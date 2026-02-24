Champions League gratis in TV, due big match in chiaro su TV8 e Cielo (e una sfida stellare) Oggi e domani, 24 e 25 febbraio 2026, sarà possibile vedere gratis in chiaro due grandissimi match nel pieno dei playoff di Champions League: ecco i dettagli.

Imperdibile appuntamento proprio oggi e domani, 24 e 25 febbraio 2026, con la fase a eliminazione diretta dei playoff di UEFA Champions League 2025/26. Gli appassionati di calcio in questi giorni avranno un’occasione unica: due match attesissimi trasmessi gratuitamente in chiaro sui canali Cielo e TV8. Nel pieno della corsa verso gli ottavi di finale, le sfida tra Atletico Madrid e Club Brugge e l’attesissimo Real Madrid–Benfica promettono grande calcio e colpi di scena, con verdetti da scrivere sulle pagine di una competizione che continua a regalare emozioni forti. Ecco nel dettaglio quando e dove seguire le partite.

Champions League, due serate imperdibili: Atletico-Brugge e il big match Real Madrid–Benfica

La prima delle due gare da seguire in chiaro è quella tra Atletico Madrid e Club Brugge, in programma oggi, martedì 24 febbraio 2026 alle ore 18.45, ma trasmessa in differita su Cielo alle ore 21.30. Dopo il rocambolesco pareggio per 3-3 nella gara d’andata in Belgio, il match di ritorno al Metropolitano di Madrid si presenta già come una grande battaglia: il Brugge ha già dimostrato di poter segnare anche in trasferta, mentre l’Atletico, spinto dal grande pubblico, cercherà di capitalizzare il fattore campo per ribaltare il pronostico e conquistare il pass per il turno successivo.

Il secondo appuntamento gratuito è fissato per mercoledì 25 febbraio alle ore 21.00, quando TV8 trasmetterà in diretta gratuita la partita di ritorno tra Real Madrid e Benfica, una sfida che vale una stagione europea. All’andata in Portogallo, il Benfica ha ottenuto un prezioso 1-0 grazie a un gol di Vinícius Jr., condito però da tensioni e momenti accesi durante l’incontro. Questo esito lascia aperto ogni verdetto in vista del ritorno al Santiago Bernabéu, dove le merengues spingeranno per ribaltare il risultato e assicurarsi il passaggio del turno, mentre i portoghesi proveranno a resistere e a sfruttare le proprie armi tattiche.

Champions League, tutte le partite e gli show sul calcio del 24 febbraio: dove vederli in tv

ATLETICO MADRID – CLUB BRUGGE su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e NOW alle 18.45 (e in chiaro su Cielo in differita alle 21.30)

su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e NOW alle 18.45 (e in chiaro su Cielo in differita alle 21.30) Diretta Gol su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251e NOW alle 21

su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251e NOW alle 21 INTER – BODO/GLIMT su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e NOW alle 21

su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e NOW alle 21 BAYER LEVERKUSEN – OLYMPIACOS su Sky Sport Arena, Sky Sport 254 e NOW alle 21

su Sky Sport Arena, Sky Sport 254 e NOW alle 21 NEWCASTLE – QARABAG su Sky Sport Max, Sky Sport 255 e NOW alle 21

su Sky Sport Max, Sky Sport 255 e NOW alle 21 Champions League Show su Sky Sport Max, Sky Sport 255 e NOW dalle 20 e dalle 23

su Sky Sport Max, Sky Sport 255 e NOW dalle 20 e dalle 23 After Party Champions League Show su Sky Sport Max, Sky Sport 255 e NOW da mezzanotte

su Sky Sport Max, Sky Sport 255 e NOW da mezzanotte Goleador Europe con Martina Quaranta su Sky Sport Max, Sky Sport 255 e NOW all’1

