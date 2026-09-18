Chanel Totti senza filtri dopo le nozze di mamma Ilary: "Ho vissuto male la rottura dei miei". Il racconto inedito Chanel Totti arriva nel salotto di Verissimo e racconta dettagli in più su passato, presente e futuro, parlando anche della rottura dei suoi genitori

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

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Chanel Totti entra per la prima volta in uno studio televisivo e racconta retroscena inediti della sua vita personale. La figlia di Ilary Blasi è infatti stata ospitata nel salotto di Verissimo, talk show condotto da Silvia Toffanin e in onda su Canale 5. La puntata che la vede protagonista andrà infatti in onda sabato 19 settembre e mostrerà un racconto inedito e senza filtri della secondogenita di Blasi e Francesco Totti.

Le parole di Chanel Totti sulla separazione dei genitori

Nel programma di Toffanin, Chanel ha raccontato quanto sia stato difficile affrontare la separazione dei suoi genitori, considerando soprattutto che è stato un evento messo al centro dell’attenzione dai media e dai giornali di gossip. "Sui social e in giro parlavano tanto, dicendo cattiverie o cose magari non vere", ha ammesso lei. E ancora: "Quello che abbiamo vissuto lo sappiamo solo noi".

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Chanel ha inoltre fatto sapere che per lei è stato molto difficile crescere con un cognome così importante. "Da piccola mi sentivo osservata perché ero ‘figlia di’. Molte volte mi sentivo a disagio", ha ammesso Chanel che, per proteggersi, cercava di affrontare ogni esperienza insieme a una persona fidata. "Iniziavo gli sport sempre con un’amica che già conoscevo, per sentirmi più protetta", ha infine concluso.

Tra i suoi sogni più grandi, c’è inoltre quello di diventare mamma ad un’età giovane, in modo da costruire con sua figlia un legame forte come quello che lei ha con Ilary Blasi.

Chanel Totti al matrimonio di Ilary Blasi: il look mozzafiato

Dopo la rottura definitiva da Francesco Totti, Ilary Blasi ha iniziato una storia d’amore con il manager tedesco Bastian Muller, con cui ha ora pronunciato il fatidico sì. In occasione del grande evento, Chanel ha optato per un abito bianco aderente di Orha Roma, con un tessuto lavorato con motivi floreali delicati tono su tono.

Molti hanno inoltre notato un modello senza spalline, con corpetto strutturato e scollatura e cuore, oltre che una silhouette che ha preservato un’eleganza senza precedenti. Non sono inoltre mancati i capelli lunghi e lisci, raccolti all’indietro con una riga centrale, oltre che un trucco luminoso e dei gioielli dorati molto discreti. In più, a impreziosire il look, è stata sicuramente la manicure rosso accesa. A pubblicare qualche foto in più del lieto giorno, è stata proprio la diretta interessata sui suoi profili social, oltre che la sposa in persona e tutti i parenti e amici presenti. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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