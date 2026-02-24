Champions League gratis in TV, due big match in chiaro su TV8 e Cielo (e una sfida stellare)
Oggi e domani, 24 e 25 febbraio 2026, sarà possibile vedere gratis in chiaro due grandissimi match nel pieno dei playoff di Champions League: ecco i dettagli.
Imperdibile appuntamento proprio oggi e domani, 24 e 25 febbraio 2026, con la fase a eliminazione diretta dei playoff di UEFA Champions League 2025/26. Gli appassionati di calcio in questi giorni avranno un’occasione unica: due match attesissimi trasmessi gratuitamente in chiaro sui canali Cielo e TV8. Nel pieno della corsa verso gli ottavi di finale, le sfida tra Atletico Madrid e Club Brugge e l’attesissimo Real Madrid–Benfica promettono grande calcio e colpi di scena, con verdetti da scrivere sulle pagine di una competizione che continua a regalare emozioni forti. Ecco nel dettaglio quando e dove seguire le partite.
Champions League, due serate imperdibili: Atletico-Brugge e il big match Real Madrid–Benfica
La prima delle due gare da seguire in chiaro è quella tra Atletico Madrid e Club Brugge, in programma oggi, martedì 24 febbraio 2026 alle ore 18.45, ma trasmessa in differita su Cielo alle ore 21.30. Dopo il rocambolesco pareggio per 3-3 nella gara d’andata in Belgio, il match di ritorno al Metropolitano di Madrid si presenta già come una grande battaglia: il Brugge ha già dimostrato di poter segnare anche in trasferta, mentre l’Atletico, spinto dal grande pubblico, cercherà di capitalizzare il fattore campo per ribaltare il pronostico e conquistare il pass per il turno successivo.
Il secondo appuntamento gratuito è fissato per mercoledì 25 febbraio alle ore 21.00, quando TV8 trasmetterà in diretta gratuita la partita di ritorno tra Real Madrid e Benfica, una sfida che vale una stagione europea. All’andata in Portogallo, il Benfica ha ottenuto un prezioso 1-0 grazie a un gol di Vinícius Jr., condito però da tensioni e momenti accesi durante l’incontro. Questo esito lascia aperto ogni verdetto in vista del ritorno al Santiago Bernabéu, dove le merengues spingeranno per ribaltare il risultato e assicurarsi il passaggio del turno, mentre i portoghesi proveranno a resistere e a sfruttare le proprie armi tattiche.
Champions League, tutte le partite e gli show sul calcio del 24 febbraio: dove vederli in tv
- ATLETICO MADRID – CLUB BRUGGE su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e NOW alle 18.45 (e in chiaro su Cielo in differita alle 21.30)
- Diretta Gol su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251e NOW alle 21
- INTER – BODO/GLIMT su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e NOW alle 21
- BAYER LEVERKUSEN – OLYMPIACOS su Sky Sport Arena, Sky Sport 254 e NOW alle 21
- NEWCASTLE – QARABAG su Sky Sport Max, Sky Sport 255 e NOW alle 21
- Champions League Show su Sky Sport Max, Sky Sport 255 e NOW dalle 20 e dalle 23
- After Party Champions League Show su Sky Sport Max, Sky Sport 255 e NOW da mezzanotte
- Goleador Europe con Martina Quaranta su Sky Sport Max, Sky Sport 255 e NOW all’1
