Chanel Totti, quanti anni ha e cosa fa dopo Pechino Express: il nuovo lavoro e l’ex fidanzato famoso Chanel Totti debutta a Pechino Express: quanti anni ha, il lavoro da influencer dopo il diploma e la storia finita con l’ex fidanzato Cristian Babalus.

Chanel Totti torna al centro dell’attenzione mediatica. La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, che ha appena compiuto 18 anni, debutta da protagonista nel reality di viaggio Pechino Express 2026 (QUI tutte le info sulla nuova edizione). Una partecipazione che segna un momento importante della sua vita, tra i primi passi nel mondo del lavoro e i cambiamenti nella sfera privata. Negli ultimi mesi, infatti, la giovane ha intrapreso una nuova strada professionale come influencer e ha chiuso la relazione con il tiktoker romano Cristian Babalus.

Chanel Totti: età, famiglia e debutto a Pechino Express

Nata a Roma il 13 maggio 2007, Chanel Totti è la secondogenita di Ilary Blasi e dell’ex capitano della Roma Francesco Totti. Cresciuta sotto i riflettori fin da bambina, negli anni è diventata molto popolare sui social, dove condivide momenti della sua vita quotidiana e dei numerosi viaggi insieme alla famiglia. Da stasera il suo nome torna al centro della scena televisiva grazie alla partecipazione a Pechino Express, uno dei reality più seguiti degli ultimi anni. Per Chanel si tratta di una vera e propria prima esperienza importante in TV.

Secondo alcune indiscrezioni, la madre Ilary Blasi avrebbe accolto con entusiasmo questa nuova avventura televisiva della figlia. Diverso, invece, il punto di vista del padre Francesco Totti, che sarebbe stato inizialmente più scettico all’idea di vedere Chanel protagonista in un reality. Negli ultimi anni la giovane è stata spesso oggetto di discussione sui social, soprattutto per il suo stile di vita molto agiato e per le numerose vacanze condivise online. Non sono mancate anche critiche e commenti sulla sua immagine, comprese alcune accuse – mai confermate – riguardo a presunti ritocchi estetici, alle quali Chanel ha sempre preferito non rispondere.

Il nuovo lavoro da influencer e la storia con Cristian Babalus

Dopo aver compiuto 18 anni, Chanel Totti ha deciso di iniziare ufficialmente la sua carriera professionale. La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti si è infatti lanciata nel mondo dei social come influencer, collaborando con diversi brand e pubblicando contenuti sponsorizzati sui suoi profili. Il debutto è arrivato praticamente subito dopo la festa per la maggiore età, celebrata con un evento molto seguito sui social. Da quel momento Chanel ha iniziato a promuovere prodotti e marchi, dimostrando una certa dimestichezza con il linguaggio del marketing digitale. Oggi può contare su oltre 400 mila follower su Instagram, numeri che le permettono di attirare l’attenzione di diversi brand.

Prima di questa nuova fase della sua vita, Chanel era stata al centro del gossip anche per la relazione con Cristian Babalus, giovane imprenditore romano e creator molto seguito su TikTok. I due avevano iniziato a frequentarsi nella primavera del 2023 e la loro storia era diventata pubblica attraverso foto e video condivisi durante alcune vacanze. La relazione era stata molto commentata online, anche perché Babalus è diventato padre nel gennaio 2023 di una bambina, Kylie, avuta dalla sua ex compagna Martina De Vivo. Nonostante questo, la coppia era apparsa a lungo affiatata, arrivando anche a lanciare un progetto imprenditoriale nel settore dell’abbigliamento sportivo chiamato 2C Limited. Nel corso del 2025, però, qualcosa si è incrinato: le apparizioni insieme sono diminuite fino alla conferma della rottura.

