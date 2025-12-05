Champions in Tv, colpaccio di Tv8: il match più atteso in chiaro gratis. Chi gioca e calendario completo Si torna in campo per la sesta giornata della massima competizione europea: da Real Madrid-Manchester City a Bayern-Sporting e le italiane, dove vederle in tv

Si riaccendono i riflettori sulla Champions League. La prossima settimana, infatti, va in scena la sesta giornata della fase a gironi 2025/26 della massima competizione europea. Si parte martedì 9 e si prosegue mercoledì 10 dicembre, poi spazio all’Europa League. Come di consueto, in tv non mancheranno le partite visibili gratis in chiaro. In occasione del sesto turno di Champions, Tv8 trasmetterà uno dei big match più attesi dell’intero torneo. Scopriamo tutta la programmazione nel dettaglio.

Champions League, le partite da non perdere in chiaro su Cielo e Tv8: da Bayern-Sporting a Real-City

La sesta giornata di Champions League 2025/26 si aprirà martedì 9 dicembre 2025 con la prima tornata di partite alle 18:45. Come di consueto, Cielo trasmetterà in differita in prima serata la partita più importante e questa volta toccherà alla sfida tra Bayern Monaco-Sporting Lisbona. I bavaresi sono in testa al maxi-gruppo di 36 squadre (insieme ad Arsenal, PSG, Inter e Real Madrid), ma il percorso dei lusitani in Champions fin qui è stato ottimo e distano solo 2 punti dalla vetta. Il match sarà visibile in chiaro in differita su Cielo alle ore 21:30.

Mercoledì 10 dicembre 2025 si prosegue con il big match di questo sesto turno di Champions League. La partita tra Real Madrid-Manchester City sarà infatti sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Tv8. Fischio d’inizio al Santiago Bernabeu alle ore 21:00. Si tratta ormai di un classico del calcio europeo e di una delle sfide più attese dell’intera competizione, con tantissimi stelle in campo. Da un lato il Real di Xabi Alonso, trascinata da Mbappé e Vinícius Junior, dall’altra il City di Guardiola con il bomber Haaland e la porta protetta dal ‘nostro’ Gigio Donnarumma.

L’elenco delle partite in chiaro di Champions League (9-10-dicembre 2025)

21:30 Bayern – Sporting (martedì 9 dicembre 2025) | in differita in chiaro su Cielo

(martedì 9 dicembre 2025) | in differita in chiaro su Cielo 21:00 Real Madrid – Manchester City (mercoledì 10 dicembre 2025) | in diretta in chiaro su Tv8

Napoli, Juventus e Inter: quando e dove vedere le italiane in Champions

Per la sesta giornata di Champions League 2025/26 tornano in campo ovviamente anche le italiane. Le partite di Inter, Atalanta e Juventus saranno trasmesse su Sky, mentre la sfida del Napoli sarà un’esclusiva Amazon Prime Video. Di seguito il calendario:

21:00 Atalanta – Chelsea (martedì 9 dicembre 2025) | in onda su Sky Sport e in streaming su NOW

(martedì 9 dicembre 2025) | in onda su Sky Sport e in streaming su NOW 21:00 Inter – Liverpool (martedì 9 dicembre 2025) | in onda su Sky Sport e in streaming su NOW

(martedì 9 dicembre 2025) | in onda su Sky Sport e in streaming su NOW 21:00 Juventus – Pafos (mercoledì 10 dicembre 2025) | in onda su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

21:00 Benfica – Napoli (mercoledì 10 dicembre 2025) | in esclusiva su Amazon Prime Video

