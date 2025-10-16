Chanel Totti e papà Francesco ai ferri corti: l’indiscrezione su Pechino Express (e lo ‘zampino’ di Ilary)
Secondo recenti indiscrezioni, padre e figlia sarebbero ai ferri corti per via del reality a cui lei ha scelto di partecipare. E c'è anche lo zampino della mamma.
Chanel Totti, la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, ha deciso di debuttare in tv partecipando al reality Pechino Express. Ma a quanto pare, la scelta della neo-diciottenne avrebbe creato tensioni in famiglia, e in modo particolare con il padre. Chanel era già stata un passo da Ballando con le Stelle, l’anno scorso, e in quel caso l’occasione era sfilata all’ultimo. Stavolta, però, la giovane influencer sembra determinata a provarci fino in fondo. E il supporto di mamma Ilary potrebbe fare tutta la differenza del mondo. Vediamo qui sotto i particolari.
Chanel e Francesco Totti, l’indiscrezione sulla lite per Pechino Express
Stando ai rumor riportati dal settimanale Oggi, la decisione di partecipare al reality condotto da Costantino della Gherardesca avrebbe raffreddato ancora di più i rapporti tra Chanel e papà Francesco. L’ex capitano della Roma, si dice, non avrebbe mostrato entusiasmo per il debutto della figlia in tv, temendo forse di vederla troppo presto sulle orme di mamma Ilary, affermata conduttrice e volto amatissimo del piccolo schermo.
Chanel però sembra determinatissima. Dopo il tentativo sfumato a Ballando con le Stelle, ora è il turno di Pechino Express, tra sfide sfiancanti, imprevisti e un viaggio che promette di stravolgerle la quotidianità social della giovane influencer. La figlia di Totti sarà in coppia con l’amico Filippo Laurino, per quella che potrebbe essere davvero la sua consacrazione nel panorama della tv generalista italiana.
La scelta di Chanel e il ruolo ‘nascosto’ di Ilary Blasi
La scelta di Chanel Totti, tuttavia, rischia di scavare un solco ancora più profondo tra lei e il padre. Di recente la ragazza ha infatti disertato la festa per i 49 anni del papà, alimentando pettegolezzi su una distanza affettiva forse più ampia di quanto si potesse immaginare. E di certo non aiuta il ruolo della madre Ilary in tutto questo. Perché secondo il settimanale Oggi, "dietro il sì di Chanel stavolta c’è sua madre Ilary Blasi", che sarebbe più convinta che mai della strada intrapresa dalla figlia appena maggiorenne.
Una ‘spinta’ materna, quella di Ilary, che si è fatta sentire anche nella scelta del compagno di viaggio di Chanel. Filippo Laurino, videomaker e appassionato di avventure, è infatti il figlio di Graziella Lopedota, storica manager della conduttrice e fondatrice di Notoria, agenzia di riferimento per star come Hunziker e Toffanin. Insomma, l’affare Pechino Express è già una questione di famiglia (allargata). E a questo punto sembra difficile che Chanel sia disposta a cambiare idea. Dopotutto, la ragazza non ha mai fatto mistero di voler emulare la madre. E ora avrà la prima, vera occasione per dimostrare quanto vale.
