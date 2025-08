Chanel Totti ‘promossa’ a Ballando con le Stelle, ma c’è un grande ostacolo (non è Ilary Blasi) La figlia di Ilary Blasi e dell'ex capitano della Roma sembra pronta ad approdare nel dance show di Milly Carlucci. Ma un dettaglio potrebbe rovinare i piani. Ecco quale.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Dopo Rosa Chemical arriva Chanel Totti. Questa la voce che sta girando nelle ultime ore, secondo cui la figlia di Ilary Blasi sarebbe a un passo da Ballando con le Stelle. Ma occorre andare cauti, dato che il nome di Chanel, seppure apprezzatissimo (dicono) da Milly e colleghi, porterebbe con sé alcune incognite importanti. Su tutte, spicca il tema del cachet, che per una giovane influencer in ascesa come lei potrebbe facilmente schizzare alle stelle. Ma vediamo meglio tutti i dettagli qui sotto.

Chanel Totti a Ballando, il rumor e l’ostacolo da superare

In seguito a una valanga di voci, e supposizioni, a mettere il punto esclamativo sulla questione-Chanel è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano. Sul suo profilo Instagram, infatti, la Marzano ha definitivamente confermato l’approdo della figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti nel dance show Ballando con le Stelle. "La figlia di Totti, Chanel, è stata presa per Ballando con le Stelle", ha scritto nelle sue storie Instagram l’esperta.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La neo-diciottene, da tempo lanciatissima sui social come influencer, potrebbe essere un vero colpaccio per Milly Carlucci. In primis, perché porterebbe il coinvolgimento indiretto dei genitori. Con Chanel in pista, è facile immaginare interviste alla Blasi e a Totti, ma anche possibili scoop esplosivi sul rapporto tra i due ex. Però resta un nodo importante da sciogliere. Ed è quello dei soldi. Come ricorda la stessa Marzano, "ora devono solo accordarsi sulla parte economica e, se la proposta dovesse andare bene, lei accetterà di partecipare". Insomma, la celebrità in ascesa Chanel potrebbe chiedere un compenso non indifferente. Soprattutto se a consigliarla sarà la ‘scafata’ Ilary Blasi, abituata com’è a contrattare nel difficile mondo dello spettacolo.

Il futuro di Chanel Totti, tra social e (possibile) debutto in tv

Resta quindi in sospeso, per ora, l’arruolamento definitivo di Chanel. Ma in ogni caso, il tempo sembra maturo per la figlia di Ilary, che non ha mai nascosto di volere in fondo percorrere le orme di sua madre. Al momento, Chanel se la sta cavando egregiamente nelle vesti di giovane influencer social. Tra post sponsorizzati, oltre 600mila followers su Instagram e numeri da capogiro anche su TikTok.

La sua prima esperienza in tv sarebbe solo il passo successivo (per quanto lungo) verso una notorietà che in molti vedono come inevitabile. Se poi ci aggiungiamo che Chanel, adesso, dovrebbe essere single, il potenziale per una love story in salsa Ballando è enorme. E l’accoppiamento con il giusto ballerino – complice Milly – potrebbe fare il resto.

Potrebbe interessarti anche