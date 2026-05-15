Chanel Totti rompe il silenzio dopo la vittoria a Pechino Express: "Stanchi, nervosi, affamati". Gli auguri di Totti e Ilary Chanel Totti ha scelto Instagram per raccontare cosa le ha lasciato davvero l’esperienza nel reality: tra emozioni sincere, ricordi indelebili e l’affetto della sua famiglia.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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La vittoria a Pechino Express ha trasformato Chanel Totti e Filippo Laurino in una delle coppie più amate di questa edizione del programma. Partiti quasi tra ironie e pregiudizi, soprattutto per il nome scelto dal duo: "I Raccomandati", i due concorrenti sono riusciti invece a conquistare il pubblico settimana dopo settimana, mostrando spontaneità, leggerezza e una complicità che è cresciuta tappa dopo tappa davanti alle telecamere.

Dopo la finalissima andata in onda ieri sera su Sky, Chanel ha deciso di rompere il silenzio sui social con un lungo post pubblicato su Instagram, accompagnato da una raccolta di immagini della sua avventura in Asia. Un messaggio molto sentito e pieno di riflessioni personali, che ha immediatamente attirato l’attenzione dei follower e dei tanti fan che l’hanno sostenuta durante il percorso.

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Le parole di Chanel dopo la vittoria di Pechino Express 2026

Nel suo messaggio, Chanel Totti ha raccontato quanto questa esperienza sia stata diversa da tutto ciò che si immaginava prima della partenza: "Siamo partiti senza sapere davvero cosa ci aspettasse. Pensavamo fosse solo un viaggio, una gara, un’avventura da raccontare. Ma Pechino Express ci ha tolto tutte le maschere", ha scritto la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti. La giovane ha poi continuato spiegando quanto il reality abbia messo lei e Filippo Laurino davanti a momenti difficili: "Ci ha messi alla prova quando eravamo stanchi, nervosi, affamati, persi. Ci ha insegnato che la forza non è arrivare primi, ma continuare a camminare anche quando non hai più energie". Ma Chanel ha infatti preferito concentrarsi soprattutto sul percorso umano affrontato durante il viaggio, raccontando di: "Strade, culture, emozioni, silenzi e momenti" che porterà con sé per sempre. Chanel ha poi ricordato un episodio risalente allo scorso Natale, una partita a Mercante in Fiera giocata con la sua famiglia, durante la quale vinse grazie a una carta particolare: "Giocando a Mercante in Fiera con la mia famiglia, vinsi il primo premio con una carta rarissima: la Giapponesina […] E oggi, ripensandoci, mi piace credere che quella fortuna abbia davvero segnato l’inizio di qualcosa di speciale".

Il ringraziamento di Chanel Totti alla famiglia e agli amici

Nel lungo sfogo pubblicato su Instagram, Chanel ha dedicato spazio anche alle persone che le sono state vicine durante tutto il percorso televisivo: "Grazie alla mia famiglia ed ai miei amici per non avermi mai lasciata sola e per aver creduto sempre in me", ha scritto, prima della chiusura finale, che forse è la parte più emozionante del post: "A noi… che siamo partiti come "i raccomandati" e siamo tornati con qualcosa che vale molto più di una vittoria: la consapevolezza che insieme possiamo affrontare qualsiasi strada. Questo viaggio resterà dentro di noi per sempre". Un messaggio che, nel giro di poche ore, ha raccolto migliaia di like e commenti, tra complimenti e attestati di affetto da parte di fan e amici.

Gli auguri di Francesco Totti, Ilary Blasi e della famiglia

Subito dopo la messa in onda della finale di Pechino Express, anche la famiglia di Chanel ha voluto celebrare pubblicamente il traguardo raggiunto dalla ragazza. Francesco Totti ha condiviso sui social un selfie insieme alla figlia accompagnato da una frase semplice ma molto significativa: "Fiero di te". Uno scatto che ha fatto rapidamente raccolto molti consensi sul web.

Diversa ma altrettanto calorosa la reazione di Ilary Blasi, che ha seguito la finale direttamente da casa insieme al compagno Bastian Muller. È stato proprio l’imprenditore tedesco a riprendere con il telefono il momento in cui venivano annunciati i vincitori, immortalando l’esultanza della conduttrice davanti alla televisione. Nel video, poi ricondiviso dalla stessa Ilary, compare anche il messaggio: "Siamo orgogliosi di te". La conduttrice ha poi pubblicato un secondo filmato ancora più intimo, con la scritta: "Questo è il ritorno a casa di Chanel dopo un mese". Nel video si vedono abbracci, sorrisi e l’accoglienza affettuosa dei familiari e degli amici presenti nell’abitazione.

Anche il fratello Cristian ha voluto celebrare la vittoria sui social, condividendo la notizia accompagnata da una serie di cuori rossi, mentre Bastian Muller è apparso particolarmente coinvolto nei festeggiamenti familiari, segno di un rapporto sempre più sereno e unito attorno a Chanel.

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