Champions League su Tv8, il big-match di stasera gratis in diretta TV: la vera sfida dei sogni L’appuntamento è per questa sera con una partita imperdibile con entrambe le squadre rivali a punteggio pieno con l’Inter: ecco quando e dove vederla.

Questa sera, mercoledì 26 novembre, potremo assistere alla supersfida Arsenal-Bayern Monaco, valida per il quinto turno Champions League. L’Emirates Stadium farà dunque da teatro a uno dei big-match più affascinanti dell’attuale Champions, un incontro che mette di fronte la miglior difesa e il miglior attacco della competizione. Entrambe le squadre arrivano all’appuntamento guidando il proprio girone con un percorso netto: quattro vittorie su quattro e una forma che promette scintille. Ecco quando e dove seguire l’attesissimo match.

Arsenal-Bayern Monaco: dove vederla in TV in chiaro (gratis) e in streaming

Il big-match Arsenal-Bayern Monaco sarà trasmesso proprio oggi, mercoledì 26 novembre, in diretta in chiaro (gratis) su TV8 e previo abbonamento su Sky Sport Max e sarà disponibile anche in streaming su NOW, Sky Go, e TV8.it, con fischio d’inizio previsto per le ore 21. Un appuntamento veramente imperdibile.

Arsenal-Bayern Monaco, dove vederla in TV: TV8 e Sky Sport Max

Dove vederla in streaming: TV8.it, NOW e Sky Go

Orario: ore 21

Champions League su Tv8, cosa aspettarsi da Arsenal-Bayern Monaco

Nel programma di oggi la partita decisamente più attesa è proprio quella tra Arsenal e Bayern Monaco, entrambe ancora a punteggio pieno. I Gunners, oltre a non aver ancora subito gol in Europa, hanno appena travolto il Tottenham 4-1 nel derby, segnale di un momento di grande solidità. Il Bayern, di contro, continua a segnare a ritmi impressionanti (con 14 reti in questa fase a gironi) e si presenta a Londra reduce da un grandioso 6-2 sul Friburgo. Il match di stasera tra la squadra di Mikel Arteta e quella allenata da Vincent Kompany si preannuncia dunque una vera e propria battaglia.

L’Arsenal ha costruito la propria forza sulla compattezza difensiva, sulla circolazione pulita del pallone e sul controllo dei ritmi, un marchio di fabbrica consolidato negli ultimi anni. Allo stesso tempo, però, Arteta deve far fronte ad alcune assenze, un tema che potrebbe influenzare scelte e strategia nella notte più attesa del girone. Il Bayern, invece, pur mostrando talvolta qualche fragilità nella propria retroguardia, ha nell’incisività offensiva il proprio tratto distintivo: un reparto capace di colpire in ogni momento, trascinato anche dal carisma di Harry Kane, uno dei protagonisti più attesi del match.

In altre parole, in un match come questo senza un reale favorito, a fare la differenza potrebbero essere i dettagli: la gestione emotiva dei momenti chiave, la lucidità in area di rigore, la capacità di colpire al primo errore dell’avversario. Insomma, una di quelle notti europee in cui tutto può succedere. A prescindere dal risultato, ciò che vedremo sarà una serata di calcio ad altissimo livello, di quelle che lasciano il segno.

