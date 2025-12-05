Champions in Tv, colpaccio di Tv8: il match più atteso in chiaro gratis. Chi gioca e calendario completo
Si torna in campo per la sesta giornata della massima competizione europea: da Real Madrid-Manchester City a Bayern-Sporting e le italiane, dove vederle in tv
Si riaccendono i riflettori sulla Champions League. La prossima settimana, infatti, va in scena la sesta giornata della fase a gironi 2025/26 della massima competizione europea. Si parte martedì 9 e si prosegue mercoledì 10 dicembre, poi spazio all’Europa League. Come di consueto, in tv non mancheranno le partite visibili gratis in chiaro. In occasione del sesto turno di Champions, Tv8 trasmetterà uno dei big match più attesi dell’intero torneo. Scopriamo tutta la programmazione nel dettaglio.
Champions League, le partite da non perdere in chiaro su Cielo e Tv8: da Bayern-Sporting a Real-City
La sesta giornata di Champions League 2025/26 si aprirà martedì 9 dicembre 2025 con la prima tornata di partite alle 18:45. Come di consueto, Cielo trasmetterà in differita in prima serata la partita più importante e questa volta toccherà alla sfida tra Bayern Monaco-Sporting Lisbona. I bavaresi sono in testa al maxi-gruppo di 36 squadre (insieme ad Arsenal, PSG, Inter e Real Madrid), ma il percorso dei lusitani in Champions fin qui è stato ottimo e distano solo 2 punti dalla vetta. Il match sarà visibile in chiaro in differita su Cielo alle ore 21:30.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Mercoledì 10 dicembre 2025 si prosegue con il big match di questo sesto turno di Champions League. La partita tra Real Madrid-Manchester City sarà infatti sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Tv8. Fischio d’inizio al Santiago Bernabeu alle ore 21:00. Si tratta ormai di un classico del calcio europeo e di una delle sfide più attese dell’intera competizione, con tantissimi stelle in campo. Da un lato il Real di Xabi Alonso, trascinata da Mbappé e Vinícius Junior, dall’altra il City di Guardiola con il bomber Haaland e la porta protetta dal ‘nostro’ Gigio Donnarumma.
L’elenco delle partite in chiaro di Champions League (9-10-dicembre 2025)
- 21:30 Bayern – Sporting (martedì 9 dicembre 2025) | in differita in chiaro su Cielo
- 21:00 Real Madrid – Manchester City (mercoledì 10 dicembre 2025) | in diretta in chiaro su Tv8
Napoli, Juventus e Inter: quando e dove vedere le italiane in Champions
Per la sesta giornata di Champions League 2025/26 tornano in campo ovviamente anche le italiane. Le partite di Inter, Atalanta e Juventus saranno trasmesse su Sky, mentre la sfida del Napoli sarà un’esclusiva Amazon Prime Video. Di seguito il calendario:
- 21:00 Atalanta – Chelsea (martedì 9 dicembre 2025) | in onda su Sky Sport e in streaming su NOW
- 21:00 Inter – Liverpool (martedì 9 dicembre 2025) | in onda su Sky Sport e in streaming su NOW
- 21:00 Juventus – Pafos (mercoledì 10 dicembre 2025) | in onda su Sky Sport Uno e in streaming su NOW
21:00 Benfica – Napoli (mercoledì 10 dicembre 2025) | in esclusiva su Amazon Prime Video
Potrebbe interessarti anche
Champions League in diretta Tv, tutti i match in chiaro gratis su TV8 e Cielo (c’è una super sfida)
Si chiude la quarta giornata della massima competizione europea: da Manchester City ...
Champions League gratis in TV, tutte le partite in chiaro su TV8 e Cielo (c’è il match più atteso)
Da Ajax-Benfica ad Arsenal-Bayern Monaco: tre big match visibili gratis in tv tra ma...
Champions League su Tv8, il big-match di stasera gratis in diretta TV: la vera sfida dei sogni
L’appuntamento è per questa sera con una partita imperdibile con entrambe le squadre...
Champions League in diretta Tv, tutte le partite in chiaro su TV8 e Cielo (c’è un big match)
Da Barcellona-Olympiacos a Chelsea-Ajax: tre big match visibili gratis in Tv tra ogg...
Bodo Glimt-Juventus stasera in TV: dove vederla, rinvio, orario proibito e il big-match di Champions League in chiaro
Stasera 25 novembre la Juventus sfida i norvegesi in Champions League (diretta Tv su...
Napoli-Eintracht oggi in TV: dove vederla, orario, la rabbia di Conte e il big-match di Champions League in chiaro
Napoli-Eintracht Francoforte, Champions League 2025: dove vederla oggi 4 novembre in...
Chelsea-Ajax, Champions League in chiaro: dove vedere il big-match gratis in diretta. Tutto il programma
La sfida di Stamford Bridge tra il Chelsea di Enzo Maresca e l’Ajax sarà visibile in...
Roma-Midtjylland, oggi in diretta Tv: dove vederla, orario, streaming e il big-match di Europa League in chiaro
Stasera i giallorossi di Gasperini affrontano la capolista solitaria della competizi...