Chanel Totti conquista Pechino Express, il mega spoiler sul reality: cosa ha combinato

Stando a recenti indiscrezioni social, la figlia di Ilary Blasi e dell'ex capitano della Roma avrebbe ottenuto un ottimo risultato nel suo primo reality tv. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Chanel Totti non è ancora apparsa in tv, ma il suo debutto a Pechino Express 2026 sta già facendo discutere. Nelle ultime ore, infatti, un’indiscrezione social ha acceso la curiosità dei fan rivelando come sarebbe andata a finire la sua avventura nel reality Sky. E anche se si tratta di voci non confermate, al momento, pare che la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi abbia avuto un exploit davvero inaspettato. Ecco di seguito tutti i dettagli.

Chanel Totti, l’indiscrezione clamorosa su Pechino Express

Tutto è partito da una storia Instagram pubblicata da Deianira Marzano, esperta di gossip e di dinamiche dello spettacolo. All’interno del suo profilo, la Marzano ha condiviso con i follower il messaggio anonimo di una fan: "Deia per favore non pubblicare il mio nome, oggi Chanel Totti rientra in Italia, le amiche le faranno una festa a sorpresa. Comunque è arrivata in finale e scopriremo a marzo chi sarà il vincitore, nemmeno lei lo sa".

L’indiscrezione lascia intendere che le registrazioni del viaggio siano terminate, e che Chanel sia rientrata in Italia dopo aver percorso quasi tutta la rotta di Pechino Express, fino alle ultime puntate. Come sempre accade per i reality registrati in anticipo, il nome della coppia vincitrice dovrebbe rimanere segreto fino alla messa in onda. Quindi non siamo in grado di dire, al momento, se Chanel si sia effettivamente aggiudicata la vittoria. Va però sottolineato che nessuna fonte ufficiale ha confermato l’approdo in finale: né Sky, né la produzione Banijay, né la stessa Chanel hanno commentato a questo proposito.

Le tensioni tra Chanel e Francesco Totti per il reality

Al di là dell’esito finale, che verrà svelato solo a marzo, possiamo già affermare senza ombra di dubbio che la partecipazione di Chanel a Pechino Express non è stata priva di conseguenze. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, infatti, Francesco Totti sarebbe stato contrario all’avventura televisiva intrapresa dalla figlia. E questo avrebbe portato a tensioni interne e al forfait (clamoroso) di Chanel in occasione dell’ultima festa di compleanno del ‘Pupone’.

E non è tutto. Perché sembra che l’ex capitano della Roma si fosse già opposto in passato a una possibile partecipazione di Chanel a Ballando con le Stelle. Questa volta, però, la diciottenne avrebbe tirato dritto, sostenuta anche dalla madre Ilary Blasi. Secondo le ricostruzioni, la scelta di volare in Asia per il reality avrebbe irrigidito ulteriormente un rapporto padre‑figlia già delicato. Ma può darsi che il successo della giovane influencer a Pechino Express, adesso, finisca per convincere papà Francesco una volta per tutte.

Programmi

