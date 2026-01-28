Champions League, l’ultima giornata gratis in TV (28 gennaio): il big match in chiaro su Tv8
Stasera 28 gennaio si conclude la fase a gironi della Champins League, José Mourinho ospita il Real del suo passato: dove vedere tutte le partite in diretta Tv streaming.
Cala il sipario sulla fase a gironi della Champions League. Oggi mercoledì 28 gennaio 2026, infatti, va in scena l’ottava e ultima giornata, decisiva per il passaggio del turno e per gli spareggi. Inter, Juventus e Atalanta si giocano il tutto per tutto per accedere agli ottavi di finale, il Napoli spera in un posto ai playoff ma agli azzurri potrebbe non bastare battere il Chelsea per passare il turno. Tra i big match dell’ultima giornata (che si giocherà interamente in contemporana) c’è però anche Benfica-Real Madrid, che sarà visibile in chiaro; José Mourinho ritrova il suo passato a quasi 13 anni dal suo addio ai galácticos. Scopriamo quindi dove vedere tutte le partite in diretta tv e streaming e la programmazione in chiaro del sesto turno di Champions.
Champions League: il big match dell’ultima giornata in chiaro su Tv8 (mercoledì 28 gennaio 2026)
La fase a gironi della Champions League 2025/26 è arrivata alle battute finali e per le grandi d’Europa è tempo di fare calcoli e (soprattutto) punti. Stasera, come di consueto, Tv8 trasmetterà il big match di questa ultima giornata di Champions in diretta gratis e in chiaro. Questa settimana tocca alla sfida tra due squadre simbolo del calcio europeo: Benfica-Real Madrid. José Mourinho ospita i blancos (guidati dal 2010 al 2013 vincendo una Liga, una Copa del Rey e una Supercopa de España), ma per le ‘Aquile’ – ferma a 6 punti – non sarà facile arrivare agli spareggi. Dopo il tennistico 6-1 rifilato al Monaco al Real di Arbeloa basta invece un pareggio per approdare agli ottavi. Fischio d’inizio alle ore 21:00 all’Estádio Da Luz di Lisbona.
- 21:00 Benfica – Real Madrid | in diretta in chiaro su Tv8
Champions League 2025/26: dove vedere le italiane e tutte le partite in diretta tv e streaming
Le partite dell’ottava e ultima giornata di Champions League – come detto – si giocheranno tutte in contemporanea oggi mercoledì 28 gennaio 2026 alle ore 21:00. In campo anche Inter, Juventus e Atalanta; i nerazzurri (già certi dei playoff) hanno bisogno di una vittoria e di molti incastri favorevoli per la Top8, ai bianconeri basta un pari per gli spareggi, così come alla ‘Dea’. Per il Napoli di Conte la sfida col Chelsea è invece da dentro o fuori. Tutte le partite saranno visibili in tv su Sky (streaming live disponibile per tutti gli abbonati alla piattaforma su NOW e sull’app SkyGo), mentre Napoli-Chelsea sarà un’esclusiva Amazon Prime Video. Di seguito l’elenco completo dei match:
- 21:00 Monaco – JUVENTUS | in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252; streaming disponibile su NOW e SkyGo
- 21:00 Borussia Dortmund – INTER | in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253; streaming disponibile su NOW e SkyGo
- 21:00 Union Saint-GIlloise – ATALANTA | in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 254; streaming disponibile su NOW e SkyGo
- 21:00 Eintrach Francoforte – Tottenham | in diretta su Sky Sport Mix; streaming disponibile su NOW e SkyGo
- 21:00 Manchester City – Galatasay | in diretta su Sky Sport 255; streaming disponibile su NOW e SkyGo
- 21:00 PSG – Newcastle | in diretta su Sky Sport 257; streaming disponibile su NOW e SkyGo
- 21:00 Liverpool – Qarabag | in diretta su Sky Sport 258; streaming disponibile su NOW e SkyGo
- 21:00 Barcelona – Copenhagen | in diretta su Sky Sport 259; streaming disponibile su NOW e SkyGo
- 21:00 DIRETTA GOL | in diretta su Sky Sport 251; streaming disponibile su NOW e SkyGo
- 21:00 NAPOLI – Chelsea | in esclusiva su Amazon Prime Video
