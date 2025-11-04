Champions League in diretta Tv, tutti i match in chiaro gratis su TV8 e Cielo (c’è una super sfida)
Si apre la quarta giornata della massima competizione europea: da Slavia Praga-Arsenal a Manchester City-Borussia Dortmund, dove vederle in tv
Si riaccendono i riflettori sulla Champions League. Questa settimana, infatti, andrà in scena la quarta giornata della fase a gironi 2025/26 della massima competizione europea. Si parte oggi martedì 4 e si prosegue domani mercoledì 5 novembre (giovedì spazio all’Europa League). Come di consueto, in tv non mancheranno le partite visibili gratis in chiaro. Scopriamo tutta la programmazione nel dettaglio.
Champions League, le partite da non perdere in chiaro su Cielo e Tv8: da Slavia Praga-Arsenal a Manchester City-Borussia Dortmund
La quarta giornata di Champions League 2025/26 si aprirà oggi martedì 4 novembre 2025 con la prima tornata di partite alle 18:45. Oltre al Napoli di Antonio Conte, in campo anche Slavia Praga e Arsenal. La trasferta dei gunners sarà visibile anche in chiaro, in differita su Cielo alle ore 21:30. Gli uomini di Arteta sono a punteggio pieno e puntano a mantenere la vetta della classifica, mentre i cechi sono ancora a caccia della prima vittoria dopo due pareggi e una sconfitta.
Mercoledì 5 ottobre 2025 si prosegue con il big match di questo quarto turno di Champions League. La partita Manchester City-Borussia Dortmund sarà infatti sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Tv8. Fischio d’inizio all’Etihad Stadium alle ore 21:00. La squadra di Guardiola, ancora imbattuta, al momento è a 7 punti, proprio come i tedeschi; la sfida sarà più che mai cruciale per il cammino europei delle due compagini. Su Tv8 si parte alle 20:20 con l’ampio pre-partita e si prosegue fino a mezzanotte con il post-partita, dove verranno mostrate tutte le immagini degli highlights di questa giornata di coppa.
L’elenco delle partite in chiaro di Champions League (4-5-novembre 2025)
- 21:30 Slavia Praga – Arsenal (martedì 4 novembre 2025) | in differita in chiaro su Cielo
- 21:00 Manchester City – Borussia Dortmund (mercoledì 5 novembre 2025) | in diretta in chiaro su Tv8
Napoli, Juventus e Inter: quando e dove vedere le italiane in Champions
In campo ovviamente, anche le italiane in questa quarta giornata di Champions League 2025/26. Di seguito il calendario:
- 18:45 Napoli – Eintracht Francoforte (martedì 4 novembre 2025) | in onda su Sky Sport Uno e in streaming su NOW
- 21:00 Juventus – Sporting (martedì 4 novembre 2025) | in onda su Sky Sport Uno e in streaming su NOW
- 21:00 Inter – Kairat (mercoledì 5 novembre 2025) | in esclusiva su Amazon Prime Video
