figurano nomi di rilievo come Biagio Izzo e Francesco Paolantoni (Gli Spassusi), Jo Squillo e Michelle Masullo (Le DJ), Elisa Maino e Mattia Stanga (I Creator), e Fiona May con Patrick Stevens (I Veloci). Un mix di esperienze e generazioni destinato a rendere il reality ancora più coinvolgente.

Chanel Totti, predestinata dopo il successo dei genitori

Chanel Totti è considerata da molti una figura promettente del mondo dello spettacolo italiano. Cresciuta sotto l’occhio dei media, con un cognome che pesa ma anche un carisma innato, ha sempre mostrato una naturale confidenza con le telecamere. Per qualcuno, il suo percorso a Pechino Express rappresenterà il primo passo verso una carriera già scritta, seguendo in qualche modo le orme della madre Ilary Blasi, ma con uno stile tutto suo. In attesa di conferme ufficiali, resta il mistero sul suo silenzio social. Se davvero Chanel fosse già volata in Oriente, i suoi fan dovranno avere ancora un po’ di pazienza prima di rivederla.

