Champions League gratis in Tv, il big match di oggi in chiaro e dove vedere gol e highlights di Napoli, Roma e Como
E' in programma questa sera, mercoledì 9 settembre 2026, una grande serata di Champions League, ecco la gara in chiaro e i canali per seguire le italiane in campo
La League Phase di Champions League ha ufficialmente preso il via, la serata di oggi, mercoledì 9 settembre 2026, si preannuncia decisamente interessante e in grado di regalare emozioni. In campo anche il Napoli, al suo esordio nella massima competizione europea, ma gli appassionati non avranno modo di annoiarsi.
Champions League 2026-2027 in Tv: la gara in chiaro della 1a giornata
E’ Sky a detenere i diritti della Champions League 2026-2027, con una gara trasmessa in esclusiva da Amazon Prime Video come accade ormai da qualche anno. Anche in questa stagione è prevista però anche la trasmissione di una partita a turno in chiaro, così da consentirne la visione a chi non ha sottoscritto un appuntamento.
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La scelta per questa sera, mercoledì 9 settembre 2026, è caduta su Liverpool-Atletico Madrid, che sarà in onda anche su Tv8 (canale 8 del digitale terrestre), con fischio d’inizio alle ore 21. La diretta parte alle ore 20 con "Tv8 Football Night", o studio pre-partita condotto da Leo Di Bello e Sarah Castellana, con la presenza al loro fianco di opinionisti del calibro di Walter Zenga, Gianluca Zambrotta, Stefano De Grandis e Massimo Caputi.
Non mancherà ovviamente il post partita, subito dopo il fischio finale, occasione per analizzare quanto accaduto in campo, oltre agli highlights di tutte le partite di Champions League del martedì e del mercoledì, con particolare attenzione alle gare delle squadre italiane. Questa sarà quindi l’occasione anche per rivedere le azioni più interessanti dell’incontro tra Real Madrid e Inter, vinto dai blancos, oltre che della sfida tra Napoli e Arsenal, in programma allo Stadio Diego Armando Maradona.
Champions League 2026-2027, 1a giornata League Phase – Il programma del 9 settembre 2026
Il programma della serata di Champions League è davvero ricco, pur essendo ancora alla prima giornata sono in palio punti pesanti, che è importante non lasciare per strada. Questo l’elenco delle gare previste:
Match con fischio d’inizio alle 18.45:
- BARCELLONA-FEYENOORD su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Antonio Nucera, Diretta Gol Alessandro Sugoni
- STOCCARDA-VIKING FK su Sky Sport Mix, Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Giovanni Poggi, Diretta Gol Christian Giordano
Match con fischio d’inizio alle ore 21:
- LIVERPOOL-ATLETICO MADRID su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e in chiaro su Tv6, in streaming su NOW. Telecronaca Massimo Marianella, commento Luca Marchegiani, inviati Gianluigi Bagnulo, Diretta Gol Paolo Ciarravano
- SPORTING LISBONA-GALATASARAY su Sky Sport Mix, Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Elia Faggion, Diretta Gol Federico Zanon
- PARIS SAINT GERMAIN-SLOVAN BRATISLAVA su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Dario Massara, Diretta Gol Daniele Barone
Gli highlights in chiaro su Tv8
Questa sera è in programma anche Napoli-Arsenal, con fischio d’inizio alle ore 21. Il match sarà trasmesso in esclusiva da Amazon Prima Video. Si tratta di una sfida importante anche per Massimiliano Allegri, alla sua prima stagione sulla panchina azzurra, chiamato a riscattarsi dopo gli alti e bassi in campionato.
Chi non è abbonato alla piattaforma in streaming può comunque vedere le fasi più emozionanti del match su "Tv8 Football Night", in onda a partire dalle 23 su Tv8.
La tre giorni della prima giornata di Champions League si chiude domani sera, quando a scendere in campo saranno le altre due italiane che si sono guadagnate la possibilità di disputare la massima competizione europea, la Roma e il debuttante Como.
I giallorossi affronteranno domani in trasferta alle 18.45 il Fenerbahce (diretta esclusiva Sky Sport Uno 201, Sky Sport 253 e in streaming su Now e SkyGo), mentre il Como sfiderà in casa il Lipsia alle 21 (diretta esclusiva Sky Sport Uno 201, Sky Sport 252). Gli highlights delle loro gare saranno disponibili anche domani su Tv8.
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