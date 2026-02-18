Champions League in chiaro in TV (18 febbraio), il big match gratis su TV8: c’è una sfida attesissima Ecco tutte le partire di Champions League da vedere oggi, 18 febbraio 2026, in televisione e in streaming: squadre, orari, canali e cosa vedremo.

La Champions League torna protagonista proprio oggi, mercoledì 18 febbraio 2026, con una serata ricca di emozioni e partite ad eliminazione diretta che decideranno chi accederà agli ottavi di finale. Archiviata la fase a gironi, è tempo di playoff per le squadre che non si sono qualificate direttamente, e che ora sono pronte a giocarsi l’accesso alla fase successiva con partite assolutamente da non perdere. Scopriamo tutti i dettagli.

Bruges – Atletico Madrid in chiaro su TV8: sfida attesissima

Il grande evento sportivo di questa sera, 18 febbraio 2026, sarà Bruges – Atletico Madrid, trasmesso gratuitamente in diretta su TV8 alle ore 21. Gli appassionati potranno sintonizzarsi su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) o seguire la partita in streaming per non perdersi il primo match di un confronto che promette grande spettacolo. Il Bruges, squadra belga, affronta un Atletico Madrid desideroso di imporsi in una competizione dove ha già dimostrato di essere tra le formazioni più competitive d’Europa.

Imperdibile anche il pre-partita dalle ore 20.20, sempre su TV8, con Leo Di Bello e Sarah Castellana sul campo, affiancati da Fabio Quagliarella, Aldo Serena, Enrico Bertolino e Stefano De Grandis presenti in studio. Uno spazio nel quale si discuterà di tattica, formazioni e curiosità, con un focus speciale sul match di TV8 e sulle prospettive delle squadre italiane ancora in corsa. Alla fine del match, invece, la serata continuerà con un ampio post-partita sia su TV8 che su Cielo: interviste, commenti e approfondimenti per rivivere i momenti più salienti degli incontri europei.

A mezzanotte, spazio a TV8 Gialappa’s Night, dove la Gialappa’s Band, ovvero Marco Santin e Giorgio Gherarducci, commenterà i lisci, i retroscena e le papere e più divertenti provenienti dai campi di tutta Europa. A intrattenere e divertire il pubblico ci sarà anche Ubaldo Pantani, ancora una volta alle prese con l’esilarante parodia di Luciano Spalletti.

Champions League, le partite di oggi su TV8, Sky e NOW (18 febbraio 2026)

Oltre al match trasmesso in chiaro su TV8, la serata di Champions League offrirà una serie di partite che coinvolgeranno club di prima fascia continentale. La programmazione completa dedicata al calcio del 18 febbraio prevede:

QARABAG – NEWCASTLE su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW alle 18.45

su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW alle 18.45 Diretta Gol su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e NOW alle 21.00

su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e NOW alle 21.00 BRUGES – ATLETICO MADRID su TV8, Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e NOW alle 21.00

su TV8, Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e NOW alle 21.00 OLYMPIACOS – BAYER LEVERKUSEN su Sky Sport 253 e NOW alle 21.00

su Sky Sport 253 e NOW alle 21.00 Champions League Show su Sky Sport Calcio, Sky Sport e NOW 251 dalle 23

su Sky Sport Calcio, Sky Sport e NOW 251 dalle 23 After Party Champions League Show su Sky Sport 253 e NOW da mezzanotte

Ricordiamo anche che domani, 19 febbraio, verrà poi trasmessa la partita di andata dei playoff di Uefa Europa League Celtic – Stoccarda in diretta su TV8 alle ore 21.

