Champions League in diretta Tv (9-10 dicembre), tutte le partite in chiaro su TV8 e Cielo (un match è stellare) Va in scena la sesta giornata della massima competizione europea: da Real Madrid-Manchester City a Bayern-Sporting e l’Europa League, dove vederle gratis

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Si torna in campo per la Champions League. A partire da stasera, infatti, va in scena la sesta giornata della massima competizione europea e si riparte con una nuova tre giorni di calcio internazionale. La fase a gironi 2025/26 è entrata nel vivo e, come di consueto, su Tv8 e Cielo non mancheranno i big match di questo turno con le migliori partite visibili gratis in chiaro. Scopriamo tutta la programmazione nel dettaglio.

Champions League, le partite da non perdere in chiaro su Cielo e Tv8: da Bayern-Sporting a Real-City

La sesta giornata di Champions League 2025/26 si apre oggi martedì 9 dicembre 2025. Alle ore 18:45, infatti, all’Allianz Arena andrà in scena la sfida tra Bayern Monaco-Sporting Lisbona. I bavaresi sono reduci dalla sconfitta per 3-1 in casa della capolista Arsenal, mentre i lusitani, a 10 punti (e una differenza reti di +6), occupano attualmente l’ottavo posto in classifica, l’ultimo utile per accedere direttamente agli ottavi di finale senza passare dai playoff. Il match sarà visibile in chiaro in differita su Cielo alle ore 21:30.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Mercoledì 10 dicembre 2025, invece, fari puntati sul Santiago Bernabeu e la supersfida tra Real Madrid-Manchester City, che sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Tv8. Un vero e proprio big match e ormai classico del calcio europeo che vede da una parte i blancos di Xabi Alonso a 12 punti e vogliosi di mettere in cassaforte la qualificazione dopo il passo falso in campionato e dall’altra i citizens di Pep Guardiola attualmente a 10 punti. Fischio d’inizio alle ore 21:00. Pre-partita dalle ore 20:20 con Tv8 Champions Night, condotto da Leo Di Bello e Sarah Castellana. In studio Fabio Quagliarella, Marco Borriello, Enrico Bertolino e Stefano De Grandis. Ricco post-partita con interviste, commenti e approfondimenti, in simulcast anche su Cielo. In scaletta, gli highlights di Benfica-Napoli, Juventus-Pafos, Atalanta-Chelsea e Inter-Liverpool.

La serata di TV8 e Cielo continua poi a mezzanotte con Tv8 Gialappa’s Night: la Gialappa’s Band, con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, commenta i lisci, le papere e i retroscena più divertenti provenienti dai campi di tutta Europa e da quelli di periferia. Ad impreziosire la scena, Ubaldo Pantani, alle prese per la prima volta con la parodia di Luciano Spalletti.

L’elenco dei match in chiaro di Champions League (9-10-dicembre 2025)

21:30 Bayern – Sporting (martedì 9 dicembre 2025) | in differita in chiaro su Cielo

(martedì 9 dicembre 2025) | in differita in chiaro su Cielo 21:00 Real Madrid – Manchester City (mercoledì 10 dicembre 2025) | in diretta in chiaro su Tv8

L’Europa League gratis su Tv8: il big match della sesta giornata

La tre giorni di grande calcio internazionale gratis in tv si chiude poi giovedì 11 dicembre con l’Europa League 2025/26. Alle ore 21:00 in chiaro su Tv8 andrà in scena la sfida del sesto turno della fase a gironi tra Basilea-Aston Villa. I padroni di casa occupano al momento il 24° posto, l’ultimo utile per la qualificazione ai playoff, mentre la squadra inglese è terza con 12 punti.

21:00 Basilea – Aston Villa (giovedì 11 dicembre 2025) | in diretta in chiaro su Tv8

Potrebbe interessarti anche